操盘工作室-几点想法

风 雨

证监会通报，上半年严办投资者深恶痛绝的违法案件，严惩市场上兴风作浪的违法主体，共作出行政处罚决定159件，比去年同期增长41%，罚没款金额63.94亿元，市场禁入20人，进一步巩固了依法全面从严监管的良好局面，保障了资本市场的健康稳定运行。证监会表示，证监会最近又对8宗案件作出行政处罚，涉及花王股份、鱼跃医疗、全通教育、士兰微等公司。

“近些年来，证监会在监管市场违法乱纪方面确实做了很多实事，但我觉得有几点还是需要总结和反思，一是，现在的监管力度不可谓不空前，但为什么感觉上不是通过加强监管，违法乱纪的案件少了，而是越来越多了呢，罚没款屡次创出历史新高即是明证；二是，围绕上市公司并购重组事项引发的内幕交易案件已屡见不鲜，部分内幕知情人在不法利益面前罔顾特定身份、职业操守，滥用信息优势地位侵害广大投资者合法权益，他们为何一再触碰监管底线，是不是我们的处罚还不够有力？三是，只作出金钱处罚真的具有威慑力吗？既然现在动辄就是几亿、几十亿的罚款不能遏制案发势头，那是不是考虑加大刑事处罚力度？现在不是有句流行语吗？用钱能摆平的事都不是事，既然这些人认为罚点钱是小事，或者根本不算事，无所谓，那就应该让他们付出失去自由的代价。”高智说。为牟取非法利益突破法律底线者，应该大刑伺候，对严重扰乱市场秩序的行为不应该手软。

“是的，曾经被市场广泛关注的龙薇传媒试图以空壳公司高杠杆收购万家文化，所披露的信息存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，此事被媒体披露后，万家文化股价出现大幅波动，损害了投资者合法权益，证监会虽依法予以了严惩，但对‘空头套白狼’的当事人只是作出禁入市场和几十万罚款处理，这样的一种处罚真的有威慑力吗？”郁教授表示同意高智的观点。

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