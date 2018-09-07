人民日报评论员：共筑更加紧密的中非命运共同体

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新华社北京9月6日电 人民日报9月7日评论员文章：共筑更加紧密的中非命运共同体——论习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上主旨讲话

中国梦是和平、发展、合作、共赢的梦，我们追求的是中国人民的福祉，也是各国人民共同的福祉。

“我们愿同非洲人民心往一处想、劲往一处使，共筑更加紧密的中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范。”在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上，习近平主席着眼中非人民对美好生活的共同追求，顺应中非友好合作的时代潮流，提出携手打造责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体。习近平主席的重要讲话，对筑牢中非关系政治基础、拉紧中非人民感情纽带、充实中非合作时代内涵，推动中非全面战略合作伙伴关系向深走实、行稳致远，具有重大而深远的意义。

“海不辞水，故能成其大。”中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非早已结成休戚与共的命运共同体。基于共同历史遭遇、发展任务和政治诉求，中非人民同呼吸、共命运，结下深厚友谊。今天，非洲各国普遍期待加快工业化和农业现代化进程，致力于实现经济独立和自主可持续发展，中国正在全面深化改革，推进经济结构调整，具备了更多同非洲国家在优势互补基础上实现互利共赢发展的条件。新时代中非关系正蓄积起强劲动能，迎来广阔美好的前景；携手打造更加紧密的中非命运共同体，迎来前所未有的历史性机遇。

“凡益之道，与时偕行。”半个多世纪以来，在中非关系发展的每一个关键时期，双方都能登高望远，找到中非合作新的契合点和增长点，推动中非关系实现新的跨越。站在新的历史起点，面对新的形势和挑战，习近平主席提出的“六个携手”，贯穿着这种逢山开路、遇水架桥的开拓精神，赋予中非命运共同体更加鲜明的时代特征、更加丰富的合作内涵、更加清晰的建设路径。携手打造新时代更加紧密的中非命运共同体，不断推进完善人类命运共同体建设的理论和实践，为推动构建人类命运共同体积累经验、凝聚共识，就能更好维护中非共同利益，壮大发展中国家力量，让我们生活的世界变得更加均衡美好，为推动构建人类命运共同体树立时代榜样。

“孤举者难起，众行者易趋”。携手打造新时代更加紧密的中非命运共同体，既是理念，更是行动。责任共担，就是要加强在涉及彼此核心利益和重大关切问题上的相互理解和支持，密切在重大国际和地区问题上的协作配合，维护中非和广大发展中国家共同利益。合作共赢，就是要用好共建“一带一路”带来的重大机遇，把“一带一路”建设同落实非洲联盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程以及非洲各国发展战略相互对接，开拓新的合作空间，发掘新的合作潜力。幸福共享，就是要把增进民生福祉作为发展中非关系的出发点和落脚点。文化共兴，就是要促进中非文明交流互鉴、交融共存，拉紧中非人民的情感纽带。安全共筑，中国坚定支持非洲国家和非洲联盟等地区组织以非洲方式解决非洲问题，支持非洲国家提升自主维稳维和能力。和谐共生，中国愿同非洲一道，倡导绿色、低碳、循环、可持续的发展方式，加强生态环保领域交流合作。

“合抱之手”，是中非合作论坛的会徽，也是中非友好关系的生动写照。13亿多中国人民和12亿多非洲人民命运相连，心手相牵。团结一心、同舟共济、携手前进，共筑更加紧密的中非命运共同体的伟大事业一定会取得成功，中非关系的明天一定会更加美好。（网站首页图：新华社图片）