人民日报整版阐述：把我们党建设好建设强

来源：人民网-人民日报

《人民日报 》（ 2018年09月07日 07 版）

中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导，党是最高政治领导力量。实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦，必须把我们党建设好、建设强。思想建设是党的基础性建设。本版今天刊登的几篇文章，围绕加强党的思想建设进行阐述。

——编 者

思想建设是党的基础性建设（人民要论）

党的十九大报告强调：“思想建设是党的基础性建设”。这一重要论断深刻揭示了思想建设在党的建设新的伟大工程中的基础性地位。思想建设是党的基础性建设，这是我们党深入把握党的建设基本规律作出的科学论断，对于在新时代把我们党建设好、建设强具有重要意义。

思想建设是党的基础性建设，这里的“基础”揭示了思想建设在党的建设中的功能定位。基础是一切之根之基。思想建设作为党的基础性建设，是党的建设的第一步，对于党的建设新的伟大工程来说具有夯基垒台、强基固本的作用。思想具有先导作用，用什么样的思想理论作指导，党就会制定什么样的路线方针政策；用什么样的思想理论武装头脑，党员就会有什么样的行动。邓小平同志曾深刻指出，“我们共产党有一条，就是要把工作做好，必须先从思想上解决问题”。可以说，思想建设的基础没打牢，党的其他各方面建设就不可能巩固，党的事业就不可能顺利发展。

思想建设应该聚焦什么？党的十九大报告强调，“要把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务”。新时代党的建设总要求明确提出，“以坚定理想信念宗旨为根基”。很显然，思想建设的核心就是使广大党员、干部坚定理想信念。革命理想高于天。共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，是中国共产党人的精神支柱和政治灵魂。中国共产党的老一辈革命家，很多就是通过学习《共产党宣言》开始确立自己的理想信念，从而坚定不移走上革命道路的。毛泽东同志说，《共产党宣言》“特别深地铭刻在我的心中，建立起我对马克思主义的信仰。我一旦接受了马克思主义是对历史的正确解释以后，我对马克思主义的信仰就没有动摇过。”刘少奇同志曾回忆：“当时我把《共产党宣言》看了又看，看了好几遍……经过一段时间的深思熟虑，最后决定参加共产党，同时也准备献身于党的事业。”邓小平同志把《共产党宣言》称为“我的入门老师”。可见，正是坚定的理想信念使中国的先进分子成为共产主义者，义无反顾地为中国人民的幸福、为中华民族的复兴不懈奋斗。

中国共产党人的理想信念来自哪里？来自马克思主义。正是马克思主义支撑起共产党人的共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。习近平同志在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话指出：“马克思主义奠定了共产党人坚定理想信念的理论基础。”中国共产党人的理想信念，是建立在马克思主义所揭示的人类社会发展规律基础之上的。马克思从旧世界中发现新世界，在深入批判资本主义社会的基础上展望未来理想社会——共产主义社会，揭示了人类社会发展的一般规律，揭示了资本主义运行的特殊规律，揭示了人类社会最终走向共产主义的必然趋势。中国共产党人的理想信念，是建立在马克思主义所要求的为最广大人民谋利益的价值追求之上的。理想信念是共产党人作出价值判断和行为选择最根本的依据、标准和尺度。《共产党宣言》指出：“过去的一切运动都是少数人的，或者为少数人谋利益的运动。无产阶级的运动是绝大多数人的，为绝大多数人谋利益的独立的运动。”马克思、恩格斯把自己的理论定位于为了绝大多数人、关于人类解放的理论。博大精深的马克思主义，归根到底就是一句话，为人类求解放。可见，正是因为马克思主义始终占据着真理和道义的制高点，决定了中国共产党人理想信念的科学性和崇高性。没有马克思主义信仰、共产主义理想，就没有中国共产党，就没有中国特色社会主义。加强思想建设，必须推动广大党员、干部深入学习马克思主义。

深入学习马克思主义，就要认真学习掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理和方法论，特别是要把马克思主义中国化最新成果作为学习的核心内容。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央围绕新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这一重大时代课题进行了艰辛理论探索，取得重大理论创新成果，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想。习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化最新成果。当前，加强思想建设、坚定理想信念，关键是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党。要按照党的十九大报告的要求，弘扬马克思主义学风，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，就要教育引导全党牢记党的宗旨，挺起共产党人的精神脊梁，解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。这是一个“顶天立地”的要求。所谓“顶天”，是表明共产党人理想信念的高远；所谓“立地”，是表明共产党人的理想信念又是脚踏实地的，是具体的，需要在日常工作生活中践行。习近平同志在纪念红军长征胜利80周年大会上的重要讲话讲述了一个事例：在湖南汝城县沙洲村，3名女红军借宿徐解秀老人家中，临走时，把自己仅有的一床被子剪下一半给老人留下了。老人说，什么是共产党？共产党就是自己有一条被子，也要剪下半条给老百姓的人。这个事例说明，共产党人的理想信念和根本宗旨都不是虚无缥缈、挂在嘴上的，而是具体实在的。恩格斯强调，“共产主义不是教义，而是运动。它不是从原则出发，而是从事实出发。”毛泽东同志认为，“哲学的党性包含着理论与实践的统一。”心中有信仰，脚下有力量，脚下的力量是心中信仰的最好体现。97年来，中国共产党人一路披荆斩棘走来，开辟出民族复兴的大道。共产党人正是用脚下的力量来体现心中的信仰。习近平同志强调：“没有远大理想，不是合格的共产党员；离开现实工作而空谈远大理想，也不是合格的共产党员……衡量一名共产党员、一名领导干部是否具有共产主义远大理想，是有客观标准的，那就要看他能否坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，能否吃苦在前、享受在后，能否勤奋工作、廉洁奉公，能否为理想而奋不顾身去拼搏、去奋斗、去献出自己的全部精力乃至生命。”因此，加强思想建设，既要强调远大理想，又要坚持落细落小落实。

97年来，中国共产党能够历经挫折而不断奋起，历尽苦难而淬火成钢，归根到底在于中国共产党人心中的理想信念始终坚定执着。新时代，只有把思想建设作为党的基础性建设抓紧抓好，不断补钙壮骨、立根固本，我们党才能有效应对“四大考验”、成功化解“四种危险”，把我们党建设好、建设强，始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

（作者为华东师范大学紫江特聘教授）

将思想建设真正落到实处（新知新觉）

习近平同志在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话指出：“回顾党的奋斗历程可以发现，中国共产党之所以能够历经艰难困苦而不断发展壮大，很重要的一个原因就是我们党始终重视思想建党、理论强党，使全党始终保持统一的思想、坚定的意志、协调的行动、强大的战斗力。”这一重要论述深刻揭示了思想建设对于党的事业发展的重大意义。思想建设是党的基础性建设。97年来，重视思想建设一直是我们党的突出优势。新时代，加强思想建设必须深入贯彻新时代党的建设总要求，深入总结长期以来尤其是党的十八大以来思想建设的经验，深入把握思想建设的规律，将思想建设真正落到实处。

思想建设要以政治建设为统领。党的十九大报告强调新时代党的建设“以党的政治建设为统领”“把党的政治建设摆在首位”，这是马克思主义党建理论的重大创新。党的政治建设的统领作用是全方位的，包括对党的思想建设的统领。党的思想建设以党的政治建设为统领，为新时代党的思想建设提供了目标指向、提出了新的更高要求。首先，党的政治建设的首要任务是保证全党服从中央、坚持党中央权威和集中统一领导。党的思想建设必须围绕党的政治建设的这一首要任务来发力。为此，要深刻把握用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党这一要求的政治意蕴，使广大党员、干部增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，确保全党在思想上同党中央保持高度一致，进而确保全党在政治上行动上同党中央保持高度一致。其次，党的政治建设的重要内容就是营造风清气正的良好政治生态。这就要求党的思想建设必须推动广大党员、干部坚定理想信念，切实解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题，弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观，不断发展积极健康的党内政治文化。

思想建设要以理论学习为基础。思想上的坚定源自理论上的清醒。只有不断加强理论学习特别是马克思主义理论学习，才能筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。因此，加强理论学习是加强思想建设的题中应有之义。坚定理想信念是思想建设的首要任务，而崇高的理想信念必须建立在对马克思主义的深刻理解之上，建立在对历史规律的深刻把握之上。这就要求广大党员、干部高度重视对马克思主义科学理论的学习，把马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义融会贯通起来学深学透，把人类发展史、世界社会主义发展史、中共党史等历史知识学深学透。当前，尤其要把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务，用其武装广大党员、干部的头脑。只有理论学好了，理论基础扎实了，理想信念的大厦才能更加稳固。

思想建设要以制度建设为保障。制度带有根本性、全局性、稳定性和长期性，制度建设应贯穿于包括思想建设在内的党的建设各方面。习近平同志强调，“思想建党和制度治党紧密结合”“要使加强制度治党的过程成为加强思想建党的过程，也要使加强思想建党的过程成为加强制度治党的过程。”党的十八大以来，我们党通过制度建设加强对思想建设的支撑，把思想建设的一些重要举措用制度固定下来、靠制度扎实推进。可以说，推进思想建设制度化是党的十八大以来思想建设的重要特点。新形势下，应根据实践的发展进一步完善思想建设的相关制度，如理论学习制度、党性教育和分析制度等，推动思想建设工作制度化、常态化。

思想建设要依托有效载体。思想建设属于思想层面、精神层面的建设，必须依托能做实、能落地的载体和抓手，否则就难以取得实效。党的十八大以来，我们党在加强思想建设方面作出许多战略部署，特别是深入开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，这些教育活动触及思想灵魂、扫除思想尘埃，使党员、干部进一步坚定理想信念，拧紧“总开关”，是加强思想建设的有效载体、有力抓手。进一步加强思想建设，仍然要依托有效载体。党的十九大报告提出推进“两学一做”学习教育常态化制度化、在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。这是新时代加强思想建设的重要载体，对于用党的创新理论武装党员、干部的头脑具有重大意义。

思想建设要不断探索效果评估机制。虽然思想建设的最终效果主要通过党员、干部的精神面貌、行为方式等来体现，较难用具体的量化指标进行评估检测，但这并不意味着不需要对思想建设的效果进行评估。为了防止思想建设工作形式化、边缘化、娱乐化，需要不断探索思想建设效果评估机制，以效果评估促进思想建设真正落细落小落实。比如，在对思想建设日常工作检查评估方面，可以通过查阅会议记录、党员读书笔记等方式进行检查评估。在对思想建设直接效果评估方面，可以将思想建设效果评估的内容和标准进行细化、量化，并由党内外群众进行匿名民主评议。在具体评议指标上，可以设定能否勤奋工作、廉洁奉公，在急难险重任务面前是否具有担当精神，等等。

（作者为中国人民大学马克思主义学院教授）

不将今日负初心（思想纵横）

党的十九大报告明确提出：在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。确保全党不忘初心、牢记使命，这是新时代加强思想建设的重要任务。

初心，简而言之就是最初的心愿，体现人们做一件事时最初的动机、原因。不忘初心、方得始终。初心之所以重要，是因为随着时间的流逝、环境的变化，初心很容易改变。初心一旦改变，最初确立的目标自然也就无法实现，甚至会南辕北辙。中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。忘记了这一点，党就会失去人民的拥护和支持，党的事业就会迷失方向。正因为如此，习近平同志在庆祝中国共产党成立95周年大会上的重要讲话提醒全党：“走得再远、走到再光辉的未来，也不能忘记走过的过去，不能忘记为什么出发。面向未来，面对挑战，全党同志一定要不忘初心、继续前进。”

党的十九大一结束，习近平同志就带领新一届中央政治局常委瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船，回顾建党历史，重温入党誓词，在我们党梦想起航的地方深入解读和体悟共产党人的初心。习近平同志强调：“事业发展永无止境，共产党人的初心永远不能改变。唯有不忘初心，方可告慰历史、告慰先辈，方可赢得民心、赢得时代，方可善作善成、一往无前。”这一重要论述，把不忘初心的意义说得十分透彻。

当前，绝大多数党员、干部都能不忘初心、牢记使命。“红色理论家”郑德荣、被誉为“拼命黄郎”的黄大年、被称为“樵夫”的廖俊波，一个个先进典型之所以能为党和人民事业鞠躬尽瘁，就是因为他们始终不忘初心。但不可否认，也有一些党员、干部经受不住考验，慢慢忘记了初心。比如，有的人精神空虚，认为共产主义虚无缥缈，热衷算命看相、求神拜佛；有的人掌点小权就借职务之便吃点捞点，完全忘记了为人民服务的根本宗旨。实践证明，忘记了初心，思想就会滑坡，行动就会失范，最终走向歧途。只有不忘走过的路，不忘为什么出发，永远保持建党时中国共产党人的奋斗精神，永远保持对人民的赤子之心，才能走好未来的路。

不忘初心，就得从思想入手，大力加强思想建设。思想建设是党的基础性建设，也是确保全党不忘初心、牢记使命的基础性工程。加强思想建设，关键是把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，教育引导全党牢记党的宗旨，挺起共产党人的精神脊梁，解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。广大党员、干部要时刻绷紧思想上的弦，深刻认识到思想上的滑坡是最严重的病变，思想上松一寸行动上就会散一尺，“总开关”不拧紧就难免出轨越界。每一名党员，在入党那一刻起就已经以身许党、以身许国，就已经把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心和使命，因此必须牢记入党誓词，经常加以对照，坚定不移，终生不渝。

唐宣宗年间的宰相、魏征的四世孙魏扶到年轻时考科举的贡院故地重游，不禁感慨：“曾是当年辛苦地，不将今日负初心。”共产党人的初心当然完全不同于封建社会官僚的初心，但这种“不将今日负初心”的意识仍然值得肯定。今天，我们正在继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进。身处这个党和人民事业大发展的新时代，共产党人更要在继续前进的路上不忘初心、牢记使命，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。

牢牢把握思想建设的关键（新知新觉）

思想是行动的先导，理论是实践的指南。重视从思想上建党，是马克思主义政党的本质特征和根本要求，也是我们党的优良传统和巨大优势。在新时代，把我们党建设好、建设强，必须牢牢把握思想建设的关键，坚持思想建设基础性地位不动摇。

早在民主革命时期，毛泽东同志就把马克思主义建党学说同中国共产党建设实际相结合，创造性地提出着重从思想上建党的原则，强调党员不仅要在组织上入党，而且要在思想上入党。改革开放以来，我们党在加强党的建设过程中始终重视思想建设，无论是开展“三讲”教育活动、保持共产党员先进性教育活动，还是提出建设马克思主义学习型政党，都凸显了思想建设在党的建设新的伟大工程中的基础性地位。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以高度的政治自觉先后开展了一系列思想教育活动，使广大党员、干部普遍接受深刻的马克思主义理论教育，拧紧了思想上的“总开关”，筑牢了拒腐防变的思想防线，党的创造力、凝聚力、战斗力显著增强。实践证明，思想是无形的，但思想的力量是巨大的。没有思想上的清醒，就难有政治上的坚定。回顾党的思想建设历史，总结党的思想建设经验，新时代党的思想建设尤其要把握好以下几个方面。

坚定理想信念。革命理想高于天。中国共产党人正是因为共同的理想信念而凝聚在一起的。97年来，一代又一代共产党人英勇奋斗、流血牺牲，就是为了实现崇高的理想。习近平同志指出：“共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，是中国共产党人的精神支柱和政治灵魂，也是保持党的团结统一的思想基础。”加强思想建设，必须把坚定理想信念作为首要任务，防止党员、干部在精神上缺“钙”、得“软骨病”。道德是信仰的重要基础。一个没有道德的人，是不可能有坚定理想信念的。因此，思想建设的一个重要切入点就是教育党员、干部明大德、守公德、严私德，弘扬和践行忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观，为坚定理想信念夯实道德基础。

增强理论自信。马克思主义是科学的理论、人民的理论、实践的理论、不断发展的开放的理论，始终占据着真理和道义的制高点，是我们立党立国的根本指导思想。97年来，党的事业之所以取得一个又一个胜利，关键就在于有马克思主义的指导。加强思想建设，就要使广大党员、干部不断增强理论自信，坚定对马克思主义的信仰。当前，增强理论自信，关键是增强对当代中国马克思主义、21世纪马克思主义的自信。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从理论和实践结合上系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这一重大时代课题，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想。加强思想建设，就要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，推动这一当代中国马克思主义、21世纪马克思主义深入人心、落地生根。

坚持统一思想。只有统一思想，才能统一行动。历史证明，统一思想是我们党做好一切工作的重要前提，是我们党取得事业胜利的根本保证。统一思想，核心是使全党在思想上同党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导。无论是坚定理想信念，还是增强理论自信，最具体最直接的体现就是在思想上同党中央保持高度一致，这也是检验思想建设成效的基本标准。统一思想，要做许多艰苦细致的工作，许多时候需要敢于亮剑、激浊扬清，通过思想建设坚决防止和反对个人主义、分散主义、自由主义、本位主义、好人主义，坚决防止和反对宗派主义、圈子文化、码头文化，坚决反对搞两面派、做两面人，使我们党始终保持思想上的统一。

（作者为中共吉林省委党校教授、吉林省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

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