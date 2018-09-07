北京峰会给非洲发展注入三大动力

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2018中非合作论坛北京峰会已圆满闭幕。峰会通过的北京宣言和未来三年行动计划，在中国、非洲乃至国际社会引发持续热议。在参会的非洲各国政要看来，“中国是非洲可以依靠的伙伴和朋友”，特别是中国国家主席习近平就建设更加紧密的中非命运共同体所提出的新理念、新举措，将对“非洲大陆的和平、稳定、可持续发展产生深远影响”。

了解中非交流史的人知道，非洲国家领导人的这些评价并非客套话，而是肺腑之言。从患难之交，到共赢伙伴，中国与非洲打交道，讲究“真实亲诚”、义利兼顾、以义为先，特别是习近平总结概括中国在对非合作中所坚持的“五不”原则等，推动中非互利合作取得了快速进展。

重视行动力是中非合作在全球对非合作中最大的亮点。此次北京峰会在2015年中非“十大合作计划”基础上，着眼非洲国家发展需要和自身能力，又提出“八大行动”计划，即要在未来3年和今后一段时间重点实施产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全领域的合作。这“八大行动”无疑将给非洲新发展注入三大动力。

首先，它契合非洲所需，助力非洲实现发展目标。2015年非盟峰会通过《2063年议程》，从经济增长、政治团结、和平安全、民主法治、文化认同、以人为本、国际影响等七个方面，为全体非洲人描绘了建设“非洲人想要的非洲”蓝图。要实现这一目标，非洲当务之急是要突破基础设施建设滞后、人才不足、资金短缺三大发展瓶颈。

从2015年中非“十大合作计划”，到北京峰会提出“八大行动”，以及相应的配套资金和项目安排，中方提出的对非合作举措，都是急非洲之所需，契合了目前非洲经济社会发展的优先领域。正因如此，经合组织发展中心欧洲、中东和非洲部主任曼萨近日在接受采访时表示，“八大行动”倡议有助于推动非洲的工业化水平和教育水平，助力实现非盟《2063年议程》。

其次，提振非洲人对非洲发展前途的信心。非洲历史悠久，资源丰富，但由于历史上曾被西方殖民过，上世纪八、九十年代又受西方新自由主义所害，许多国家经济上并没有完全独立，政治上又受制于人，这一处境未得到根本改变。非洲人渴望实现自主持续性发展，但对如何实现这一目标仍有疑虑与迷茫。

自2000年中非合作论坛成立后，18年来中国不仅为非洲带去了市场、资金、技术，也带去了可供借鉴的发展经验，这些都增强了非洲国家寻找适合本国国情经济发展模式的信心。国际货币基金组织非洲部主任塞拉西认为，中国改革开放40年所取得的成就，为非洲国家经济发展提供了可以借鉴的重要经验和智力支持；中国产业转型升级也将为非洲国家“攀爬技术进步的阶梯”和追赶发达国家提供重要参考。在北京峰会上，习近平强调“非洲发展不可限量，非洲未来充满希望”，这是给非洲人民加油鼓劲，也是为全世界关注非洲的人鼓劲。

第三，提升全球对非认知度，带动国际社会加大对非投入与合作。

上世纪末，非洲曾被称为国际舞台上缺少战略重要性的“孤儿”。2000年中非合作论坛成立，特别是2006年举行论坛北京峰会时，非洲开始吸引世界的目光。时任英国外交大臣黑格曾评价说：“拜迅速发展的中非关系所赐，我们发现中非贸易是均衡的。我们开始意识到，非洲是一个8亿多人（现是12亿人）的大市场。”

如今，非洲正成为多国竞相结交的热点地区，美非峰会、欧非峰会、印非峰会、东京非洲发展国际会议等纷纷举办，各国对非外交与经济合作开始呈现“百舸争流”的局面，非洲大陆成为全球“投资的热土”。在世界银行去年底发布的《2018年营商环境报告》中，毛里求斯和卢旺达已跻身排行榜前50，分列第25名和第41名。国际会计师事务所安永去年5月发布的《2017年非洲吸引力》报告显示，2016年非洲共吸引外国直接投资项目676个，投资金额比上年增加31.9%。对此，出席北京峰会的非盟轮值主席、卢旺达总统卡加梅表示，“中国同非洲的合作给非洲带来了巨大变化，也改变了非洲在世界上的地位。”

联合国秘书长古特雷斯指出，非洲保持和平稳定，实现可持续发展，是联合国推进和平与发展事业的关键，而建立在互利合作原则之上的中非合作，对非洲的发展发挥了根本性的作用。完成“成人礼”的中非合作论坛，如今又开启了双边合作新的起点。（国际锐评评论员）

（来源：中央广电总台国际在线）

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