买红木家具三点选购技能

提起红木家具，很多人第一感觉就是“贵”。一套红木家具动辄以万元计价，一般都要数万元至数十万元，有的甚至数百万、上千万元。因此，购买一件合心意的红木家具实在是重中之重。

那么，购买红木家具之前，你需要掌握哪些技能呢？

1.对家具器型有基本的判断

有“型”家具是选择一件红木家具的前提条件。有“型”的红木家具不仅第一眼看着好看，而且会随着时间推移显出更高的价值。“型”指的是红木家具的外观造型，包括精确的结构比例关系和科学的空间透视关系，以及由此构成的优美的家具款型样式。

首先是结构比例，家具是由线条、板面和形体等元素构成的，尺寸的长短、高低，线型的方圆、粗细，板面的平直与弯曲，各部件在空间上切合部位的选择等，都有一定的比例关系，只有达到感觉的和谐才能产生美。

再就是空间透视关系。多体现为对框架结构、虚实运用和线脚变化等方面的把握，当你从一定的角度看时，就形成了相互间的透视关系。框架决定了家具身段，虚实搭配形成了目光注视后的想象与联想;线脚变化会让你的眼光在细微处捕捉到美感，使局部美与整体美互为补充，从空间上完成了人们对美的自觉欣赏。

2.看得懂做工好坏

买红木家具，以“艺”为先。由于近年来知识的普及，不少人都知道了“型、材、艺、韵”这样的说法。在这四大项中，应该以“艺”为先。在材质相同或相近的情况下，尤其要注重“艺”，因为赋予木材和家具长远生命的是工艺和制作，好工艺与好材质相结合，才能造就红木家具应有的价值。

这里的“艺”指的是制作的工艺。当下的红木家具，不少仍延续了明清家具的经典款式，如果做工到位，蕴含着传统的历史人文和艺术内涵，自然会具备相当的保值升值功能。它们遵循了明清两代曾经有过的时代价值，会得到后人的继续认可。

好的造型和好的工艺结合起来，是一件家具富于艺术韵味的重要保证——有了“型”和“艺”，才会有“韵”。随着红木家具消费者趋向于越来越多的年轻群体，它们代表的不光是明清传承下来的传统文化，还有这个时代出现的新的生活元素和文化元素。

3.能分辨红木材质的真伪

选购红木家具时，选好材同样重要。在选择和识别材料时，一要弄清材质种类，二要辨别材料优劣，三要注重材质天然纹理美感。如今的红木，大多是产于东南亚、非洲、中南美洲。国家根据密度等指标对红木进行了规范，把红木规范为：二科、五属、八类、二十九种。

红木家具分为全红木家具、部分红木家具两种。全红木家具是指产品所有木制零部位（除镜和镜托板、线条外）都采用红木制作；部分红木家具是指产品外表目视部位必须使用红木制作，内部及隐蔽处可使用其他深色名贵硬木或以外的其他优质木材。

购买红木家具需要先学会鉴别，一看结构：木质是否带红色、黄红色、芝红色等多种自然色泽，上漆后木纹是否仍然清晰可见；二看重量：真的红木家具坚固结实、质地紧密，相同造型、尺寸的家具，重量要比真品明显偏轻；三看材质：红木与红木之间也有差异，有些红木家具虽然看起来相似，但是价格差距较大，也要懂得鉴别。

掌握了以上的几种技能，购买红木家具的时候，就能根据自己的需要选择出喜爱风格的家具。这样远比“货比三家”更适合你。

“型、材、艺、韵”

第一“型”，就是一件作品的形式和造型，例如结构是否协调合理、纹饰安排是否与形式统一、整体疏密曲直的形式节奏是否到位等等。形式和造型直接关系到一件家具的整体档次与品位。不管新老家具，品相造型是否优美非常重要，也是在购藏的先决条件。当我们看到形神兼备、造型优美的家具时，往往会情不自禁的被家具之中散发艺术魅力所感染和吸引，有“一见钟情”的喜爱，令人舍不得离开。造型水平的高与低，直接影响家具的价格。在明清时期的古董家具中，也存在一些款型设计不到位的，这样的家具，也只能算是古董家具中的普品和大陆货，与一流的精品家具价格差异是非常大的，我们认真研究历届的拍卖成交价格纪录，对比不同的款型就能很清楚的证实这一点。

第二“艺”，就是家具的工艺了。在家具造型协调优美前提下，如果结合能工巧匠的配合，以高超娴熟、严谨细致的工艺去完成，造型和工艺就会相得益彰。检验一件古典家具的木工技艺，要从内部榫卯结构是否科学、拼板接缝是否严密牢固、雕花打磨是否精到等几个方面来判断。其中，在雕花方面，还要判断它是纯手工操作还是动用电脑雕刻机来操作，一般来说，机器雕刻的各种花纹如果没有经过手工处理，显得呆滞不够生动。而如果是纯手工雕刻，就还要检验其雕工水平的高低。不同级别的技师，他们所雕刻出来水准会有较大差异，雕刻技师各有所长，有的擅长雕龙，有的擅长雕花鸟，从雕刻手法上来分别还有浅浮雕，深浮雕，透雕等等，评价雕刻水平要看这些作品能否刀法流畅、雕刻形象是否生动传神，以及立体感和空间感的表现是否到位。此外，打磨也是非常重要的一环，要细看家具平面凹面是否打磨得光滑平整，线条弧度是否流畅合理而且干净利落。

第三“材”，就是古典家具所选用的木材。在造型和工艺都尽善尽美的情况下，如果再搭配上瑰丽名贵的材质，那么型、艺、材三者就会交相辉映，呈现出美仑美奂的作品。对“材”的使用不能盲目的一味求大求重，而是应该根据每一件家具款式特征、设计要求去用足材料，并且懂得材料的搭配，才能具有一木一器的效果。例如海南黄花梨，因为海南黄花梨无大料，要制作款型较大的家具，要用多根材料搭配才能制作完成一件家具，每一根海南黄花梨都有在花纹、色泽与质感上有差异，都需要去细心地选择和搭配，这样做出来的家具色泽才会协调优美。

第四“韵”，这个韵应该是明清式古典家具制作的最高境界，韵的含义就是在型、艺、材相互辉映的情况下所展现出的独特的风格与气韵，是依托型、艺、材三者而得来的艺术升华。一件家具如果能达到形神兼备有了神韵，就不是简单意义上的家具了，它会具有更多的艺术性与文化内涵，也会具有了超出实际市场价格之外的产品附加值。因此，从古典家具的投资和收藏角度进行考虑，无论是购买明清老家具还是当代的仿古家具，都需要定位于高品位的精品家具，只有精品家具才具有文化艺术的内涵；具有投资收藏；具有欣赏和陶冶情操的功能，给我们平时生活之中，带来的精神上的享受和充实，在协调优美的家具环境中也更能营造一个和谐幸福的家庭生活，给自己带来幸福、快乐、开心的每一天。

什么是红木？

红木的定义及红木分类

红木家具起源于明朝1405年，至今有610多年。要从“三宝太监郑和下西洋”说起。

要从“三宝太监郑和下西洋”说起，郑和下西洋是中国古代规模最大、船只最多（240多艘）的一次海上航行。船上装满了当时名扬海内外的丝稠、瓷器以及珠宝和珍贵的药材，在沿途靠岸之时，沿途百姓纷纷以香料、珊瑚、珠宝等去换取中国的土特产品。

郑和七次下西洋，每次回国都会遇到一个问题，就是船的重量变轻了，吃水线浅了，这就给航行带来了不安定因素，大船吃水线浅，容易倾覆。大体来说，瓷器，丝绸布料都比香料，珠宝要重很多，加之当时“下西洋”，明成祖为“耀兵异域，示中国富强”，所到之处“仗义疏财”，所以带出去的时候浩浩荡荡，回来时带的东西寥寥无几。

所以，郑和每次回国用红木压船舱，因为红木质地坚硬，密度大，量重，以保证大船在海上航行的安全性。“红木”不是泛指所有红色木材，也不是一种木材，而是当前国内红木用材约定俗称的统称。它的范围是5属8类29种。

后来，木匠们把这些来源自外域异邦的红木，选取木质坚硬、细腻，纹理好的红木做成家具、工艺品供帝后们享用，蓬勃的红木行业也随之兴起。后期红木树材大量输入及王朝灭亡，红木家具才渐渐流入到民间。

红木家具制作是用心材，心材是指树木的中心、无生活细胞的部分。 （任则）

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吉盛伟邦国际家具村

吉盛伟邦东方鼎级红木馆，经过工商部门认证，是中国专业的红木家具展销中心。20000平米超大展示空间，20余家国内一线品牌，拥有数千件家具珍品，是长三角地区最大的红木家具收藏、展示、销售中心。

东方鼎级红林馆

该馆几乎囊括了所有品种的红木良材：紫檀木、花梨木、香枝木、黑酸枝木、红酸枝木、乌木、条纹乌木和鸡翅木等。从明式家具的简练巧雅到清式家具的富丽繁华，从海派家具的兼容并蓄到新中式的复古摩登，诗画国风，大美无言。