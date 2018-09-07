公益体彩-比利时一球小胜概率大

晨报记者 孙俊毅

本周五被列入中国体育彩票足球竞彩项目的赛事包括欧洲国家联赛、友谊赛等。

周五011友谊赛 8日02:45

苏格兰VS比利时

苏格兰队22人名单中有14人国家队的出场次数不足10次，平均年龄26岁。比利时队基本上是参加世界杯的阵容，曼城中场德布劳内和皇家社会中场贾努扎伊因伤缺席，水晶宫前锋本特克回归，另有4人首次入选。主流机构对本场初盘开客让半一中水，后市调整为客让一球中水，苏格兰队青年军的实力和声望都远不及比利时，比利时赢球即不会输盘，对世界杯季军来说有些便宜，不妨小搏比利时本场只赢一球。

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苏格兰（+1）VS比利时 平

周五012欧国联 8日02:45

意大利VS波兰

本次意大利队中有7人从未代表国家队出过场，巴洛特利入选，巴黎中场维拉蒂因伤缺阵。波兰队世界杯后由前华沙普洛克主帅比塞茨克接任，本次阵容调整较大，世界杯球员中有9人未入此次名单，包括已经宣布从国家队退役的后卫皮什切克，以及中场格罗西茨基和佩什科、前锋特奥多尔奇克等人，有6名球员首次入选。主流机构对本场初盘开主让半球中水，后市调整为主让半一中水，对新周期的波兰队不敢看高，首选主胜。

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周五013欧国联 8日02:45

土耳其VS俄罗斯

土耳其主帅卢塞斯库宣布的28名球员名单中，前锋位置只有埃弗顿的托松和巴利亚多利德的于纳尔两人，中后场征召了多名新人。世界杯后俄罗斯队主帅切尔切索夫留任，但伊格纳舍维奇、日尔科夫和塞梅多夫等老将退出，门将阿金费耶夫、后卫孔巴罗夫、中场扎戈耶夫、前锋斯莫洛夫未入选，戈洛温因伤缺阵，因此本次俄罗斯队名单和世界杯相比变化很大。主流机构对本场开主让平半中水属于合理范畴，首选平局，补主胜。

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土耳其 VS俄罗斯 平/胜