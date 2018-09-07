人民观点：兴文化，满足美好生活新期待

来源：人民网－人民日报

文化需求端的升级，要求供给端进行改革，为人们提供更丰富、更有营养的精神食粮

文以载道，文以传情，文以植德。文化是民族的血脉，是人民的精神家园。对个人而言，在追求物质生活的满足之外，更渴望精神的饱满、心灵的充实；对国家而言，不仅要在物质上强大起来，更要在精神上强大起来。

正因为文化的独特价值和作用，习近平总书记把“兴文化”作为宣传思想工作的重要使命任务，要求“激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国”。在实践创造中进行文化创造，在历史进步中实现文化进步，才能更好地构筑中国精神、中国价值、中国力量，让文化的兴盛成为中华民族伟大复兴的有力支撑。

中国共产党人高度重视文化建设。“如果不发展文化，我们的经济、政治、军事都要受到阻碍”“建立中华民族的新文化，这就是我们在文化领域中的目的”，毛泽东同志的论述穿越时空，仍然振聋发聩。“中国有坚定的道路自信、理论自信、制度自信，其本质是建立在5000多年文明传承基础上的文化自信”，这样的论断更代表着一种坚定的文化自觉：推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，继承革命文化，发展社会主义先进文化，用好这三种文化资源，就能为“兴文化”找到思想的宝库和精神的富矿。

虚无与解构无益于世道人心，必须立足于坚实的现实基座、深厚的价值底蕴，才能真正引发共鸣、浸润人心。回顾这些年来在社会上引起强烈反响的作品，往往都是实现了文化的传承和意义的建构。比如说纪录片《我在故宫修文物》，引来“90后”观众的“膜拜”，正因为它通过一个个可以触摸的细节，展现出文物修复者们对文化的守护；比如说电影《红海行动》取得票房和口碑双丰收，是因为用视听语言展现英雄群像，激荡起强烈的爱国主义情怀。树立起正确的历史观、民族观、国家观、文化观，才能创造伟大的文艺作品；刻意解构经典、制造低级趣味，甚至虚无历史、泛娱乐化、泛物质化，只会侵蚀人们的精神家园，最终被市场和受众抛弃。

正如有学者所言，中国人创造了中国文化，中国文化也塑造着中国人。传统文化、革命文化和社会主义先进文化，都可以在人心中找到具体的落点。近年来，从“故宫跑”到“文创热”，从博物馆人头攒动到好演出一票难求，从传统文化节目持续火爆到革命历史剧引来收视热潮……人们对精神文化的需求，已经从缺不缺、够不够，升级为好不好、精不精。井喷的文化需求让人欣喜，也是宣传思想工作“兴文化”的机遇。文化需求端的升级，要求供给端进行改革，推出更多同新时代相匹配的文化精品，实现从“高原”向“高峰”迈进，为人们提供更丰富、更有营养的精神食粮。

“我们的文学艺术都是为人民大众的”，滚滚延河水记录下一个政党气势磅礴的思想乐章。今天，繁荣文艺创作的秘诀，仍然在于“人民”二字，在于坚持以人民为中心的创作导向。在960多万平方公里的大地上，13亿多人民每天都进行着新的实践、演绎着新的生活、创造着新的奇迹。精准扶贫写下人类历史上最伟大的脱贫故事，创业时代涌现大量生机勃勃的企业，互联网每天都在寻找新的可能……立足中国大地、立足时代社会，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，我们抒写的，就将是一部亿万人民同心共筑中国梦的史诗。

“文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量”。一个文化日益繁荣的中国，将不仅拥有日益增强的经济实力，更拥有不可战胜的精神伟力。

《 人民日报 》（ 2018年09月07日 09 版）

（网站首页图：新华社资料图片）