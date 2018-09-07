从关爱办公到关爱办公者

黄欣伟

今天的办公空间，特别是联合办公的空间，已经不仅仅服务朝九晚五的传统时段，因为今天上班的时间概念已经变成了全时段：并不是24小时泡在办公室，但改变了到达和离开的节点，使得办公空间已经不仅仅属于办公所用。

目前联合办公的服务触角，主要出于两个思路：其一，把所有非人均的使用面积都拿出来共享，提升使用率降低闲置；其二，把办公人群所需要的各种办公“生活所需”都满足都提供，让他们“以办公室为家”。

今天的企业管理有个潮流，也是屯于成本，所以秘书越来越少但爱使唤的习气并没有降低，于是将订机票、叫出租、收发快递、叫下午茶等功能，最好有一个人来完成，还是“带着假发、穿着西服、说着流利的牛津英语”，尽管是玩笑但事实并非没有需求。

在空间上，有些老厂房改建的联合办公，空间足够大环境足够好屋顶足够平，那么屋顶花园、足球场、LOFT（租一层送一层），当然这些要受到先天的局限。

有了足球场、有了健身、有了睡眠舱，看起来“以公司为家”都OK，甚至有了恍若国企旧时光的美好，但是戛然而止的是——一身臭汗让人倒地铁回去，有了国企的型却没有国企的神，洗浴、食堂、医务室这些国企印记，今天真的应该局部被平反，至少其对受众层面的关爱本身是值得肯定的，联合办公可以借鉴。