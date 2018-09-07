傅益瑶“风水源”展傅派艺术精粹-揭秘《江山如此多娇》的神奇“傅家红”

晨报记者 詹 皓

由上海市对外文化交流协会主办的“风水源”傅益瑶成扇紫砂壶册页作品特展，9月8日至17日在上海工艺美术博物馆举办。傅益瑶以一件扇面新作《旭日东升》，表达对父亲傅抱石先生的缅怀之情，并在个展前夕向媒体透露了傅抱石代表作《江山如此多娇》中一轮红日的用色神奇之处。

“画不看大小，只看精神”

此次个展与众不同，呈现傅益瑶成扇、紫砂壶和册页新作。傅益瑶说，扇子扇出的是文化之风，壶里倒出的是生命之水，是中国文化源远流长的象征，因此“风”“水”“源”就是三种文化格局，透露出傅益瑶源自父亲、对于中国传统文化的全面理解。

傅抱石先生向来以国画巨制而著称，受父亲影响，傅益瑶也是以创作大尺幅作品而著称，在旅日岁月中，日本很多名寺古刹都请傅益瑶去画过顶天立地的障壁画。此次，傅益瑶则另辟蹊径，创作了40件扇面、20把文人壶及5本册页，均是以小取胜。

傅益瑶说，中国人自古就讲究“纳须弥于芥子”，父亲也常以汉赋为例，说汉赋里有很多大作品，字数上千，但真正流传千古的，却是些汉赋小品。父亲告诫说，作品里如果装点的东西多了，艺术含量就低了。八大山人的画，就那么寥寥几笔，却有夺天地之气。画不看大小，只看精神。

傅抱石先生生前为别人鉴定古画时，只要把画卷稍微展开一点点，就能判断真假，因为看不到笔墨的精神，就不用看下去了。这是看画的诀窍，也是傅益瑶创作的诀窍。所以，此次傅益瑶创作的小品，可谓“小天地有大乾坤”。扇面、册页，咫尺之间，有山有水有人，更有种文人士大夫朝思夜想的超脱气象。至于文人壶，傅益瑶一改文人壶以花鸟为主的传统，在壶上画出了一片气势磅礴的山水。

傅益瑶说，父亲常教导她，小品扇面是咫尺千里，难度也最大。因为小品容易露馅，每次只能一笔下去，两次在同一个地方下笔就“死掉”了，一笔哪怕不完美，可还是“活”的。“要是我小时候就知道国画这么难，每次创作都是在‘生死交界’，我就不敢当画家了。”

《旭日东升》得传“傅家红”

此次展出的扇面《旭日东升》，画面上有一轮云中红日，最得“傅家红”真传。傅抱石先生为人民大会堂创作的巨制《江山如此多娇》中，那一轮红日最为经典，“傅家红”由此得名。

《旭日东升》是傅益瑶第一次在扇面上向父亲的经典名作致敬，她一边画，一边回想起父亲当年传授的创作秘诀。父亲曾说，国画不能“污”，不能“俗”，不能“躁”。“污”就是不干净、不透明、太粉；“俗”就是品位低下、俗气；“躁”就是浮躁。西洋颜料里有几种红颜色用在国画上特别显“躁”。而父亲调制的“傅家红”，像少女一样，很沉静，不“躁”，他用了胭脂、朱磦加上墨色，当年很多人会来跟父亲讨教“傅家红”的秘诀。父亲还说，早霞的红，用色要轻；晚霞的红，用色要浓，太阳的颜色其实很淡，但是周围一衬托就显出来了。

傅益瑶说，描绘大自然一定要有自己的感受。当年下乡时，有月亮的夜晚，走田埂就有诗意，没月亮，田埂上就很恐怖。根据自己的感受，傅益瑶又创作了一件扇面《明月千里》。她说，中国画是文学，景物是会动的，画家跟大自然一定要有耳鬓厮磨的关系。