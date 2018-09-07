李强昨天全天带队跑了8个区，今天季度工作会上要求提高这个能力，点赞这些创新做法

各区、各部门要按照以习近平总书记对上海工作的指示要求，着力提高稳中求进的能力，切实防止工作落实中的层层递减，全力以赴确保重大任务圆满完成，不断强化攻坚克难的条块合力，充分发挥领导干部担当作为的表率作用。

9月6日全天，市委书记李强带领相关市领导、各区和市有关部门负责同志，开展各区经济社会发展学习观摩活动，深入进口博览会场馆周边区域、新兴产业园区、企业创新研发中心、黄浦江滨江公共空间、历史建筑和风貌街区、市民驿站、垃圾资源化利用设施项目现场，实地了解各区经济社会发展情况，促进互学互鉴、互相启发、真抓实干、狠抓落实。在7日上午举行的市委季度工作会议暨各区经济社会发展学习观摩活动小结会上，李强强调，全市各方面工作目标任务十分明确，关键是只争朝夕、持续用力抓好落实。各区、各部门要按照以习近平总书记对上海工作的指示要求，着力提高稳中求进的能力，切实防止工作落实中的层层递减，全力以赴确保重大任务圆满完成，不断强化攻坚克难的条块合力，充分发挥领导干部担当作为的表率作用，着力打造一流营商环境，全力打响上海“四大品牌”，加快建设“五个中心”，不断提升城市能级和核心竞争力。

市委副书记、市长应勇就做好下一阶段工作作重点部署，市委副书记尹弘出席会议。

李强指出，今年以来，各区、各部门贯彻落实中央精神和市委、市政府决策部署态度坚决，干部群众干事创业劲头足，重点工作成效明显，各方面工作有亮点。在看到成绩的同时，必须始终保持清醒头脑，看清方向、发现问题、找到不足，进一步坚定信心，更好谋划工作，狠抓推进落实。

李强指出，要深刻理解、准确把握稳中求进工作总基调。

稳中求进，稳是基础。要做好“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”工作，确保经济运行在合理区间，确保体现经济发展质量和效益的指标进一步改善，着力防范化解各种风险。

稳中求进，进是目的。要善于应变，对新情况、新问题保持高度敏锐，尽早觉察、准确研判、快速行动。要主动应对不确定性，既要切实解决当前突出问题，加大对相关企业的帮助力度，又要看得更远一些，提出利长远、提升国际竞争力的新思路、新战略。要坚定加快创新驱动、转型升级步伐，在提高经济密度、提升发展能级、培育发展新动能上下真功夫，在人工智能等战略性新兴产业上提前布局。各级领导干部要勇于接受新思想，敢于尝试新事物，善于把握新趋势，勤于提升新本领，为高质量发展前瞻布局、未雨绸缪。战略层面要保持定力，抓住提升城市能级和核心竞争力这一重大战略部署。要高度重视、切实解决企业和群众反映的突出问题和意见，加快流程再造，认真改进工作。全力打造国际一流的营商环境，大力推进“一网通办”，不断提升城市竞争的软实力。要抓住机遇集聚人才，发挥企业作用，优化人才政策，更好聚天下英才而用之。

李强指出，要紧紧咬住目标不放松，切实解决工作落实中的层层递减问题。要勇于攻坚克难，不因为一时的困难而偏离目标方向。要坚持高标准，努力消除“差不多”心理。要善于创造性地抓落实，把战略性的思路变成策略性的举措，在大框架中找到区域的特色优势，找准工作的突破口和着力点。要围绕打响“四大品牌”、乡村振兴等重点工作，充分发挥主观能动性，各尽所能，各展所长。

李强强调，筹办好首届中国国际进口博览会是当前全市工作的重中之重。

必须全力以赴，逐一对照各项任务要求，再梳理、再排查、再确认，倒排时间、挂图作战，确保后墙不倒。

必须主动作为，各区、各部门要主动承担起共同塑造上海城市新形象的任务，进一步提升城市精细化管理水平，提升城市的品质和魅力，做好参展客商接待和对接溢出效应工作。

必须守牢安全底线，安全隐患要排查再排查，安全责任要落实再落实，全力确保城市运行和生产安全，营造和谐稳定的社会环境。

李强指出，工作推进越具体越深入，越需要各方共同努力，强化条块攻坚克难合力。条上要强化制度供给，追求做成事，敢碰“天花板”，不囿于明显不合时宜的条条框框，准确理解立法精神，主动制定优化政策，以攻坚突破换来发展空间。要转变管理方式，强化事中事后管理和服务。块上要勇于探索、敢为人先，基层最贴近实际、最了解情况，要尊重基层首创，鼓励大胆尝试。要改进考核方式，压实条块责任。

李强强调，要按照中央要求，落实市委部署，进一步激励广大干部新时代新担当新作为。各级领导干部特别是“一把手”要当好示范表率，有担当、敢作为。要信任关心爱护干部，加强思想交流，注重人文关怀，引领带动广大干部一起奋斗。十一届市委五次全会审议了《上海市机构改革方案（草案）》，同意上报党中央审批。各级领导干部要带头讲政治、顾大局、守纪律，一以贯之抓好各方面工作落实，细而又细做好思想工作，确保改革平稳有序，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。

应勇在作重点工作部署时指出，

要着力保持经济平稳健康发展，深化细化应对不确定因素的措施、政策和机制，切实做好招商安商稳商惠商工作，加快落实“上海扩大开放100条”。

要全力筹办好首届中国国际进口博览会，落实责任、决战决胜，确保取得圆满成功。

要切实防范化解金融风险，始终把各项防风险工作抓在手中、落在实处。

要加快推进“一网通办”，政务数据要加快整合共享，审批服务事项要加快整合上线，业务流程再造要加快推进。

要持续用力抓好民生保障工作，按期完成今年政府实事项目。

市领导廖国勋、周波、于绍良、郑钢淼、陈寅、翁祖亮、周慧琳、诸葛宇杰、凌希、徐泽洲、翁铁慧、时光辉、吴清、许昆林、彭沉雷、龚道安、方惠萍分别出席会议和学习观摩活动。徐汇区委、青浦区委、市国资委党委作交流发言。会上，与会同志还观看了“2018年各区经济社会发展新实践”电视短片。

调研期间，市领导等先后前往长宁、徐汇、青浦、闵行、浦东、杨浦、虹口、黄浦，详细了解各区围绕中央要求和全市中心工作，在打响“四大品牌”和推动高质量发展、城市精细化管理和创新社会治理、优化营商环境、增进民生福祉等方面的创新举措和成功经验。

►长宁上生·新所

大家实地察看了位于新华路历史风貌区的城市更新项目上生·新所，这一区域的历史建筑、工业建筑遵循“尊重历史文脉、留存城市记忆、多元共享共生”的理念，正在重新焕发活力。李强在和区里同志交流时说，上海梧桐树下的老洋房、老弄堂里的石库门是这座城市独特生态、魅力所在，要在深度挖掘上下更大功夫，讲好历史建筑、风貌街区故事，让老建筑真正“活”起来，让游客愿意拿出手机、按下快门。

►徐汇西岸

2018世界人工智能大会将于本月17日开幕。市领导来到大会主会场所在地徐汇西岸。随着一批互联网知名企业相继签约入驻，人工智能产业正成为西岸又一张亮丽名片。李强一行登高远眺，了解大会筹备进展及西岸地区新兴产业规划布局情况，叮嘱区里同志要坚持以规划为引领，前瞻布局、精心打造，让新产业、新技术的活力竞相迸发，让新模式、新动能的源泉充分涌现。

►上海国家会展中心旁青浦涞港绿地

首届中国国际进口博览会筹办工作正在争分夺秒推进，外部环境整治提升一天一个样。市领导一路察看进口博览会周边交通配套工程建设进展，来到上海国家会展中心旁的涞港绿地听取青浦服务保障进口博览会基础设施建设及公共配套项目推进情况，要求紧盯每一个环节、不放过任何细节，齐心协力确保进口博览会成功圆满，让中外来宾留下美好记忆。

►闵行湿垃圾资源化利用设施项目

围绕超大城市生活垃圾问题，各区今年以来都有积极探索。李强一行实地察看了闵行区湿垃圾资源化利用设施项目。该项目一期采取全封闭工艺处理，资源化利用率达到80%，可处置餐厨垃圾200吨/日。大家具体了解处置流程及工艺原理，结合各区推进垃圾分类的工作实践和共性问题进行了讨论交流。

►浦东泛亚汽车技术中心有限公司

位于浦东金桥的泛亚汽车技术中心有限公司是上汽集团和通用汽车共同组建的国内首家中外合资汽车设计开发中心，为整车企业提供设计造型、工程开发和试验认证等服务。李强等听取公司情况介绍，就新车型研发同设计师互动交流。李强说，要立足优势领域，在提升产品能级和核心竞争力上精耕细作，为打响“上海制造”品牌作出更大贡献。

►杨浦区图书馆（新馆）

杨浦区图书馆（新馆）前身为上世纪三十年代初根据“大上海计划”而建的旧上海市图书馆。市领导在图书馆深入了解江湾地区历史文化风貌区保护利用情况。李强说，上海拥有一大批历史建筑、文化地标，不能“藏在深闺”“锁在深巷”，要全面梳理，摸清家底，把上海的文化地标串联起来、汇总成图，更好推介展示，便于市民游客了解走近。

►虹口区市民驿站嘉兴路街道第一分站

近17时，虹口区市民驿站嘉兴路街道第一分站人气颇旺，老人们在兴趣班里做手工、练书法，孩子们在亲子室里玩耍嬉戏。看到市领导走进来，居民们主动围过来，诉说家门口的市民驿站涵盖社区事务受理、便民服务、社区食堂、日间照护、兴趣小组等，让大家的生活更温馨便捷。李强说，“市民驿站就是为老百姓服务的，看到你们的笑容，我们就开心了！”

►黄浦区滨江南外滩段

市领导还来到黄浦区滨江南外滩段，察看综合改造工程，了解贯通开放情况。该段为时尚休闲生活、怀旧文化体验的滨江空间。李强一行走上波浪形亲水平台岸线，一路步行察看景观设计、服务配套，叮嘱要着眼于提升滨江公共空间品质，着眼于让更多市民游客“必游必看”，进一步完善功能布局，打造特色亮点，彰显城市魅力。