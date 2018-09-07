晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市冲高回落，多空围绕2700点进行争夺，盘中信息服务、芯片、软件、5G等科技股板块较强势，午后，股指有所走低，总体上，市场好像还是等待不确定因素明朗，所以多空双方都不敢发力，特别是多头，显得异常谨慎。

快递业两位数增长

据统计数据显示，2016年，中国快递业务量首次突破300亿件大关，达到312.8亿件，同比增长51.4%。快递业务增量突破100亿件，达106.1亿件。2017年，中国快递业务量首次突破400亿件大关，达到400.6亿件，同比增长28.07%，是 2007年的 33.4倍；2017年快递业务收入完成接近5000亿元，保持较快增长，是2007年的14.5倍。

综合我国快递行业发展规划和行业发展现状，未来数年我国快递行业业务量有望保持两位数增长。

不要因恐慌而割肉

笔者昨天分析认为：目前存量资金在科技、医药、军工等数个板块间快速轮动，看上去没有特别有持续力的，但却很容易消耗掉多头的有生力量，而观望气氛越浓厚，上涨动力越不足，市场悲观预期越会蔓延，大盘则将继续维持磨底格局，所以市场走到今天的位置，如果没有一根主线起来，很难维持市场人气。这两天我们看到一大批跌得很惨的股票反弹得很猛，这就再次说明，凡是超跌的，必有阶段性反弹，个股如此，大盘也是如此。

本周是影响市场最大不确定因素明朗的时间窗口，一旦靴子落地，我的建议是只要跌穿2700点，越跌越买，因为现在的下跌就是一个黄金坑，是为较大反弹行情作准备，所以，你现在可以不追涨，但也不必因为恐慌而割肉，过了本周再看看市场会发生什么吧。