2018上海国际马拉松抽签结果出炉-全马中签率下降

见习记者 陈庚

北京时间9月6日下午，2018上海国际马拉松赛公布了抽签结果，这是上海国际马拉松赛升级为“全马”时代后的第二年。

根据组委会之前提供的信息，今年上马预报名结束后有近14万人完成了报名。较去年的127118人次相比，新增超过1万人次。而在今年完成预报名的137965人中，报名全马的人数有92330人，十公里29260人，健身跑16375人。其中，全马名额相较去年的280 00减少到了25000，但赛事总规模仍保持38000人不变，这让全马的中签难度变得更大。据统计，今年的全马中签率约为27%，相较于去年的32.2%又下降了不少。

需要提醒的是，幸运中签的市民千万不能忽略了付款流程。今年上马报名成功后的付款时间为9月6日下午公布抽签结果后至9月9日17:00，过时未付款视为放弃报名参赛资格。当然，没中签的市民也不要灰心，慈善捐款报名已于9月2日10点正式开启，而9月11日还会有候补抽签名额。今年的候补抽签名额公布时间为2018年9月11日10:00。9月 11日 10:00—9月12日18:00为付费时间，过时未付款视为放弃候补报名参赛资格。

上马历来有中国赛事服务最好马拉松的美誉。高度国际化的城市发展水平、根植于精致海派文化的服务理念都使得上马成为跑者心中渴望参加的赛事。

今年上马的开跑时间为11月18日早上7点，届时38000名参赛者将从外滩金牛广场出发，用自己的脚步丈量上海这座城市。