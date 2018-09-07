第二十届中国上海国际艺术节昨亮出节目单，132场演出轮番上演-剧院、校园，艺术节在你身边

晨报记者 殷茵

改革开放40周年之际，中国上海国际艺术节迎来了20岁生日。昨日，第二十届中国上海国际艺术节亮出节目单：10月19日至11月22日期间，45台中外剧（节）目、6台委约新作、1项文化周活动，共132场演出将轮番上演，通过打造“五大平台”、构建“两大机制”，呈现红色文化、海派文化、江南文化，打响上海文化品牌，助力上海建设亚洲演艺之都。

经典

名团名家，集结登场

作为国际文化艺术交流展示的平台，今年艺术节将继续汇聚世界范围的顶尖名团、名家。

10月19日，作为本届艺术节的开幕演出，由艺术节委约作曲家叶小纲创作的《神话主题交响音乐会》（暂名）将在上海交响乐团音乐厅奏响，音乐会由余隆执棒上海交响乐团，石倚洁、廖昌永、沈洋等歌唱家加盟。作品叙述了从“开天辟地”到“补天”、“射日”、“治水”等改天换地的创世神话，用创新的艺术手法讲述中华文化中最深沉的精神追求。闭幕演出则由古巴国家芭蕾舞团带来芭蕾舞剧《堂·吉诃德》。这部由俄罗斯芭蕾奠基人彼季帕创作的作品，百年来盛演不衰，此次上演的版本是古巴传奇芭蕾大师艾丽西亚·阿隆索于上世纪80年代改编完成，南美洲舞者与身俱来的节奏感和热情奔放的表演，极具可看性。

此外，里卡尔多·夏伊与琉森音乐节管弦乐团音乐会、安妮-索菲·穆特、潘德列茨基与华沙交响乐团音乐会将带来音乐的顶尖盛宴。首次登陆中国的美国顶尖舞团纽约城市芭蕾舞团将带来《巴兰钦之夜》，澳大利亚国家芭蕾舞团《睡美人》、挪威国家芭蕾舞团《群鬼》则以肢体之美反映深刻的人生思考。

罗伯特·威尔逊与杜塞尔多夫戏剧院音乐戏剧《睡魔》、罗马尼亚锡比乌国家剧院《俄狄浦斯》、格鲁吉亚科捷·马加尼什维里国立戏剧院《皆大欢喜》与巴黎北方剧院音乐戏剧《茶花女》，折射出欧洲经典戏剧的璀璨光芒。

原创

传承文化，反映当下

在此次参演的45台剧（节）目中，有23台作品为原创首演，展现出当下国内文艺工作者蓬勃的创造力。上海歌剧院歌剧《晨钟》歌颂中国共产党创立的丰功伟业；《源远流长寻根之旅——雷佳个人音乐会》让民歌焕发耀眼光芒；上海民族乐团音乐现场《共同家园》展现民乐交响化的成果。

上海芭蕾舞团《闪闪的红星》、中央芭蕾舞团《敦煌》、中央歌剧院与宁波演艺集团《花木兰》等，用肢体语言写意表现中华传统文化与红色主题。

戏剧戏曲方面，有四川人艺方言版话剧《茶馆》、上海话剧艺术中心话剧《厄勒克特拉》、故宫博物院话剧《海棠依旧》、宁夏演艺集团秦腔剧院秦腔现代剧《王贵与李香香》、山西省晋城市上党梆子剧院大型现代戏《太行娘亲》、绍兴小百花越剧团越剧《王阳明》、上海越剧院新创越剧《素女与魃》等追求梦想，反映民族精神与时代风貌的作品。

此外，艺术节舞台上还集结了一批上海本地新创、受好评的现实主义题材作品，包括直面旧区改造与养老等社会题材以及改革开放以来社会变迁的话剧《许村故事》《生命行歌》《星期日工程师》；真实反映居委会干部工作的沪剧《小巷总理》；以青年视角折射城市变迁与发展成就的音乐剧《爱在星光里》等。

普及

高雅艺术，无处不在

作为艺术节的重要板块，步入第五年的“艺术天空”今年吸引了主板演出的近六成艺术家参与，全面覆盖上海16个区、4个户外场地近20个室内场馆，演出形式覆盖歌剧、音乐剧、交响乐、舞蹈、话剧等多种艺术门类，琉森音乐节管弦乐团等世界名团都将在上海的公共空间奏响美妙旋律。

而面向年轻人的艺术教育板块将由特别活动、艺术进校园、学生进剧院、艺术交流四个部分组成，预计将举办50项100场左右活动。其中，与艺术节20周年相呼应的“艺趣社”活动将以“慧画无限”为主题，深入本市美术特色鲜明的中小学、大学、职校，通过多种新兴美术形式改造校园公共空间，弘扬海派文化，让学校师生在参与美化校园建设的同时感受艺术之美。“艺术进校园”将把高水平、高质量的艺术演出、艺术教育活动送入大学、中小学、幼儿园等各级校园。“学生进剧院”则将通过导赏、工作坊、彩排观摩、大师班等形式，为有艺术兴趣和艺术专长的师生提供与艺术家、艺术作品深入接触的机会。