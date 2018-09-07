晨报记者 刘 因

在市场紧盯着预售价格，预售证发放时间等节点的同时，被不少购房者忽略，对楼市发展更具长远意义的是，中国的科技住宅市场领跑者们，正在向智慧化住宅跃跃欲试。

智慧融入社区生活细节

大宁金茂府在建设过程中，邀请科大讯飞、阿里等公司对小区的智慧功能进行升级，开发了包括智慧安防、智慧浦东等功能在内的智慧社区几大系院，接下来，功能将进一步升级，会尝试整合片区安全、教育、网上就医等功能。

葛洲坝则潜心打造了地产界的“5G”住宅，包含智慧互联（GRASP）、服务增值（GA IN）、工业集成（Gather）、国匠精工（Global）、绿色健康（Green）五个方面。项目正在上海、广州、北京等纷纷落地。

龙湖将智慧人居打造成120个体验场景，让智慧生活落在社区的每个细节，用有形的智慧空间匹配无形的智能服务，如百叶窗取代闹钟定时缓缓收起；业主 APP报事，10分钟内物业就会上门维修……。从消防、设备、社区商业、物业管理到居家室内智能，社区的“智慧”正越来越高。

未来将改变行业业务模式

与此同时，国际知名专业权威机构皇家特许测量师学会（RICS）近日也就此在全国范围内发起问卷调查。RICS分析发现，市场一致认为科技的发展必将带来行业变革，但在中国房地产和建筑领域的深度应用尚存在诸多挑战，需要包括政府在内的所有市场参与者共同努力，尤其是行业领先者率先改变业务模式。

RICS《尖端科技与传统建造领域的融合之路去向何处》问卷调查面向房地产与建筑行业，来自咨询公司、开发商、设计和建造企业、资产管理公司和相关IT公司的专业人士提供反馈意见。

调研结果显示，市场对于科技与传统建造环境的融合程度并不乐观，55%的受访者认为融合程度不紧密甚至非常不紧密，其中以开发商和设计建造领域的受访者居多。而IT及咨询领域的从业者则对此持乐观态度。

85%的受访者认为，目前市场存在的首要问题是技术与需求的不匹配。政策的支持不到位也是阻碍发展的一大因素。

麦肯锡全球副董事合伙人邓飞表示，尽管很多企业声称自己为房地产科技公司，并在部分业务中使用到一些新科技，但如何推动整个行业变革、如何重塑新的业务模式，才是当前的主要问题。我们需要房地产市场的领导者们共同努力。只有这些行业领先者改变了他们的业务模式，才可能推动整个行业的变革。

RICS全球大中华区董事总经理表示，房地产全球范围内的一个问题是，整个行业都满足于分段作业，比如设计人员并未把后期施工和运营阶段会发生的事情考虑在内。采用全生命周期方式将对整个房地产和建筑行业带来巨大效益。在中国，我们也看到政府很支持工程全生命周期方式，必将对行业运营模式发生深刻改变。