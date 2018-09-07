外交部就习近平主席赴俄罗斯出席第四届东方经济论坛举行中外媒体吹风会

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新华社北京9月7日电（记者王卓伦）外交部7日举行中外媒体吹风会。外交部部长助理张汉晖介绍习近平主席赴俄罗斯出席第四届东方经济论坛有关情况，并回答记者提问。

张汉晖表示，习近平主席将于9月11日至12日赴俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛。东方经济论坛由普京总统2015年亲自倡议举办，是俄罗斯推进远东合作的重要举措。这是中国国家元首首次出席东方经济论坛，也是下半年中俄最重要的双边高层交往。在俄期间，习近平主席将出席一系列双、多边活动，其中最重要的是同普京总统举行年内第三次会晤、出席签字仪式、共同会见记者并出席普京总统宴请。两国元首还将共同出席一系列丰富多彩的人文、经贸、地方等配套活动。习近平主席将在论坛全会上致辞，视情出席论坛其他活动，并同出席论坛的有关国家领导人友好交流。

张汉晖指出，今年以来，在两国元首的战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系呈现更加积极的发展势头，进入高水平、大发展的新时代。此次习近平主席应邀赴俄罗斯出席东方经济论坛，延续了中俄双方相互支持对方举办重要国际活动的良好传统，体现了两国关系的高水平，也体现了中方对参与远东合作的高度重视以及同地区国家一道，促进本地区发展繁荣的坚定决心，必将进一步引领中俄关系继续保持高水平发展，有力推动两国全方位合作，推进双方远东合作取得新成果，同各方携手促进本地区和平、稳定、发展，为各国人民带来更多福祉。相信在中俄双方的共同努力下，习近平主席此次出访一定会取得圆满成功，为中俄全面战略协作伙伴关系发展注入新动力，开启地区和平稳定、互信合作的新进程。（网站首页图：晨报微信制图）