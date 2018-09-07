直面给爸妈买保险四大难题-绕开“拦路虎”这些保险可以买

见习记者 杨晓东

“保额才9万元的重疾险，加上两个附加险之后一年保费却要14000多元，缴费10年，保险不是以小博大么，我爸是不是被骗了？”。近日，市民周小姐向《新闻晨报》反映了她在看到某寿险公司业务员为她父亲所做的重疾险计划书时的疑问。事实上，保费倒挂的现象在中老年人购买重疾险时实属正常，但这恰恰也是很多人在给父母买保险时会面临的一道坎。那么，要给父母买保险，除了保费倒挂外，还会遇到哪些难处，到底有哪些保险才适合给父母配置？

没被坑但也挺“鸡肋”

“我爸年纪上去了越来越关注身体健康，所以我想给他买份重疾险，但是业务员给我们预估的保费又实在让人不解，为什么保额才9万的重疾险，加上两个附加险之后一年保费却要14000多元？其中附加的医疗险保障期限只有一年，保费可能往后还要改变？即使只看重疾险部分，9193元每年的保费，缴10年，总额也超过了保额。但业务员又告诉我们，这个保险可以多次赔付，所以重疾的总保额最高可以达到27万，这里又有什么门道?”带着保险计划书和疑问，周小姐找到了晨报记者。

根据周小姐给记者提供的这份保险计划书，该计划由主险重疾险和两个附加险——一份消费型的百万医疗险及一份意外险组成，其中重疾险保障至终身，年缴保费9193元，缴费期十年；医疗险保额100万元，保障期间1年，保费3308元；意外险保额至100万元，保障至80岁，年缴保费2370元，缴费期10年。被保险人是她的父亲，今年54岁，过去未投保过健康方面的保险，身体健康无既往病史。

沪上某大型寿险公司资深业务员顾女士在看过这份计划书后，一一回答了周小姐提出了问题——

首先，所缴保费超过了保额并不是“被骗”了，而是保费倒挂的现象。一个人的年龄越大，其罹患重疾的概率也随之上升，因此保险公司从风险角度考虑，年龄越大的人购买健康医疗类保险的保费就会越来越高，不仅是这家公司的产品会这样，几乎所有保险公司的重疾险产品在中老年人投保时都会有这样的问题。

顾女士表示：“保费倒挂的现象大多出现在50岁以后的人购买重疾或人寿保险之时，因此我们一般都建议投保健康保险要趁早，尽量都在45岁之前就购买好，而且买的越早，费率优势就越明显。”

其次，这份重疾险的保额为9万元，而27万的最高额度是因为该产品可以实现最多3次赔付，总赔付金额可达到27万。简单来说，如果被保险人不幸罹患了合同列明的疾病，一次只能最高赔付9万元。

“其实9万元的保额对于一个重疾的治疗费用来说不过是杯水车薪，从治疗到康复重疾的诊疗费用极其有可能超过30万元。买保险就是用小额保费来获得高额保障，既然保障存在这么大的缺口，那购买的意义就不是很大了。此外，对于周先生的家庭来说，一下子拿出9万元也并不是什么难事，所以这个额度显得比较‘鸡肋’”，顾女士进一步指出。

最后，作为附加险的医疗保险，其实就是“网红”产品百万医疗险，这类保险通常都是一年期的消费型保险，在保障期间内如果未出险，保费并不会退还，一年一缴，后期根据年龄增长可能保费会有所增长。值得注意的是，这份计划中的百万医疗险，零免赔额，相对更常见的一万元免赔额的规定，确实显得更具性价比，但是相对来说其保费也要高于同等保额的产品。

给爸妈买保险真的难

事实上，像周小姐一样，在给父母买保险过程中遇到难题的人不在少数，而除了保费倒挂的问题外，甚至还可能遭遇不在乎价格却“有钱没处买”的窘境。

第一种情况，超过了年龄限制没法买。

急着给爸妈买保险，自然是考虑到他们的健康状况，所以关注的重点也都放在了健康保险上。一般来说，大多数保险公司的重疾险投保年龄上限在55岁，少数公司超过50岁就已经无法购买，而也有部分公司将上限放宽至60岁。相对来说，百万医疗险和防癌险的年龄限制要宽松一些，前者的首次投保年龄可以到65岁，后者一般能到达70岁。

第二种情况，被过往病史限制了没法买。

一般超过50岁之后投保重疾险，保险公司会需要投保人进行严格而完备的体检。即使在投保前并没有患过重大疾病，越来越高发的慢性病，如糖尿病，也可能会成为中老年人买保险的障碍。根据世界卫生组织2016年4月公布的数据，中国约有1.1亿名糖尿病患者，约占成年人口的1/10且中国糖尿病患病率正在呈现出爆炸式的增长态势，如不尽快采取行动，预计该数字将会在2040年增至1.5亿人。一旦成为了这1/10，就极有可能被保险公司拒之门外。

第三种情况，买不了足够保额。

就像业务员给周先生所设计的保障计划一样，一旦达到了一定的年龄，保险公司会限制投保人的重疾险保额，可购买额度只有10万元左右。然而，网络流传的“一病回到解放前”并不仅仅是一个段子——国家卫生部数据表明：我国人均重大疾病医疗支出已超过10万元，恶性肿瘤平均治疗费用达到15万元。重大疾病除了直接的治疗费用外，还会引发看护费、营养费、恢复费用、后续治疗费用等巨额开支，以及长时期的收入损失。

这些保险可以买

那么，面对这么多的门坎，给爸妈买保险到底还可不可能？答案自然是可行的。

但是一掷千金购买长期保障的重疾险，给自己带来一年好几万的保费压力，却不能发挥保险的杠杆作用就不那么划算了。此时，不妨关注一些必要的、高性价比的保险产品。

事实上，在周先生的保险计划书中，两份附加险——意外险和百万医疗险就都是不错的选择，单独投保也都能起到保障作用。

其中，意外险可以作为基础的保障。老年人由于身体原因，摔倒、扭伤、骨折的概率都比较高，一份含有意外医疗责任的意外险，可以应对由此带来的身故、伤残以及医疗风险。一般来说，意外险的投保年龄都可以到65岁，即使已经超过这个限制，也可以向保险公司咨询老人专属的意外险产品，有的产品甚至到85岁仍能投保。意外险的费率也相对较低，一年数百元的保费就可以换来数十万的保障，而百万保障额度的意外险保费也不过两三千，均在大多数人的承受范围之内。

有了基础的意外保障之后，就是老年人最关注的医疗保险。重疾险有诸多限制，百万医疗险就“宽容”多了，不仅在投保年龄上限制更少，费率也更具优势，作为消费型的保险，对于有社保的老人来说，一年的保费也不过千元，却能够解决各种疾病数百万的报销，其性价比可见一斑。

但是投保百万医疗险有两个问题需要重视。一是健康告知。虽然不像重疾险那么严格，但百万医疗险在投保时也需要进行简单的健康告知，即使是网络投保，也一定要如实回答，一旦存了侥幸心理隐瞒病史，成功投保后却不幸出险，同样会被拒绝理赔。二是续保问题。监管规定保险公司不能对短期医疗险保证续保，但是如果消费者担心停售，不妨选择大公司的产品或者明星产品，关于理赔过后能否续保的问题，则建议多加咨询保险公司业务员以作了解。

此外，针对重大疾病中最高发的恶性肿瘤，也就是我们常说的癌症，还可以选择防癌险进行保障。根据多家保险公司往年重大疾病的理赔数据来简单计算，理赔前三的重大疾病分别为癌症、急性心肌梗塞以及脑中风后遗症，其中癌症的比例高达75%。因此，购买专项的老人防癌险，划算且更具针对性。

相对来说，防癌险的健康告知非常宽松，不管是高血压、心脏病、风湿甚至糖尿病都可以买到合适的产品，而且其保障的年龄更高，一般都有70周岁，甚至有公司可以达到75周岁。在具体购买时，也有消费型和定期型两种可以选择，前者费率更低保额高但不保证续保，后者则是费率相对较高但在保障期内不用担心续保问题，可以根据自身需求进行选择。