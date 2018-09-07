精辟！五年来习近平这样论述“一带一路”

【编前语】2013年金秋，习近平主席在哈萨克斯坦和印度尼西亚提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，即“一带一路”倡议。5年来，“一带一路”建设逐渐从理念转化为行动，从愿景转变为现实，取得了丰硕成果。在“一带一路”倡议提出5周年之际，新华社《学习进行时》为您梳理5年来习近平的一系列重要论述。

一切都在阳光下运行

▲“一带一路”不像国际上有些人所称是中国的一个阴谋，它既不是二战之后的马歇尔计划，也不是什么中国的图谋。

——2018年4月11日，习近平集体会见博鳌亚洲论坛现任和候任理事时强调

▲“一带一路”倡议一切都在阳光下运行。我们不搞小圈子，也不搞强买强卖。

——2018年4月11日，习近平同出席博鳌亚洲论坛2018年年会的中外企业家代表座谈时强调

▲共建“一带一路”倡议不是地缘政治工具，而是务实合作平台；不是对外援助计划，而是共商共建共享的联动发展倡议。

——2017年9月3日，习近平出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲强调

▲“一带一路”建设不是要替代现有地区合作机制和倡议，而是要在已有基础上，推动沿线国家实现发展战略相互对接、优势互补。

——2015年3月28日，习近平在博鳌亚洲论坛2015年年会开幕式上发表主旨演讲强调

用“三大原则”推进“五通”

▲过去几年共建“一带一路”完成了总体布局，绘就了一幅“大写意”，今后要聚焦重点、精雕细琢，共同绘制好精谨细腻的“工笔画”。

——2018年8月27日，习近平在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上强调

▲只要各方秉持和遵循共商共建共享的原则，就一定能增进合作、化解分歧，把“一带一路”打造成为顺应经济全球化潮流的最广泛国际合作平台，让共建“一带一路”更好造福各国人民。

——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表主旨演讲强调

▲中国将同各方一道，秉持共商、共建、共享原则，推进政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通，实现发展战略对接，深化互利合作，为区域经济发展和民生改善注入强大动力。

——2016年11月19日，习近平在秘鲁利马出席亚太经合组织工商领导人峰会上发表主旨演讲强调

▲“一带一路”建设秉持的是共商、共建、共享原则，不是封闭的，而是开放包容的；不是中国一家的独奏，而是沿线国家的合唱。

——2015年3月28日，习近平在博鳌亚洲论坛2015年年会上发表主旨演讲强调

▲共商，就是集思广益，好事大家商量着办，使“一带一路”建设兼顾双方利益和关切，体现双方智慧和创意。共建，就是各施所长，各尽所能，把双方优势和潜能充分发挥出来，聚沙成塔，积水成渊，持之以恒加以推进。共享，就是让建设成果更多更公平惠及中阿人民，打造中阿利益共同体和命运共同体。

——2014年6月5日，习近平在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上发表重要讲话强调

把对话当作“黄金法则”

▲我提出“一带一路”倡议，就是要以互联互通为着力点，促进生产要素自由便利流动，打造多元合作平台，实现共赢和共享发展。

——2016年11月19日，习近平在秘鲁利马出席亚太经合组织工商领导人峰会并发表主旨演讲强调

▲以“一带一路”建设为契机，开展跨国互联互通，提高贸易和投资合作水平，推动国际产能和装备制造合作，本质上是通过提高有效供给来催生新的需求，实现世界经济再平衡。

——2016年8月17日，习近平出席推进“一带一路”建设工作座谈会强调

▲“一带一路”建设，倡导不同民族、不同文化要“交而通”，而不是“交而恶”，彼此要多拆墙、少筑墙，把对话当作“黄金法则”用起来，大家一起做有来有往的邻居。

——2016年1月21日，习近平在阿拉伯国家联盟总部发表重要演讲强调

▲共同建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路与互联互通相融相近、相辅相成。如果将“一带一路”比喻为亚洲腾飞的两只翅膀，那么互联互通就是两只翅膀的血脉经络。

——2014年11月8日，习近平在“加强互联互通伙伴关系”东道主伙伴对话会上发表讲话强调

人类命运共同体是最高目标

▲以共建“一带一路”为实践平台推动构建人类命运共同体，这是从我国改革开放和长远发展出发提出来的，也符合中华民族历来秉持的天下大同理念，符合中国人怀柔远人、和谐万邦的天下观，占据了国际道义制高点。

——2018年8月27日，习近平在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上强调

▲在“一带一路”建设国际合作框架内，各方秉持共商、共建、共享原则，携手应对世界经济面临的挑战，开创发展新机遇，谋求发展新动力，拓展发展新空间，实现优势互补、互利共赢，不断朝着人类命运共同体方向迈进。这是我提出这一倡议的初衷，也是希望通过这一倡议实现的最高目标。

——2017年5月15日，习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会上致开幕辞强调

▲推进“一带一路”建设，要聚焦发展这个根本性问题，释放各国发展潜力，实现经济大融合、发展大联动、成果大共享。

——2017年5月14日，习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲强调

▲“一带一路”建设不应仅仅着眼于我国自身发展，而是要以我国发展为契机，让更多国家搭上我国发展快车，帮助他们实现发展目标。

——2016年4月29日，习近平在中共中央政治局第三十一次集体学习时强调

▲在新的历史条件下，我们提出“一带一路”倡议，就是要继承和发扬丝绸之路精神，把我国发展同沿线国家发展结合起来，把中国梦同沿线各国人民的梦想结合起来，赋予古代丝绸之路以全新的时代内涵。

——2016年4月29日，习近平在中共中央政治局第三十一次集体学习时强调