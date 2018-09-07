国家首批养老目标基金上线 9月10日起支付宝正式发售

见习记者 杨晓东

酝酿多时，全国首批养老目标基金终于拉开了互联网平台发行的序幕。

记者从蚂蚁金服方面了解到，支付宝上的“养老”专区将于明日（9月7日）起上线，为用户提供认购、查询、投教等一站式养老投资服务。同时，中欧、泰达宏利旗下的两只养老目标基金产品也将登陆该专区，于9月10日正式启动发售。

养老目标基金开卖支付宝上首度试水

养老目标基金是一种专门指向养老的长期投资产品，自今年8月6日首批养老目标基金获证监会核发以来，其发行时间和销售方式成为了投资者普遍关心的问题。据了解，目前中欧、泰达宏利即将上线支付宝平台的产品，也是养老目标基金在互联网平台上的首度试水。

用户如何通过支付宝购买来购买这些养老基金？蚂蚁财富相关产品负责人介绍到，待产品、服务正式上线后，用户可按照“打开支付宝首页→点击财富频道→点击养老”的操作路径，进入养老专区，就能在专区内选购适合自己的养老基金产品。

目前，市面上获准发行的养老目标基金分两种，即按退休日期选择的“目标日期型”，和按风险偏好选择的“目标风险型”。即将在蚂蚁财富上发售的“中欧预见养老目标日期2035三年持有”是典型的目标日期型，主要针对2035年左右退休的投资人群，权益投资比例会随着2035年的临近而逐步降低。而“泰达宏利泰和平衡养老目标”则属于目标风险型，“平衡”代表这款产品长期固定在中等风险水平。

据了解，目前除中欧、泰达宏利外，蚂蚁财富也在与其他基金公司做相关产品测试、对接，后续，首批其余12只不同类型的养老基金也将陆续登陆养老专区，给投资者提供更丰富、多样的选择。

投资者教育成最大考验支付宝推个人“养老账户”

业内人士普遍认为，养老目标基金起售仅仅是个人养老投资的开端，从海外经验看，唤醒大众养老投资意识，做好投资者教育还是一个漫长的过程。此前，蚂蚁金服和富达国际联合发布的《中国养老前景调查报告》就显示：35岁以下的年轻人有超过半数还未准备养老储蓄，在购买养老投资产品时，只有不到三分之一的人表示会优先考虑长期回报。

布局养老投教，成为基金机构选择支付宝的重要原因之一。此前一项媒体调研显示，支付宝以超过35%的投票率，成为用户购买养老目标基金的首选平台，选择通过银行或其他第三方渠道购买占比分别约为32%、19%。

此外，蚂蚁财富面向机构开放的“财富号”已经成为养老投教的重要阵地。中欧基金电商负责人表示，早在开售前，中欧就已财富号平台上，开设了“未来养老”和“养老早知道”栏目，以互动游戏、真人漫画的方式唤醒用户养老储备意识，广受用户好评。

除机构个性化养老投教内容呈现外，为了帮用户提早规划养老，在即将上线的“养老”专区中，用户还将拥有个人专属养老账户，随时查询社保、医保、公积金，即时获取养老科普等资讯内容。

据了解，考虑到养老是典型因人而异的投资场景，蚂蚁财富接下来还会利用A I技术，智能调整用户养老资产匹配，机构也可以根据用户的情况变化，输入因时而异的匹配投顾服务，实现一人一策，专属定制。未来，用户在支付宝上的养老账户也有望对接基金、保险等多种养老产品，成为真正意义上的个人养老商业账户。

业内人士分析认为，此类养老分账户，不仅可以提升用户的投资体验，更重要的是为将来面向养老保险、养老基金的税收递延政策做好准备，通过账户可以实现独立核算税收优惠，可以帮助用户更好地规划个人养老投资。