来源：新华社客户端

【原标题】人民日报评论员：答好和平与发展的时代命题

——论习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上主旨讲话

新华社北京9月5日电 人民日报9月6日评论员文章：答好和平与发展的时代命题

——论习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上主旨讲话

一个时代有一个时代的主题，一代人有一代人的使命。

“我们坚信，和平与发展是当今时代的主题，也是时代的命题，需要国际社会以团结、智慧、勇气，扛起历史责任，解答时代命题，展现时代担当。”在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上，习近平主席深刻分析世界发展大势，号召国际社会携手促进世界和平与发展，提出了回答这一时代命题的中国主张。习近平主席的重要讲话，充分彰显了关注人类前途命运的天下情怀，充分体现了为人类作出新的更大贡献的历史担当。

时代是出卷人，我们是答卷人。当今世界正在经历百年未有之大变局，世界各国人民的命运从未像今天这样紧紧相连。把握机遇、应对挑战，需要不断适应新形势新变化，展现新担当新作为。面对时代命题，中国把为人类作出新的更大贡献作为自己的使命。中国愿同世界各国携手构建人类命运共同体，发展全球伙伴关系，拓展友好合作，走出一条相互尊重、公平正义、合作共赢的国与国交往新路，让世界更加和平安宁，让人类生活更加幸福美好。

推动全球治理体系朝着更加公正合理方向发展，才能为世界和平与发展创造更加有利的条件。共建“一带一路”顺应了全球治理体系变革的内在要求，彰显了同舟共济、权责共担的命运共同体意识，为完善全球治理体系变革提供了新思路新方案。面对时代命题，中国愿同国际合作伙伴共建“一带一路”。我们要通过这个国际合作新平台，增添共同发展新动力，把“一带一路”建设成为和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路。

理念引领行动，方向决定出路。近年来，国际力量对比发生深刻变化，新兴市场国家和一大批发展中国家快速发展，国际影响力不断增强，是近代以来国际力量对比中最具革命性的变化。面对时代命题，中国将积极参与全球治理，秉持共商共建共享全球治理观。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，支持扩大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权，支持补强全球治理体系中的南方短板，支持汇聚南南合作的力量，推动全球治理体系更加平衡地反映大多数国家特别是发展中国家的意愿和利益。

放眼全球，人类面临的不稳定不确定因素依然很多。一些国家政策内顾倾向加重，保护主义抬头，“逆全球化”思潮暗流涌动。开放还是封闭，前进还是后退，人类面临着新的重大抉择。面对时代命题，中国坚定不移坚持对外开放。面对世界经济增长的不稳定性不确定性，中国坚持走开放融通、合作共赢之路，坚定维护开放型世界经济和多边贸易体制，反对保护主义、单边主义，把自己囚于自我封闭的孤岛没有前途。

立天下之正位，行天下之大道。历史是勇敢者创造的，再大的困难，都不可能阻挡人类前行的步伐。在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展，我们就能让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉。

编辑：陈倩

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