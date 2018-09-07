书写丝路精神新的时代篇章 ——写在习近平主席“一带一路”倡议五周年之际

来源：央视网

2013年9月7日，国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，提出了共同建设“丝绸之路经济带”的畅想。同年10月3日，习近平在印度尼西亚国会发表演讲，提出共同建设21世纪“海上丝绸之路”。这二者共同构成了“一带一路”重大倡议。

携手共进，春华秋实。5年来，中国与“一带一路”沿线国家精诚团结，汇聚了合作共赢的强大能量。中国已与100多个国家和国际组织签署了共建“一带一路”合作文件，“一带一路”倡议及其核心理念被纳入包括联合国在内的一系列重要国际机制成果文件。刚刚结束的中非合作论坛北京峰会上，中非共建“一带一路”与非洲联盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程、非洲各国发展战略紧密结合了起来，为非洲发展振兴提供更多机遇和有效平台，为中非合作提供不竭动力和更大空间。

越来越多的参与者、共建方，越来越多的“信任票”和“支持票”已经充分表明，“一带一路”倡议之所以赢得广泛认同，根本原因正是它勇敢地破除了地缘博弈的“死循环”，顺应了“和则兴、战则废”的终极历史律，秉持了共商、共建、共享的法则，握住了和平发展的总钥匙，凝聚起推动合作共赢的公约数，在逆全球化思潮泛起，单边主义、保护主义不断抬头的当下，用开放的胸襟和务实的态度打造了崭新的构建人类命运共同体的实践平台。

精诚所至，金石为开。在“一带一路”倡议提出最初，一些“阴谋论”者鼓噪四方，甚至诬称这是中国版“马歇尔计划”。面对诸如此类的恶意泼脏，中国与沿线国家一起始终秉持共商、共建、共享黄金法则，践行倡议的平等性、开放性和普惠性，用政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，开辟出共同繁荣之路，某些鼓噪声已日益为人们所不齿。

真合作带来真发展。5年来，中国与沿线国家货物贸易进出口额超过5.5万亿美元，中国在沿线国家建设境外经贸合作区82个，累计投资289亿美元，为当地创造了24.4万个就业岗位，各国建设“一带一路”的热情得到充分释放，共享优势互补、互学互鉴的发展机遇，共享“看得见、摸得着”的发展成果。

“五色交辉，相得益彰；八音合奏，终和且平”。古丝绸之路因不同文明的水乳交融而流光溢彩。“一带一路”传承丝路精神，不断加强沿线国家间文化交流，坚持以开放包容心态看待对方，用对话交流代替冲突对抗。5年间，沿线国家之间建立了多层次人文合作机制，搭建了更多合作平台，开辟了更多合作渠道，成为“以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越”的有力诠释，再现了丝路沿线“国相交、民相亲、心相通”的动人历史图景，为打造人类命运共同体夯实了文化基础、注入了强劲动力。

胸中怀四海、天下一家亲。我们坚信，在丝路精神的感召下，沿线各国人民跨越国境的共鸣之声，必将汇聚成彼此互信、共同前行的强大正能量，推动形成牢不可破的利益共同体、责任共同体和命运共同体。“一带一路”的巨轮，必将驶向和平、繁荣、开放、创新和文明的光辉彼岸，开启丝路精神新的时代华章。

央视评论员