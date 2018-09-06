库布其治沙模式：习近平生态文明思想的生动体现

来源： 求是网、经济日报 作者： 中央党校习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容，谋划开展了一系列根本性、长远性、开创性工作，推动生态文明建设和生态环境保护从实践到认识发生了历史性、转折性、全局性变化。在习近平生态文明思想指引下，全党全国贯彻绿色发展理念的自觉性和主动性显著增强，美丽中国建设迈出重要步伐。正是在这样的时代背景下，经过长期努力特别是近5年来的创新发展，库布其治沙模式书写了防沙治沙的绿色传奇。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容，谋划开展了一系列根本性、长远性、开创性工作，推动生态文明建设和生态环境保护从实践到认识发生了历史性、转折性、全局性变化。在习近平生态文明思想指引下，全党全国贯彻绿色发展理念的自觉性和主动性显著增强，美丽中国建设迈出重要步伐。正是在这样的时代背景下，经过长期努力特别是近5年来的创新发展，库布其治沙模式书写了防沙治沙的绿色传奇。

库布其沙漠治理坚持人与自然和谐共生，实现了沙区群众生存、生产、生活的根本性转变；坚持绿水青山就是金山银山，构建起以生态为底色、一二三产业融合发展的沙漠绿色经济循环体系；坚持良好生态环境是最普惠的民生福祉，带动群众脱贫致富奔小康；坚持山水林田湖草是生命共同体，实现了立体化、系统化治沙；坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境，保护来之不易的沙漠生态治理成果；坚持建设美丽中国全民行动，实现了多元化共同治理沙漠；坚持共谋全球生态文明建设，与世界共同分享沙漠治理的经验。

几十年来，在各级党委政府与沙区企业、人民群众的共同努力下，库布其沙漠成为世界上唯一被整体治理的沙漠，实现了从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史巨变，被联合国环境规划署确立为全球沙漠“生态经济示范区”。库布其沙漠治理所取得的巨大成就，是“党委政府政策性主导、企业产业化投资、农牧民市场化参与、科技持续化创新”等众力齐发的结果。特别是党的十八大以来，在习近平生态文明思想的引领下，库布其治沙模式坚定践行“绿水青山就是金山银山”理念，取得了推动绿色发展的显著成绩，展示了人与自然关系如何在科学理念指导下和谐共生并实现经济社会良性发展的样板。

库布其治沙模式是多因素共同作用的结果

（一）党的领导是绿色发展的政治保证

习近平总书记强调，各地区各部门要增强“四个意识”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决担负起生态文明建设的政治责任。多年来，内蒙古自治区各级党委政府坚决贯彻中央的决策部署，高度重视防沙治沙工作，组织和领导广大企业、人民群众同风沙进行不懈斗争，一届接着一届干，这为库布其治沙模式的形成提供了坚强保证。特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平生态文明思想的指引下，全区荒漠化防治成效显著。治沙龙头企业亿利集团这几年的治沙面积，相当于前20年治沙面积的总和。实践证明，加强党的领导，充分发挥各方面积极性，生态文明建设就能不断迈上新台阶。

（二）认知革命是绿色发展的逻辑前提

建设生态文明，坚持绿色发展，是一场涉及生产方式、生活方式、思维方式和价值观念的深刻变革，涉及用什么样的思想方法对待自然，用什么样的方式保护修复生态。习近平总书记指出，人因自然而生，人与自然是一种共生关系，对自然的伤害最终会伤及人类自身。只有尊重自然规律，才能有效防止在开发利用自然上走弯路。库布其沙漠治理的实践证明，必须进行一场认知革命，以生态文明思维对待自然、保护修复生态，才能使沙漠治理变被动为主动，持续进行。

（三）自主创新是绿色发展的坚实基础

实现绿色发展关键要有平台、技术、手段。发展绿色经济，绿色技术是支撑。不仅要研究生态恢复治理防护的措施，而且要依靠科技破解绿色发展难题，形成人与自然和谐发展新格局。生态文明发展面临日益严峻的环境污染，需要依靠更多科技创新,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。科技要满足生态文明建设的需要，必须积极促进科技成果转化，大力发展低碳技术、减排技术、污染处理技术、生态修复技术等关键技术，最终实现生态化生产。例如，在库布其沙漠治理中，亿利集团持续推进微创植树技术、甘草种植技术等，掌握了多项自主创新技术，为绿色产业、生态产业发展奠定了坚实基础。

（四）生态经济是绿色发展的关键支撑

生态经济是把经济发展和生态环境保护有机结合起来，使经济发展与生态保护相协调。生态经济系统是由人、自然资源、环境等要素构成的生产、生活、生态复合系统。生态经济要求人与自然和谐共生、经济与生态协调发展、自然资源永续利用，强调符合经济规律和自然规律的可持续发展。建设生态文明，应走一条符合各地实际、经济发展快、资源消耗少、群众得到实惠多的发展之路。在库布其沙漠治理中，“农户＋基地＋龙头企业”的林沙产业发展模式，实现了生态生计兼顾、治沙致富共赢。

（五）合力共治是绿色发展的根本动力

生态文明建设同每个人息息相关，每个人都应当是践行者、推动者。良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。生态的改善使全社会普遍受益，生态的恶化则使全社会普遍受害。因此，优美生态环境需要全社会的共建共享。库布其治沙模式拥有的生机活力，来自党委政府政策性主导、企业产业化投资、农牧民市场化参与等所形成的治沙合力。市场化治沙，是库布其治沙成功的关键。如今，在亿利集团等龙头企业带动下，已有80多家企业投身于治沙和沙产业开发之中，推动沙漠产业蓬勃发展。合力治沙也孕育出了守望相助、百折不挠、科学创新等可贵精神。

总的来看，近年来库布其沙漠治理卓有成效的深层次背景在于，以习近平同志为核心的党中央深刻认识到，生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。广大人民群众热切期盼加快提高生态环境质量，就要积极回应人民群众所想、所盼、所急，大力推进生态文明建设，提供更多优质生态产品。当前人民群众的优美生态环境需要已经成为我国社会主要矛盾的重要方面，不断满足人民需要、解决突出矛盾和问题，是党的宗旨和使命所在。

库布其治沙模式具有重要的理论和实践意义

立足于人类文明变迁的历史反思和对当今世界的现实观照，基于建设美丽中国，可以说，库布其治沙模式在理论和实践等方面具有重要意义。

（一）库布其治沙模式验证了绿色发展理念的当代意义

马克思主义高度重视人与自然的关系。马克思认为，“人靠自然界生活”，自然不仅给人类提供了生活资料来源，而且给人类提供了生产资料来源。自然物构成人类生存的自然条件，人类在同自然的互动中生产、生活、发展，人类善待自然，自然也会馈赠人类，但“如果说人靠科学和创造性天才征服了自然力，那么自然力也对人进行报复”。习近平总书记指出，“人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然”“绿色发展，就其要义来讲，是要解决好人与自然和谐共生问题”。社会主义现代化是人与自然和谐共生的现代化，既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。库布其治沙模式遵循人与自然的辩证法，对如何解决好人与自然和谐共生问题进行了积极探索，并取得了显著成效。

（二）库布其治沙模式走出了一条正确处理经济发展和生态环境保护关系的路子

生态环境保护的成败，归根结底取决于经济结构和经济发展方式。经济发展不应是对生态环境和资源的竭泽而渔，生态环境也不应是舍弃经济发展的缘木求鱼，而是要坚持在发展中保护、在保护中发展，实现经济社会发展与人口、资源、环境相协调，不断提高资源利用水平，加快构建绿色生产体系。环境治理是一种系统工程，要把生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。库布其治沙模式为在实践上正确处理经济发展和生态环境保护的关系提供了一条可资借鉴的新路。它用实践告诉人们，保护生态环境实质上就是保护生产力，改善生态环境实质上就是发展生产力，保护和改善生态环境必将推动经济发展。

（三）库布其治沙模式有利于助推美丽中国建设

走向生态文明新时代，建设美丽中国，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容。建设生态文明，关系人民福祉，关乎民族未来。当前在美丽中国建设中存在的突出问题，大都与认知不到位、缺乏技术创新、体制不完善、机制不健全、法治不完备等有关。建设美丽中国，必须坚持绿色发展，必须由被动走向主动，必须发挥技术创新的基础作用，必须发挥好政府和市场“两只手”的作用，必须满足人民日益增长的优美生态环境需要，必须推进制度创新、体制机制创新。库布其治沙模式在上述方面都作出了积极探索和重要贡献。

（四）库布其治沙模式有利于破解治理生态环境的难题

中国是世界上最大的发展中国家，经济发展需要相应的环境容量和能源消耗，但又不能走传统老路。一方面，中国一定要走出一条绿色发展之路；另一方面，中国应当为全球生态安全作出贡献，积极引导应对气候变化国际合作，成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者，彰显负责任大国形象，推动构建人类命运共同体。2017年7月，习近平总书记在致第六届库布其国际沙漠论坛的贺信中指出：中国历来高度重视荒漠化防治工作，取得了显著成就，为推进美丽中国建设作出了积极贡献，为国际社会治理生态环境提供了中国经验。库布其治沙就是其中的成功实践。

库布其沙漠治理的贡献在于：

一是破解治理生态环境信心不足的难题。沙漠治理信心不足，首要是由于认知不到位、技术创新缺失，见不到沙漠治理成效。库布其治沙模式通过认知革命和技术自主创新，打破了“沙漠不可治理”的坚冰，为维护生态安全、推动生态文明建设作出了重要贡献。

二是破解治理生态环境动力不足的难题。生态环境保护动力不足，主要源于处理不好经济发展和环境保护之间的关系。库布其治沙模式找到了正确处理经济发展和环境保护之间关系的好路子，赢得了各方的支持。其最突出的特征，就是充分发挥了政府、企业和社会三个主体的作用，形成了绿色发展的合力。这种“共治共享”的合力机制，对于破解中国乃至世界的环境保护和绿色发展难题，具有重要的启示意义。

三是破解治理生态环境能力不足的难题。治理生态环境能力不足，与认知不足、技术创新不够、社会支持不力有关。库布其治沙模式实现了认知革命、技术自主创新和共治共享，具备了较强的生态环境治理能力，因而较好地解决了这一难题。

生态安全是总体国家安全观的重要内容。绿色发展是全球产业发展的必然趋势，绿色经济既是全球化时代新的经济增长点，也是国际竞争的新焦点。我们要以习近平生态文明思想为指导，把库布其治沙模式发扬光大，让良好生态环境成为人民生活质量的增长点、成为经济社会持续健康发展的支撑点，并借此讲好中国绿色发展、建设生态文明的故事，传播中国环保“好声音”。

在习近平生态文明思想的指导下，新时代生态文明建设的中国实践，不仅将不断满足人民日益增长的优美生态环境需要；而且将以美丽中国的生动画卷，为中华民族永续发展奠定基础；还将以生态文明建设的中国经验，为推进人类可持续发展作出贡献。

（执笔：韩庆祥 黄相怀）（网站首页图：新华社图片）