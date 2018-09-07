为了应对核战争等可能爆发的大灾难，做好随时逃离美国的准备-7名硅谷富豪在新西兰造地下避难所

晨报记者 徐惠芬 综合报道

越来越多美国富豪把新西兰视为可以躲避大灾难的最安全国家。据英国《每日邮报》6日报道，在过去2年里，至少有7名硅谷亿万富翁在新西兰建了地下掩体，以应对大灾难的发生。

掩体埋在秘密地点

核战争、大瘟疫，或者针对富人的社会动荡，这些可能爆发的大灾难，让美国科技企业家做好了随时逃离美国的准备，那么，他们会逃到哪里呢？

新西兰无疑最受青睐。据英国《每日邮报》6日报道称，在过去2年里，至少有7名硅谷亿万富翁在新西兰建了地下掩体，以应对大灾难的发生。

最近，就有两个92平方米的掩体，被分成一段段后，从美国运到了新西兰。其中一个掩体埋在了新西兰北部地区，另一个埋在了南岛的西海岸。

得克萨斯州的“上升S”公司是这些掩体的制造商。据介绍，掩体一般埋在地下四米处，挖掘土地并埋好掩体通常需要两周时间，这些行动都是秘密进行的，连当地居民都不会知道。掩体埋好后，过路人是无法发现的。当然，富人们知道自己准备的掩体在哪里。一旦有大灾难发生，这些硅谷超富就会乘坐私人飞机，躲入新西兰的掩体中。

不过，不是所有计划在新西兰避难的美国富人觉得建掩体必要。新西兰建筑公司“三星管理”总经理接受美国媒体采访时称，因为和美国距离遥远，不少美国客户觉得掩体并非必要，但直升机停机坪是一定要有的，这样才可以坐着直升机降落到新西兰的家。

新西兰是理想避难地

“上升S”总经理加里·林奇说，对于相信大灾难会发生的美国富人来说，新西兰是理想的避难地。“新西兰不是核打击的目标，也不与其他国家为敌。人们可以在这里安全避难。”

从地理位置来说，新西兰位于大洋洲，距离最近的邻居也有两千多公里远，相对“与世隔绝”，这曾经是这个国家的劣势，现在则成了最吸引硅谷富豪的地方。

新西兰前总理约翰·基也称，对美国富人来说，新西兰是躲避大灾难的安全所在。“许多人告诉我，如果世界发生了什么灾难，他们想在新西兰拥有房产。”

《每日邮报》称，在硅谷的晚宴上，如何拟定应急方案，飞到新西兰避难已经成为热点话题。他们在一起交流防毒面具、掩体和哪些地方不会受到气候变化影响等问题。

像移动支付公司PayPal联合创始人、亿万富翁彼得·蒂尔就公开了自己的避难计划。他在新西兰购置了两处房产，其中一处在湖边小镇瓦纳卡；另一处在皇后镇，配有安全屋。

对新西兰的热情，让美国人成了新西兰房产的大买家。根据新西兰政府提供的数据，2016年的前十个月，外国人在新西兰购买了近1400 平方英里的土地，其中，美国买家的数量仅次于澳大利亚人。