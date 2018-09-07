展现坚定不移的对非政策理念

习近平主席在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上发表主旨讲话指出，13亿多中国人民始终同12亿多非洲人民同呼吸、共命运，始终尊重非洲、热爱非洲、支持非洲，坚持做到“五不”，即：不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。中国希望各国都能在处理非洲事务时做到这“五不”。

习近平主席同时强调：任何人都不能破坏中非人民的大团结！任何人都不能阻挡中非人民振兴的步伐！任何人都不能以想象和臆测否定中非合作的显著成就！任何人都不能阻止和干扰国际社会支持非洲发展的积极行动！

国内专家学者在接受本报记者采访时认为，“五不”与中国外交基本原则——和平共处五项原则一脉相承，“四不能”展示了中国坚定不移推动构建更加紧密的中非命运共同体的决心。

中非合作不断走深走实，结出累累硕果

中非在长期交往合作中坚持真诚友好、平等相待；坚持义利相兼、以义为先；坚持发展为民、务实高效；坚持开放包容、兼收并蓄，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路。近年来，中非合作不断走深走实，结出累累硕果，受到非洲国家的普遍欢迎，中非合作论坛成为国际对非合作和南南合作的一面旗帜。坚持“五不”，是中非关系不惧风雨、历久弥坚的根本原因，也是中非合作欣欣向荣、长盛不衰的“独家秘籍”。

浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武说，中非是命运共同体。基于共同历史遭遇、发展任务和政治诉求，中非人民同呼吸、共命运，结下深厚友谊。“五不”是对中非合作真诚友好、平等相待的有力阐释，包含着中国对非洲的真诚心意，体现着中国对非洲的尊重支持，将推动中非全面战略合作伙伴关系向更高层次、更广领域发展。

外交学院非洲研究中心主任李旦说，和平共处五项原则中非常突出的一条就是“互不干涉内政”。在处理与非洲国家关系的过程中，中国进一步丰富完善互不干涉内政原则。“五不”将继续指导中国发展与非洲国家的关系。

中国驻南非大使林松添认为，“五不”高度概括了中国对非政策理念的鲜明特征。“‘五不’是很多西方国家做不到的，也道出了中国外交的本质。”

中国社科院西亚非所副研究员王洪一认为，“五不”将助力中非长期合作共赢，为对非合作汇聚更多正能量，让中非平等友好互利的合作走得更加长远。

中国社会科学院西亚非洲研究所南非研究中心主任姚桂梅认为，“五不”既是对中国与非洲长期友好交往政策理念的高度总结，又为未来国际社会与非洲交往树立了一面特色鲜明的旗帜；既让外界对中非交往的种种臆想和攻击显得苍白无力，又引领起国际对非合作的方向。

中非团结合作是大势所趋、人心所向

对一些针对中非合作的不实指责，习近平主席用“四不能”，有力回击了这些错误言论，鲜明表达了中国立场和谋求中非合作共赢、共筑更加紧密的中非命运共同体的坚定决心。

峰会期间，非方领导人由衷感谢中国迄今为帮助非洲摆脱贫困、实现可持续发展作出的巨大贡献，公开批驳各种责难中非合作的不实之词。一位非方领导人动情地说，“中国是用实际行动帮助非洲的朋友，是当你摔倒在地扶你起来的朋友。我们非洲国家怎能不表达感激之情！”有的非洲领导人直言指出，某些西方国家只说不做，而中国拿出了实实在在的行动。他们表示，中国坚持以义为先，一贯真诚无私支持非洲发展，与一些大国对非关系的不平等形成鲜明对比，那些认为非中合作加重非洲债务负担的说法完全是错误的，“西方挑拨离间非中关系没有市场！”

林松添说：“近年来，中非关系快速发展，中国为非洲人民实现团结振兴、发展繁荣作出了自己的贡献，也得到非洲国家和人民广泛支持。‘四不能’铿锵有力，展现了中国坚定不移的对非政策理念。中非团结合作是大势所趋、人心所向，不是任何国家和个人能够干扰破坏的。”

姚桂梅说，“四不能”揭示了中国与非洲必将振兴的发展趋势，在对非合作中，中国展现出大国担当。“四不能”向世界传递了一个坚定信号：正义不可战胜！

中国综合开发研究院副院长曲建说，长期以来，西方国家的对非援助，没有帮助非洲国家实现工业化和经济现代化。“中非合作着力于培育非洲国家的自我造血机能，按照非洲国家的实际情况和发展阶段的要求，依据非洲国家的选择，帮助他们走上工业化道路。”

商务部研究院学术委员会副主任、西亚非洲研究所所长张建平认为，在新的历史时期，在“一带一路”建设中，中非将优势互补、合作互动，努力落实非盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程，共同打造中非命运共同体。任何企图阻止、破坏或干扰国际社会共同帮助非洲发展的图谋，终将是徒劳的。