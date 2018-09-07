习近平同摩纳哥元首阿尔贝二世亲王举行会谈

两国元首一致同意

推动中摩友谊不断结出新硕果

9月7日，国家主席习近平在北京人民大会堂同摩纳哥元首阿尔贝二世亲王举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为阿尔贝二世举行欢迎仪式。 新华社记者 刘卫兵 摄

新华社北京9月7日电（记者白洁）国家主席习近平7日在人民大会堂同摩纳哥元首阿尔贝二世亲王举行会谈。

习近平赞赏阿尔贝二世和摩纳哥王室长期致力于发展中摩关系。习近平指出，摩纳哥具有独特魅力，长期以来，走出了一条富有自身特色的发展之路。中国和摩纳哥虽然相距遥远，国情存在显著差异，但两国坚持相互尊重、平等相待、合作共赢，双边关系发展得很好，为大小国家友好相处、共同发展树立了榜样。中方一贯主张，国家不论大小、贫富、强弱，都是国际社会的平等一员，这是构建新型国际关系应有之义。中摩双方要保持密切交往，围绕“一带一路”倡议探讨深化生态环保、应对气候变化、清洁能源、绿色低碳、野生动物保护等领域合作，丰富人文交流，继续做大小国家友好交往的典范。阿尔贝二世亲王是国际奥委会委员，支持中国举办2008年夏季奥运会，我们欢迎你来华出席2022年冬奥会。

9月7日，国家主席习近平在北京人民大会堂同摩纳哥元首阿尔贝二世亲王举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为阿尔贝二世举行欢迎仪式。 新华社记者 李学仁 摄

阿尔贝二世祝贺中国刚刚成功举办中非合作论坛北京峰会。阿尔贝二世表示，习近平主席日程非常繁忙，还接待我进行国事访问，令我十分感动。这是我第十次访华，每次来华都能看到中国经济社会文化发展的新成就。这次访华我去吉林省参观了养蜂、东北虎保护等项目，中方在生态环境保护方面取得的成就令我印象深刻。摩方对摩中双边关系感到满意，高度赞赏并积极支持中国在国际事务中的重要作用，特别是习近平主席为全球治理、应对气候变化等方面作出的突出贡献，愿同中方加强互利共赢交流合作。我支持并祝愿2022年北京张家口冬奥会取得成功。

9月7日，国家主席习近平在北京人民大会堂同摩纳哥元首阿尔贝二世亲王举行会谈。 新华社记者 刘彬 摄

习近平介绍了刚刚闭幕的中非合作论坛北京峰会情况，强调中方支持非洲合作伙伴多元化，愿同包括摩方在内各国合作，共同支持非洲实现持久和平和可持续发展。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为阿尔贝二世举行欢迎仪式。杨洁篪、王毅等参加。

9月7日，国家主席习近平在北京人民大会堂同摩纳哥元首阿尔贝二世亲王举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为阿尔贝二世举行欢迎仪式。 新华社记者 王晔 摄