在所有重大问题上都达成重要共识！习近平的这句总结亮了

央视新闻

4日，2018年中非合作论坛北京峰会闭幕后，国家主席习近平同论坛前任共同主席国南非总统拉马福萨、新任共同主席国塞内加尔总统萨勒在人民大会堂共同会见记者。习近平在讲话中指出，中非领导人在所有重大问题上都达成重要共识，发出了共同声音。双方还一致认为，中非关系历经时间洗礼和国际风云变幻考验，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路，正处于历史最好时期。

△4日，习近平同论坛前任共同主席国南非总统拉马福萨、新任共同主席国塞内加尔总统萨勒在北京人民大会堂共同会见记者

在所有重大问题上都达成重要共识！这一表述足见中非关系的深度，也充分表明这次峰会开得很成功。

成果丰硕

根据本次峰会通过的《北京宣言》，中非双方就一系列重大问题达成共识。

双方认为，当今世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍然是我们的共同核心任务。 非洲国家支持中国于2019年举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，中国欢迎非洲国家积极参与相关活动。 中方欢迎非盟在北京设立驻华代表处。 论坛非方成员承诺继续坚定奉行一个中国原则，支持中国统一大业；支持中方同相关国家通过友好磋商和谈判，和平解决领土和海洋争议问题。中方重申愿在一个中国原则基础上同所有非洲国家发展友好合作关系、分享中国发展机遇。 面对当前严峻形势，双方坚定主张多边主义，反对一切形式的单边主义和保护主义，支持以世界贸易组织为核心、以规则为基础、透明、非歧视、开放、包容的多边贸易体制，推动建设开放、包容的世界经济。 非方领导人欢迎中方2018年11月在上海举办首届中国国际进口博览会，并愿积极参加。 非方赞赏中方支持非洲铁路建设，非方欢迎中方成为非洲铁路发展的战略伙伴，欢迎中方加大对非洲旅游业投资，扩大中非航空合作。 中方支持非洲常备军、危机应对快速反应部队建设。 双方认为，应对包括安理会在内的联合国进行必要改革，强调应纠正非洲国家遭受的历史不公，优先增加非洲国家在联合国安理会和其他机构的代表性。 ……

三个“好”与三个“真”

△9月3日，中非合作论坛北京峰会在人民大会堂隆重开幕。习近平出席开幕式并发表题为《携手共命运 同心促发展》的主旨讲话。

峰会能够取得如此丰硕的成果，充分表明中非友谊深厚。在两天的峰会期间，习近平在讲话中多次表示，中国是非洲的好朋友、好伙伴、好兄弟。中非传统友谊深厚，过去是并肩战斗的好兄弟，现在是共同发展的好伙伴。非方领导人则表示，中国是非洲的真朋友、真伙伴、真兄弟。这三个“好”和三个“真”，充分说明中非双方之间的友谊。而这种友谊正是建立在中国对非五个“不”的基础上：

中国希望各国都能在处理非洲事务时做到这“五不”。与会非方领导人表示，中国始终倾听、理解并支持非洲。中国帮助非洲时，从不干涉非洲国家内政。中国在对非合作中总是以义为先，与国际关系中长期存在的不平等局面形成鲜明对比。

△6月18日，在莫桑比克的中非农业合作项目水稻收割现场，当地农民竖起大拇指喜迎丰收。

四个“都不能”

从历史走来，中非历来是命运共同体。中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。基于共同历史遭遇、发展任务和政治诉求，中非人民同呼吸、共命运，结下了深厚友谊。中非双方基于相似遭遇和共同使命，在过去的岁月里同心同向、守望相助，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路。

中国在合作中坚持真诚友好、平等相待。 中国在合作中坚持义利相兼、以义为先。 中国在合作中坚持发展为民、务实高效。 中国在合作中坚持开放包容、兼收并蓄。

正因为如此，中国对非政策在非洲受到广泛欢迎。习近平强调，中非合作好不好，只有中非人民最有发言权。他为此提到四个“都不能”：

有着如此深厚的友谊和共同发展愿景，习近平表示，相信在26亿多中非人民积极支持下，中非携手构建更加紧密的中非命运共同体的伟大事业一定会取得成功，中非关系的明天一定会更加美好。