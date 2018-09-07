关于中非合作，习近平这些提法有深意

央视新闻客户端 来源：央视新闻客户端 2018年09月05日

9月3日至4日，中非合作论坛北京峰会在北京举行。在两天的峰会期间，习近平主席多次发表重要讲话，为推进中非合作指明方向。

△9月3日，中非合作论坛北京峰会在人民大会堂隆重开幕。习近平出席开幕式并发表题为《携手共命运 同心促发展》的主旨讲话。

“一带一路”：非洲是重要参与方

中非共建“一带一路”是习近平主席在讲话中提及最多的词之一。3日在国家会议中心出席中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会开幕式时，习近平强调，非洲是共建“一带一路”的历史和自然延伸，是重要参与方，中国支持非洲国家参与共建“一带一路”。

3日下午，中非合作论坛北京峰会在人民大会堂隆重开幕，习近平出席开幕式并发表主旨讲话时强调，要用好共建“一带一路”带来的重大机遇，把“一带一路”建设同落实非洲联盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程以及非洲各国发展战略相互对接，开拓新的合作空间，发掘新的合作潜力。

4日，中非合作论坛北京峰会圆桌会议在人民大会堂举行。习近平再次强调，将加强政策协调，推进落实论坛峰会成果，并把中非共建“一带一路”、非洲联盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程、非洲各国发展战略紧密结合起来，为非洲发展振兴提供更多机遇和有效平台，为中非合作提供不竭动力和更大空间。

△圆桌会议现场

习近平的重要讲话得到非洲领导人的热烈回应。对于中非共建“一带一路”，非方领导人表示，非方支持并赞赏“一带一路”倡议，坚信非中共建“一带一路”将加快推动非洲区域一体化。非洲期待通过中非合作论坛北京峰会，深度参与“一带一路”建设。今年是“一带一路”倡议提出五周年，习近平主席近来曾多次表示要推动共建“一带一路”走深走实，而非洲则愿意深度参与“一带一路”建设。未来，中非在共建“一带一路”方面将如何深入合作值得各方期待。

中非关系：五“不”、四个“都不能”和四个“矢志不渝”

对于中非关系，习近平主席在讲话中也多次提及。他指出，中国永远是非洲的好朋友、好伙伴、好兄弟。

中国对非洲有五“不”，希望各国都能在处理非洲事务时做到这五“不”。

正因为如此，中国对非政策在非洲受到广泛欢迎。习近平强调，中非合作好不好，只有中非人民最有发言权。他为此提到四个“都不能”：

习近平的讲话得到非洲国家领导人的积极回应。与会非方领导人表示，中国始终倾听、理解并支持非洲。中国帮助非洲时，从不干涉非洲国家内政。中国在对非合作中总是以义为先，与国际关系中长期存在的不平等局面形成鲜明对比。

而对于未来的中非合作和中非友谊，习近平提到四个“矢志不渝”：

以五“不”为基础，以四个“矢志不渝”为方向，中非合作就能切切实实做到四个“都不能”，任何人都不能破坏中非合作大局。可以说，习近平主席的这一系列讲话，为中非合作指明了正确方向。

△由中国承建的蒙内铁路全长约480公里，于2017年5月通车。图为列车停靠在肯尼亚蒙内铁路蒙巴萨站。

中非合作：大有可为

对于非洲的未来发展，习近平用两个词形容：不可限量、充满希望。在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话中，习近平表示，“一个多月前，我以中国国家主席身份第四次访问了非洲，这也是我本人第九次踏上非洲这片热土。访问期间，我再次目睹了非洲大地富饶美丽，非洲发展充满生机，非洲人民渴望幸福生活。我也更加坚定了这样的信念：非洲发展不可限量，非洲未来充满希望，中非友好合作前景广阔，中非全面战略合作伙伴关系发展大有可为！”

在4日举行的中非合作论坛北京峰会圆桌会议上，习近平指出，中非合作蓬勃发展，不仅促进了非洲发展进步，提振了非洲人民、国际社会对非洲发展前途的信心，更带动了国际合作伙伴倍加重视非洲，加大对非洲投入和合作。

非洲是有希望的热土，中非合作是互利双赢的合作，中非合作还能带动国际社会对非洲的投入。非洲是机会，中国是非洲可以信赖的合作伙伴，有了这样的判断，强化中非合作就有了坚实的基础。未来，中非双方在共建“一带一路”方面进行深度合作，将为实现中非共同发展振兴的伟大梦想提供强大动力。