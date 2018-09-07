被困关西机场旅客陆续被接回家-沪北海道团队游客均安全

记者 徐妍斐 李晓明

晨报讯 在这个 9月上旬，日本接连遇到自然灾害。9月4日台风“飞燕”过境袭击了关西地区，大阪的关西国际机场关闭，接着昨天清晨北海道地区又发生地震，札幌新千岁机场关闭。

这也对在日的上海旅客行程造成影响。昨天，晨报记者联络了在关西、北海道的在日旅客。据悉，受困关西国际机场的中国旅客目前已陆续踏上回程，而北海道地震过后，部分中国游客的旅程还在继续。

春秋航空昨天宣布，由于札幌机场被迫关闭，当天上海飞札幌的往返航班取消，补班时间待定。据透露，春秋旅游在北海道当地共有旅客169人，其中自由行旅客118人。

团队游旅客均确认安全。领队张敏反映，目前团队已住在机场附近，正和旅客商议后续行程事宜。酒店虽然停电，仍为旅客准备了自制午餐，领队也想尽办法购买到了饮用水。领队尹南反映，团队行程暂时未受到地震影响，目前正在按原定计划赶往千岁。

昨天下午，旅行团给记者发来一段刚刚拍摄的视频，全团游客正在巴士上，领队仍在给大家做旅游讲解。从拍到的画面来看，道路上少数地方出现了小裂痕。据悉，从千岁到洞爷湖，原本高速公路行驶只需2个小时，改走地面后需要4-5小时。

另外，自由行旅客也正在逐一电话确认，截至昨天上午11时，已联系到56位，均确认安全。

此外，记者了解到，关西受灾后，国内航空公司纷纷增开航班，赴日接回同胞。南航驻日本区域办事处配合协助中国驻大阪总领馆疏散滞留旅客，所有滞留关西机场的中国旅客昨天乘大巴返回至市区。昨天，南航增加了从哈尔滨、沈阳、上海和广州飞往名古屋的临时加班4班次，春秋航空也增飞了2个上海-名古屋航班。吉祥航空计划在7日、8日增飞上海-名古屋航班。