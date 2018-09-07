出征西亚的国家队仅一名U23 郑智将出战明年的亚洲杯-里皮为何不再坚持国足年轻化

晨报记者 甘 慧

在广州短暂训练之后，国家队主教练里皮已经率领队伍飞赴西亚，与卡塔尔和巴林进行两场热身赛，正式开始备战2019亚洲杯。从此次里皮敲定的队员名单看，在执教合同即将到期的情况下，里皮已经把队伍的成绩放在了第一位，此前提出的年轻化暂时靠边站。

结束俄罗斯世界杯预选赛的征程后，国家队开始了新老交替。在去年年底日本进行的东亚杯上，里皮就招入了多名年轻队员。然而，当国家队正式开始备战亚洲杯时，球队的建设思路来了一个180度的大拐弯。郑智、郜林、冯潇霆等老将被招入队中，而在刘奕鸣临时因伤退出这期集训之后，随队前往西亚的U23球员就只剩韦世豪。

虽然此次集训里皮也招入了几名“新人”，但他们都是中超赛场上的老将，年纪也都不轻了。杨旭年过三十，“新人”中最年轻的王彤也已25岁。

接受采访时，里皮明确表达了对于老将们的信任，“这次是在隔了大约半年之后，新招了老队员到国家队。前面半年，我招入了很多年轻球员，主要是因为他们缺乏国际比赛机会，需要增加他们的国际比赛经验，同时让那些老队员有充分的休息时间。现在离亚洲杯越来越近，需要老队员来充实国家队的实力。”里皮还表示，已经38岁的郑智将征战明年的亚洲杯。

里皮为何会出现这么大的改变？这跟他的合同有着直接关系。里皮与中国足协的合同到明年亚洲杯结束，一旦亚洲杯带队成绩不佳，续约的可能性将非常之小。而里皮在这里得到的薪水是税后约2000万欧元，这份薪水的诱惑力无疑是十分巨大的。所以，不管是为了新的合同，还是为了自己的一世英名，里皮都需要在亚洲杯上力争一个漂亮的成绩。

与此同时，里皮也应该感受到了足协对于自己态度上的变化。足协曾提出了大国家队概念，在这一思路的指导下，里皮助手马达洛尼率领U23男足征战了U23亚洲杯以及亚运会，然而在这两项比赛中，球队的战绩都不佳。目前，希丁克已经来到了中国，他与足协无限接近，双方只差签字。据悉，完成签约后，希丁克将执掌U23男足，率队征战东京奥运会预选赛。

因此，在多重因素的影响下，里皮只能顾及眼下，先力争在亚洲杯上交出一份漂亮的答卷。然而，即便依靠这批老将在亚洲杯上取得了不错的成绩，接下去的卡塔尔世界杯预选赛怎么办？这些老将显然是无法成为征战卡塔尔世预赛的主力军的。