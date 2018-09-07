世界耐力锦标赛上海6小时赛开票

晨报记者 王 嫣

2018年11月18日，世界耐力锦标赛上海6小时赛将在上汽国际赛车场第七度拉开帷幕。9月7日，赛事票务销售正式启动。以费尔南多·阿隆索为首的冠军级车手阵容、四个组别几十辆赛车同场较量的激烈场面，以及六小时不间断的精彩超车，注定了这将是下半赛季最不容错过的年度车坛大戏。

世界耐力锦标赛（WEC）是国际汽联旗下最顶级的汽车运动之一。本赛季，除了举世闻名的勒芒24小时和8小时的赛百灵1000英里赛，其他的分站赛时长都达到了6小时，是当之无愧的赛车运动“马拉松”。上海6小时赛是本赛季的第五场比赛，也是该赛事在中国的唯一一站。

今年WEC上海6小时赛，最大的亮点要数蝉联2005、2006年F1世界冠军的费尔南多·阿隆索的强势加盟。在截至目前为止完成的三场比赛中，阿隆索已经接连拿下了揭幕站比利时站和最具含金量的勒芒24小时两场比赛的胜利。虽然上个月，西班牙人宣布了将于赛季末从F1退役，但今年11月，车迷朋友依然可在上海欣赏到“头哥”的王者归来。

将与阿隆索在上赛道同场竞技的还有前F1世界冠军简森·巴顿，前F1车手塞巴斯蒂安·伯尔米、布鲁诺·塞纳、小林可梦伟，以及去年在勒芒24小时比赛中夺得全场总成绩亚军、LM P2组冠军的华裔车手董何斌等车坛名将。

世界耐力锦标赛分 LM P1、LM P2、GTE-PRO和 GTE-AM四个组别、几十辆赛车同场竞技的比赛形式，注定了在六小时的比赛中，超车镜头屡见不鲜。根据官方数据，在去年上海站6小时的比赛中，总共完成了3787次超车，平均每分钟上演的超车多达10次，悬念时刻存在。

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