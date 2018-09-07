光大信用卡探索多网叠加金融服务

信用卡金融服务创新不断。近年来，光大信用卡一直积极探索“多网叠加”的金融服务，整合多方资源全力打造“光大818去嗨节”活动品牌，在吃、喝、玩、乐、购、行等方面满足消费者对品质生活的需求。

今夏，光大信用卡将目光聚焦在了18-27岁的年轻消费群体以及27-45岁的亲子类人群，打造一个名为“光大818去嗨节”的品牌活动。当下年轻的一代被称为最无法感同身受的一代人，想要打动年轻人并非易事。光大信用卡这次推出的“光大818去嗨节”，在年轻群体中圈粉无数。

“走出去，才够嗨！”这句口号对于当下的年轻人来说，恰到好处的展现了其情感诉求。“世界这么大，我想去看看”、“能吃就吃赶紧吃”、“买买买、剁剁剁”……这些在年轻群体中广为流传的高频词句其实已经体现了他们最为真实的生活场景。专属的低价旅游线路、实惠的吃喝打折活动以及网购平台的专享特惠，也都成为他们最迫切的需求。此次“去嗨节”将旅行、餐饮、亲子、网购等大量商家一举囊括，其中不乏当下最受年轻人欢迎的万达、中青旅、凯撒、途牛、京东、苏宁、唯品会、网易考拉等多个品牌，正是对这一需求的有力回应。

据了解，“光大818去嗨节”就是围绕 “大旅游”、“大出行”的战略部署来打造的：抓住旅游出行的黄金期，着力打造“最优的旅游产品价格”、“最具参考价值的旅游攻略”、“最好的旅游周边服务”及“最广泛的旅游合作生态圈”。

为此，光大信用卡陆续拓展了与滴滴出行、中青旅、凯撒旅游、驴妈妈、携程、去哪儿网、龙腾出行、途家等多个与旅游出行相关的合作方，加码旅游金融服务能力。另外，光大信用卡推出的签证服务、退税返现、境外健康医疗、保险、自驾租车等与境外游相关的增值服务，更为持卡人的出行提供了方便的全方位的保障。

据光大银行信用卡相关负责人透露，光大信用卡接下来将不断加强与用户的情感互动，做产出有趣、有用、有共鸣的内容，真正做到“打造一张懂你的信用卡”，着力塑造光大银行“口碑信用卡”的名品工程。