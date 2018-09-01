虹口区深入开展消防安全大排查大整治行动-违规住宿场所清理后严防“回潮”

晨报记者 倪 冬

全市大排查大整治工作部署以来，虹口区高度重视、迅速响应，多部门、多举措开展消防安全隐患排查整治。8月2日至今，全区共检查单位3600余家次，发现各类火灾隐患4000余处，其中 “三合一”(指住宿与生产、仓储、经营在同一空间内)违规住宿场所62处，均当场拆除了住宿设施。

督导检查结合便装暗访

8月7日，区府常务会议专题听取全区消防安全形势报告后，区委、区府主要领导先后就近阶段全区消防安全整治工作进行再部署。

8月9日，区委主要领导结合居民小区消防安全管理工作，再次要求区消防、城管、综治等部门及街道，要强化部门协作机制，共同加强消防安全隐患整治工作。

8月至今，区委、区府领导对辖区重大火灾隐患区域、教育培训场所、大型城市综合体等场所开展了多次督导检查和便装暗访，对发现的隐患，均要求立即整改。

同时，各单位也纷纷就本单位条线、地块内的消防安全隐患整治工作召开了专题部署会，其中区教育部门会同市场监管、公安、消防等部门，对全区幼托机构开展了全面排查，对消防安全要求难以达标的场所全部予以关停。

结合电动自行车专项整治工作，区消防支队联合区市场监管、城管等部门及街道，对全区每一处电动自行车销售网点逐一开展联合检查，并要求每一个场所签订消防安全责任承诺书，并在场所内醒目位置张贴。区市场监管、消防部门和派出所还开展了人员密集场所及电动自行车销售网点夜间错时专项检查，重点查看有无场所内违规住宿人员的现象，并对这些场所进行了登记造册。

从严整治“三合一”场所

在排查整治过程中，各街道主动牵头协调城管、市场监管、公安等部门，并借助第三方安保力量，实行每一名街道领导负责一块区域的“责任捆绑制”，逐条马路、逐个店面开展消防安全大排查大整治，对违规住人的“三合一”等场所进行从严整治。

同时，消防支队会同街道、派出所对沿街商铺发放消防安全告知书，并由场所负责人签收，累计发放3万余份。

对发现违规住人的场所，街道一方面责令立即拆除住人场所设施，另一方面对这些场所登记造册，充分发挥居委、派出所以及平安志愿者等力量，对这些重点场所开展不间断巡查，严防违规住人现象“回潮”。

对存在违法行为的人员密集场所，虹口消防还分别采取了“三停”、临时查封、行政处罚等措施，并联合派出所对2名违规存储液化气钢瓶的人员做出行政拘留的处罚。

组织重点单位学习经验

为提升消防安全管理水平，虹口消防以白玉兰广场消防安全管理为经验模板，组织全区重点单位到白玉兰广场内实地参观学习，重点介绍了单位内消防安全管理制度、微型消防站建设、隐患排查消除等经验。

近日，虹口消防再次集中约谈了辖区304家重点单位和部分消防维保单位，要求严格落实各项消防安全措施。

区民政、安监、建管、商务委、卫计委等部门，还分别由部门领导带队，分组对养老机构、易燃易爆场所、在建工地开展检查，对发现的隐患，责令单位立即落实整改。

同时，结合大型城市综合体整治工作，区安委会和消防委对全区4家5万平方米以上的大型城市综合体业主及物业负责人进行了集中约谈，不断提升消防安全管理水平。

不断夯实基层安全基础

围绕“进博会”消防安保工作，虹口消防接下来将持续推动夏秋火灾防控、高层建筑综合治理、电气火灾综合治理、大型城市综合体等消防安全专项治理工作开展，对存在严重消防安全隐患的单位坚决依法予以关停。同时，持续保持对规模性租赁房、“三合一”、“底店上铺”等区域火患整治的高压态势，确保隐患不“回潮”。

在开展排查整治的同时，积极开展智能电动车库建设，并推广广中地区综合执法试点经验，更加全面地利用“智慧消防”加强对辖区各类场所的监管，抓紧各项消防实事项目的建设推进，不断夯实基层安全基础。

结合辖区实际，深入开展重点单位及居民小区、人员密集场所、易燃易爆场所、大型综合体等场所的调研熟悉和实战演练，并通过比武竞赛等形式，不断提升应急救援能力，为城区安全运行和进博会顺利举办创造安全稳定的消防安全环境。