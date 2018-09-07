季振同：宁都起义的领导人（为了民族复兴 英雄烈士谱）

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这是季振同像（资料照片）。 新华社发

新华社石家庄９月６日电（记者许苏培）“我们现在的幸福生活是由像季振同这样无数革命先烈用生命换来的。”季振同烈士祖籍所在地河北沧县狼儿口村党支部书记张淑芹表示，人们应不忘国耻，学会珍惜，沿着革命先烈的足迹前行，把革命精神传承下去。

季振同，１９０１年５月出生于河北沧县。１９１９年春，赴北平谋生，深受当时五四运动的影响，立志做一名爱国军人，同年进入冯玉祥部队，后毕业于保定陆军军官学校。１９２４年１０月，他跟随冯玉祥参加了推翻贿选总统曹锟的北京政变，驱逐满清废帝溥仪出宫，深受冯玉祥器重，先后由排长逐级晋升至旅长。１９２６年９月，参加冯玉祥部五原誓师，任国民联军第１４师师长，参加北伐战争。

１９３１年，季振同任国民党第二十六路军第７４旅旅长。九一八事变后，他明确反对蒋介石对日不抵抗方针和“剿共”政策，多次向７４旅官兵讲话表示：“国家兴亡匹夫有责。我们不当亡国奴，我们要自强，雪国耻，收复国土和主权！”“我们要有勇气，回北方去，坚决抗击日军去！”他领头联名给蒋介石发电报，要求回北方与日军作战。蒋介石则严令二十六路军继续“围剿”红军，“侈谈抗日者杀无赦”。这更加激起季振同等二十六路军官兵对国民党蒋介石反动政策的不满。

在中共中央的领导与党组织的推动下，１９３１年１２月１４日，季振同与赵博生、董振堂、黄中岳等一起，发动了著名的宁都起义，率领二十六路军１．７万名官兵弃暗投明，被改编为红一方面军第五军团，中革军委任命季振同为红五军团总指挥，萧劲光为红五军团政治委员。

起义后不久，季振同即向党中央提出加入中国共产党的要求。１９３２年１月，由朱德和周恩来介绍，经党中央批准，季振同加入了中国共产党。

在党的领导下，经过整编训练，红五军团开赴前线，投入到反“围剿”作战中，先后参加了赣州、龙岩、漳州、水口等重要战役。特别是水口一战，红五军团与敌人展开了激烈拼杀，表现了极其英勇顽强的战斗作风。红五军团成为中央红军的一支劲旅，作为军团总指挥的季振同功勋卓著，屡建奇功。

１９３２年８月，由于党内“左”倾错误的影响，季振同被误定为反革命分子，入狱监禁。１９３４年１０月，中央红军长征前夕，季振同被错杀于江西省瑞金县叶坪村，牺牲时年仅３３岁。

１９８１年１２月，纪念宁都起义５０周年时，《人民日报》《解放军报》先后发表了萧劲光等老同志的文章，对季振同的革命功绩进行了公正评价，予以平反。