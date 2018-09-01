他告别外面世界，坚守深山17年，只为了这一件事

——张玉滚
来自大山深处
河南省镇平县黑虎庙村
很多孩子从未走出过大山
这次他们第一次来到山外的世界
走上《时代楷模发布厅》的舞台
唱出他们发自内心的一首歌
献给他们的老师
张玉滚
十七年前的选择
17年前
中专毕业的张玉滚
正准备南下寻找机会
这时
曾经的老师登门叫他留在黑虎庙村
这里的孩子没有老师
如果他不回去
孩子们就只能辍学
看着孩子们的眼睛
张玉滚再难说一个不字
当时
学校只有语文和数学课
想要多开课？没老师，没条件
张玉滚自己来
没条件买实验设备
他带着孩子们去田间地头
辨别岩石
认识花瓣、花萼、叶片
没有体育器材
他带着孩子们爬山
没有英语老师
他自己掏钱买来录音机和磁带
自己先跟着一遍一遍学
再一遍一遍教
“发音要练好，
可不能让孩子们将来出去了
一口黑虎庙英语，
让人笑话！”
语文
数学
科学
英语
…
我们的学生时代
每个老师都只教一门课
而张玉滚是全科
一根不平凡的扁担
2014年，老校长吴龙奇退休
张玉滚成为黑虎庙村小学的校长
吴龙奇交给他一副扁担
曾经，山高路远
张玉滚踩着老校长的脚印
用这副扁担
从山外给孩子们挑回来课本
班上孩子来自方圆20公里
刮风下雨，山路不好走
张玉滚经常步行3个小时
接送学生上下学
寒冬腊月里
去宿舍给学生盖被子
缝缝补补
寒来暑往
张玉滚从老师变成了“父亲”
我们山里边有一条河，平时的时候水流量并不大，可一下雨就会涨得很深。这个时候，张老师就会背着我们过河。我们排成一队，老师一个一个背我们过去。好像他永远都不觉得累，也不觉得那个水有多凉。我现在还记得，趴在老师背上的感觉，很温暖，觉得下再大的雨，我都不害怕。
——陈维一
孩子们小
自己做的饭半生不熟
吃不饱，上课没精神
张玉滚让妻子张会云辞职
来给孩子们做饭
一次意外
妻子的三根手指受了伤
而且忙着照顾别人的孩子的夫妻俩
却没有照顾好自己的孩子
孩子要上学，家里捉襟见肘
班上的孩子在吃零食
他给自己孩子买不起一个鸡腿
打击最重的时候都没离开的张玉滚
在现实面前无力招架
他再次打包行囊
离开这里
可学生家长上门找到他
说孩子喜欢在你的班
学生交给你放心
你走了孩子就不上学了
当初留下
就是为了不让孩子们辍学
现在走了，孩子们怎么办
于是，他又留下了
2012年
代课老师张玉滚终于成为在编教师
每月收入可以维持家庭开支
孩子们不用辍学了
黑虎庙的新希望
学校几名老教师到了退休的年纪
张玉滚想到了自己的侄子张磊
大专毕业的张磊
在深圳一家500强企业做工程师
张玉滚再三邀请
侄子不好拒绝
只好带着女朋友余超凤先回来看看
回到黑虎庙村
推开教室门
余超凤的鼻子一下子酸了
于是
从黑虎庙村小学走出去的张磊
带着女朋友回来了
如今的黑虎庙村大路已通
在张玉滚任教前
黑虎庙村只有一名大学生
而在他任教的17年中
黑虎庙小学
先后走出了21名大学生和1名研究生
这里的老师依然稀缺
可是
“只要孩子在，学校就在。”
致敬大山深处的教育播火人
CCTV-1《时代楷模发布厅》
今晚九点档
敬请期待