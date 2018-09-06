时政新闻眼 | 这张圆桌上谈了什么？影响26亿人

9月4日，人民大会堂依然很忙。北京峰会进入第二天，会场从万人大礼堂转移到了一张硕大的圆桌上。许多影响中非26亿人的议题在这里得到热烈的讨论。原定4点45分之前结束的会议，一直开到了将近晚上7点。

1一场持续7个半小时的圆桌会

上午10点，随着习主席敲下这个小小的木槌，中非领导人圆桌会议开幕。

△央视记者荆伟拍摄

会场中央，是一张有着55个座位的大圆桌。

△圆桌会会场全景。(央视记者张晓鹏拍摄)

《时政新闻眼》发现，12年前首次北京峰会也是在大会堂开了这种圆桌会议。近年来中国主场外交的许多重要会议也是以圆桌会议的形式举行。事实证明，许多事就是在圆桌之上谈成了。

△比比看，这个座位和三年前的约翰内斯堡峰会有什么不同。(央视记者荆伟拍摄)

△这是三年前习主席出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会全体会，当天的会议由习主席和南非总统共同主持，习主席作会议的总结发言。(新华社拍摄)

9月4日的圆桌会分上下午两个阶段举行，分别由习近平主席和南非总统拉马福萨主持。中午，在会议间隙，习主席与拉马福萨总统有一段有趣的对话。

习近平主席：“下午你的主持任务重，上午有二十个人发言，下午有三十个人发言。”

拉马福萨总统：“您上午主持得非常好，而且最后您要主持通过宣言，这是最重要的部分。”

2记者会现场揭开了一个谜底

4日上午，中国政府非洲事务特别代表许镜湖在峰会新闻中心举行吹风会。一位塞内加尔记者提问，论坛的下一届非方主席国可能会是哪个国家?许镜湖说，现在还是保密，到宣布的时候可能会给你一个惊喜。

根据峰会议程，习主席、拉马福萨总统和新任论坛共同主席国领导人在圆桌会议结束后将共见记者。下午，《时政新闻眼》一进记者会现场，就有一个发现。

△记者会桌签显示，除了中国、南非，还会有塞内加尔领导人出席。(央视记者黄京辉拍摄)

记者会原定下午4点45分开始。但圆桌会议开得太热烈，一直到7点左右，领导人才来到记者会的现场，晚了两个多小时。

△各国记者们在现场守候。(央视记者黄京辉拍摄)

记者会上，习主席祝贺塞内加尔总统萨勒接任论坛共同主席。

在《时政新闻眼》看来，塞内加尔接任并不令人意外。一个多月前，习主席访问非洲，第一个踏访的就是塞内加尔。访塞期间，习主席与萨勒总统共同见证“一带一路”合作文件的签署。塞内加尔成为第一个同中国签署这一文件的西非国家。9月2日，习主席在会见萨勒总统时说，双方要继续密切沟通，推动两国关系实现更大发展。

△习主席访塞时，市民穿着印有两国元首头像的服装上街迎接。(央视记者耿小龙拍摄)

3一份沉甸甸的峰会成绩单

在下午的圆桌会议上，两份文件获得通过。一份是《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》，另一份是《中非合作论坛北京行动计划(2019-2021年)》。这也是成立18年以来每次中非合作论坛形成的惯例。

△央视提供记者会直播公共信号(央视记者张淳拍摄)

《时政新闻眼》了解到，这次北京峰会，中非合作论坛非洲成员方54方全部出席，其中有40位国家元首、10位政府首脑、1位副国家元首以及非盟委员会主席，创下历次之最。中国政府非洲事务特别代表许镜湖透露了一个信息：这一次北京峰会是迄今为止我国举办的规模最大、规格最高的主场外交活动。

△各国记者在峰会新闻中心关注记者会现场直播(央视记者魏帮军拍摄)

习主席在峰会开幕式上说，“中非合作好不好，只有中非人民最有发言权”。北京峰会成果多不多，亲身参会的非洲国家领导人也许最有体会。多位元首在北京接受了央视记者的采访，来听听他们怎么说。

△加蓬总统邦戈说，“我们可以充分地讨论而不受约束和干扰，这是朋友之间的讨论。”

△塞拉利昂总统比奥说，“我们又不是傻瓜，我们知道我们该怎么发展。中塞关系是一种双赢的关系。”

△津巴布韦总统姆南加古瓦说，“在全球化的愿景里，每个国家都占有一席之地。中非人民必须团结一致。”

△圆桌会议结束后，各国领导人纷纷围住习主席表达心中的祝福和感谢。

霞光辉映大会堂。习主席当晚的外事活动还在继续。