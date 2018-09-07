出身高贵不差钱，年均票房补贴超十亿-最大在线“买电影票”拟赴港上市

晨报记者 曹西京

猫眼娱乐日前在港交所披露了招股说明书，这家中国最大的在线电影票务平台估值如何引人关注。

不仅是在线票务

猫眼娱乐并未在招股书中披露募资金额，但提到未来募集资金30%将用于提升综合平台实力，30%用于研究开发及技术基建，30%用于拓展业务和潜在投资、收购，剩下10%用于补充运营资金。

说起猫眼，很多人马上想到在线“卖电影票”。的确，根据艾瑞咨询报告，上半年中国的综合票房为320亿元。按上半年电影票务交易总额计，猫眼是中国最大的在线电影票务平台，市场份额超60%。猫眼在招股书中表示，通过自有app及其他平台入口，2018年上半年平均月活跃用户达到1.335亿人。

实际上，在线票务只是猫眼娱乐诸多业务板块中的一部分。公司称，猫眼娱乐是一家集在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、娱乐电商服务、广告及其他服务为一体的互联网娱乐服务平台。也就是说，除了卖电影票，2016年起猫眼开始涉足电影主控宣传和发行等环节。

在线娱乐票务一直是猫眼主营业务中营收贡献最高的。2015年该业务占主营业务收入比例一度高达99.6%，到今年上半年，猫眼在线娱乐票务业务占比已降至六成，而娱乐内容服务占比达到三成。上半年，猫眼提供宣发支持的电影约占中国总票房的90%。公司称，这部分电影服务收入来源主要包括三部分：第一，电影制作公司支付的宣传费用；第二，发行收入；第三，电影票房的收入分成。

今年上半年复亏

招股书显示，猫眼娱乐2015年至2017年分别实现营业收入5.96亿元、13.77亿元、25.48亿元，年均复合增长率达106.6%。相应的，近三年调整后分别为亏损12.70亿元、亏损3.01亿元和盈利2.16亿元，2017年首次盈利。到2018年上半年，猫眼斩获18.95亿元营收，同比增长103.5%，但期内亏损2.31亿元，调整后亏损为1560万元，不及去年同期盈利940万元。

股东阵容很豪华

目前猫眼股东中，光线及其关联方持股48.80%；腾讯持股16.27%；“亲妈”美团点评(上海三快科技)持8.56%股权。他们既是猫眼重要股东，也是重要的战略合作伙伴。除了光线、腾讯、美团三位老东家，也有新进者华人文化 (通过旗下Investm ent Lim ited持股)、华谊兄弟等，分别持有公司3.02%、0.50%的股权。

根据招股说明书，猫眼诞生于2012年，最初为美团娱乐部门孵化的一个项目。2015年，猫眼成为美团点评平台的独家娱乐票务频道。因为亏损严重，美团2016年5月将猫眼57.4%股权卖给了光线传媒的王长田。至此猫眼从美团拆分独立运作。2017年“在线票务之争”逐渐进入白热化，形成猫眼、淘票票、微影“三足鼎立”的局面。9月，猫眼和微影合并，在线票务市场进入到猫眼娱乐和淘票票的双寡头时代。合并后的新猫眼，将微影旗下的娱票儿和格瓦拉纳入后，产业格局更加多元化，市场份额很快跃居行业第一；并很快引来腾讯大力支持：2017年11月，猫眼宣布获腾讯10亿元投资。

招股书显示，除了猫眼自有app、格瓦拉两个应用外，猫眼还拥有微信、美团、大众点评的独家入口。猫眼与腾讯、美团点评均签订了五年战略合作协议，2022年到期。

双头竞争估值几何

谈到在线电影票平台，不得不提到票房补贴。

招股书公布了猫眼在票补方面的巨额投入——四年高达50亿元的营销和票补费用，平均一年12.5亿元。

而根据阿里影业2017年财报，“公司销售及市场费用高达20.87亿元，这主要是由于淘票票增加其总商品交易额及市场份额而产生市场费用”。也就是说，去年淘票票“票补”近20亿元。

一个一年21亿元，一个一年12.5亿元，难怪背靠阿里的淘票票票价一般比背靠腾讯的猫眼低。“票补”或成为双方逐力市场份额的关键。

至于估值，2017年猫眼和微影时代票务业务宣布合并时，估值约136亿元；至2017年11月腾讯对其投资10亿元时，猫眼估值升至200亿元。