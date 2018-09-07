黄豆豆、张军、宋思衡，跟着名家进入《艺术课堂》

记者 殷茵

晨报讯 近日，昆曲表演艺术家张军、钢琴家宋思衡、歌唱家组合“力量之声”走进校园，与同学们交流艺术心得，这是上海广播电视台东方卫视中心艺术人文频道联合市教委共同打造的品牌栏目《艺术课堂》2.0版的首次校园行。据悉，新版《艺术课堂》将于9月10日起，每周一至周五19:30在艺术人文频道与观众见面。

作为艺术人文频道的品牌栏目之一，升级后的《艺术课堂》从季播改为日播，从艺术老师课堂教学升级为艺术名家荧屏授课，从艺术智库中邀请优秀艺术家设置开放课堂，传递艺术知识、艺术态度、人文情怀。节目中，舞蹈家黄豆豆、昆曲表演艺术家张军、钢琴家宋思衡、“力量之声”组合、打击乐艺术家王洁、小提琴家黄蒙拉等将带来“舞蹈之路上的每一步”、“昆曲为何而独特”、“谁都有仰望星空的权利”、“源远流长的中国大鼓”、“你，就是个好乐器”等一系列深入浅出的荧屏美育课。

刚过不惑之年的黄豆豆十足“老艺术家”范，录节目前，他背着厚厚的资料来到现场，在手写的讲义上解构自己的艺术生涯，分享自己的失败教训。张军则从昆曲的历史、曲牌体，讲到小生行当及经典作品。宋思衡的讲课风趣幽默，无论是自己的学琴经历、晦涩的乐理知识，还是钢琴作品分析或逻辑性极强的推理，他都有办法一一化解。“力量之声”组合则尽显亲和力，他们告诉观众，最适合练歌的地方不是音乐厅和琴房，而是卫生间；他们用小白兔的故事，让大家了解并学会真假声的使用方法。