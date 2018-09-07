究竟得多“充足”的理由 能让居民屋顶一漏5年-■闵行颛桥镇好世凤凰城某号401室业主：五年修了无数次，全家人吃尽苦头 ■小区类似情况还很多，房屋久修不好与无法支取维修基金有直接关系

晨报首席记者 叶松丽

“一开始是外面下大雨，家里就渗水，经过几年维修，问题反而越来越严重，后来只要外面下雨，家里就进水。房子五年修了无数次，全家人吃尽了苦头。”家住闵行区颛桥镇好世凤凰城某号401室的童先生指着满墙的水渍说，再破的房子，五年也该修好，可是，问题的根本已经不在房顶上：业委会换了，物业也换了，有关部门扯皮的后果，就是坑苦了我们业主。

9月4日，好世凤凰城的物业公司负责人告诉晨报记者：“这位业主家的情况我们都知道，但是维修公司是上一任物业公司请的，我们只能让这家维修公司继续维修。目前小区的维修基金没法支取，我们已经垫付了很多钱，不能再垫付了。”

业委会相关负责人认同物业公司的说法，表示上一届业委会离任后没有审计，维修基金的账目一直封在那里，类似401业主的情况，小区里还很多。希望有关部门进行督促，加快审计速度。让小区里的维修项目能够正常进行。

房子修了5年还在漏水

2010年，童先生的单位从市区搬到莘庄时，为了上班方便，他就在离单位不远的好世凤凰城买下了这套房子。“虽在顶楼，但是房子格局很好，小区里的绿化也不错，公园似的，我们很喜欢。”

因为当时买的是二手房，住进去之前，童先生对房子进行了一次装修。不过，后来因为孩子要上学，童先生又搬到离孩子的学校比较近的房子里去居住了。直到2014年春天，童先生的父母住进了这套房子，噩梦就此开始了。

“我们住进来的时候，发现走廊里的墙皮脱落很厉害，整块整块往下掉，没有掉下来的，轻轻一碰，也会掉下来。屋子里有一种潮湿的霉味。”童先生的父亲说，他只好向物业报修。

然而，物业派来检修的师傅说，墙皮脱落，是因为童先生装修时使用的涂料酸碱度有问题，换涂料重新刷一次墙就好了。

物业公司说，如果是房子外面的问题，物业公司就可以动用维修基金来进行房屋修缮，但是童先生家是因为涂料使用不当造成的室内问题，就得由童先生自己去维修。于是，童先生的父亲花了近万元，由当时的物业公司委托的人员，再把家里重新涂刷了一遍。

这家房屋维修公司，从此就成了童先生家的“常客”。那次涂刷不到半年，问题又出现了。2014年下半年，童先生家里不但走廊里的墙皮继续脱落，客厅等处，也开始出现墙皮鼓包和大块脱落的现象。物业公司再次前来查看，这一次他们承认是房顶有渗漏。物业开始修补房顶，涂刷室内。里里外外，都由物业公司请来的公司负责维修。

2015年夏天来临之前，房屋渗漏又非常明显了，不但老问题没有解决，还新增了穹顶和楼梯等处新的漏水点。

“我做梦都没想到，这家公司把我的房子整整修了5年，到现在还漏水！”童先生说，从2015年开始到2017年的三年间，每年都要维修好几次。一年12个月，家里处于维修状态起码有半年之多。墙面刷了又脱落，脱落了又刷，墙面基本没有干过。每次维修时，家里就要搬家具，搬家具盖好布，依然满屋子灰尘。刷墙后，他们都要很用力地刮掉遗留在地板上的涂料痕渍，两个老人要弄半个月之久。“每年起码都有一半时间，家里处于这种状态，让我们怎么安心生活？”

童先生说，到2017年夏天，物业公司委托的维修人员说，他们这次真正找到了屋顶漏水点了。还保证，这次是最后一次了，肯定修好。

一家24小时用水盆接水

童先生说，这五年来，小区里的变化比较大，特别是物业公司和业委会都换了，唯一不变的，只有他们家的房子还在漏雨。“有一次我去找他们修房子，说得好好的，物业公司却没有动静，我再过去一问，居然是公司换掉了。我只得从头开始，跟新的物业公司沟通交涉。”

去年下半年开始，童先生一家人在国外住了大半年，到今年三月份才回来。进门一看，房子里一塌糊涂。

“以前我们常住的时候，一发现问题，就报修，而这一次，空关的时间很长，问题就彻底暴露出来。”童先生指着资料照片说，当时门边电灯开关周围，墙皮鼓包，整面墙似乎都被水浸泡过。一开灯，开关处就火星迸射，滋滋响，灯光也闪。门框门套底部的木头全部朽烂了，手指一按就能流出水来。

房屋状况很吓人，物业派人上门一看，说电线泡水了，渗漏一直没有修好过。为解决燃眉之急，工人揭掉墙皮，挖开线槽，把里面的水晾干，又装上去。

这样的应急处理，根本不管用。

今年五月，一场暴雨中，童先生家里的电竟然跳闸了。厨房里的水沿着排烟管道直接流到灶台。这时候，不仅仅401业主家里漏水，402以及楼下人家都开始进水了。

电工上门检查，说线路进水了，不是电工能够解决得了的问题。

问题还是出在屋顶上。物业公司称要修屋顶，需要该栋楼全体业主签字，还需要业委会盖章。这个过程持续了近两个月。从5月上旬到7月下旬没有采取堵漏的措施，童先生一家24时用水盆接水。地板砖只要用力一踩，污水就会从砖缝里冒出来。两个多月不能开火做饭。

两个月后，所有手续办好后，7月份开工维修，预计到9月份完工。可是，童先生家的墙面涂到一半，走廊墙后面厕所间的屋顶又大量渗水了。涂墙只能停止，至今仍漏水。

童先生告诉晨报记者，这一次来修房子的老板是个年轻人。以前的老板是这个年轻人的叔叔。“开始那几年，这个年轻人也跟着来过，还是个孩子。现在一代人长起来了，我的房子却依然修不好。”

业委会换了，物业也换了，问题仍无法解决

物业有新旧，业主利益能否优先？

“我也有一些做建筑的朋友，他们听说我住在水深火热之中，就来看，都说是维修施工的问题。”童先生说，他多次质疑这家维修公司的资质问题，“修了这么多年都修不好，就不能让他们再修下去了！”

但是现在的物业公司告诉童先生，这家维修公司是上一任物业公司聘用的，做得好做得坏，他们不愿意插手。

9月4日上午，物业公司负责人告诉晨报记者，某号401这户业主家的情况，大家都知道。“3日分管社区事务的副镇长还来小区协调这件事。参加协调会的还有镇房办主任、镇房办的维修资金专管员，以及开户银行的相关人员。这个问题已经连镇里都知道了。”

晨报记者：既然相关部门如此重视，接下来401这户人家的房子怎么修？

物业公司：多方协商的结果是，让这家维修公司继续修。

晨报记者：都修五年了，还没修好。业主说他们对这家公司丧失了信心。希望你们换一家维修公司去修理。

物业公司：3日协商的结果是，再给这家公司一次机会。如果还修不好，可能就要换一家维修公司去修。

晨报记者：业主希望能够一步到位，让新的维修公司去修。因为他们接下来又要出国，万一没修好，过一阵子回来，家里还不知道漏成什么样子了。

物业公司：我们是去年12月才接手好世凤凰城的。这家维修公司是上一任物业公司聘的，是他们合同约束的事情，希望他们能够处理好。如果我们重新换维修公司去修房子，我们就要垫钱。这个小区的维修基金一直没办法支取，我们已经垫付了很多钱，实在没钱再垫付了。

晨报记者：无论是旧物业公司还是新物业公司，服务对象没有变，在涉及业主个人利益的问题上，能不能承续？能不能让业主的利益优先？

物业公司：再给这家公司一次机会吧。

好世凤凰城业委会相关负责人向晨报记者证实了物业公司的说法，即小区的维修基金账户目前的确处于封存状态，无法支取。

该负责人解释说：“由于本届业委会上任前，上届业委会未提请换届审计，维修资金管理中心因没做换届审计而不予办理本届业委会信息变更手续，导致无法支取维修资金。9月3日，镇房办来解释，说上届业委会去闵行区维修资金管理中心办理了业委会主任、副主任人员变更，并声明非换届改选产生，所以维修资金管理中心给予办理了信息变更手续。房办让我们同样办理，我们没同意，因为我们是选举产生的新一届业委会，前任的‘锅’我们不能背。”

晨报记者：现在无法支取维修基金，跟这户人家的房屋久修不好有无直接关系？

业委会：有直接关系。小区的日常维修需要动用维修基金，不能支取维修基金，物业公司就得垫钱。现在这家物业公司不愿意垫钱让上一任物业公司聘请的维修公司去维修。就是这么回事。

童先生告诉晨报记者，据他了解，在小区维修基金不能正常支取的情况下，镇房办可以启动应急维修程序，先修房子后付钱。不过这一说法，尚未得到颛桥镇相关部门的证实。