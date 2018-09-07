习近平发表视频祝贺纪念“一带一路”倡议在哈萨克斯坦提出5周年商务论坛开幕

新华社北京9月7日电 2018年9月7日，纪念“一带一路”倡议在哈萨克斯坦提出5周年商务论坛在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。国家主席习近平通过视频表示祝贺。

习近平在祝贺视频中表示，值此“一带一路”倡议在哈萨克斯坦提出5周年之际，谨向论坛召开表示热烈的祝贺，向纳扎尔巴耶夫总统表示衷心的感谢，向各位嘉宾致以诚挚的问候。

习近平指出，“一带一路”倡议提出后，得到国际社会广泛关注，各有关国家积极响应。参与共建“一带一路”的众多国家政策协调不断加强，重大经贸项目加快实施，基础设施联通网络正在形成，产业和金融合作稳步推进，各国民间往来更加密切，为各国人民带来了实实在在的福祉。

习近平表示，哈萨克斯坦是“一带一路”倡议的坚定支持者和积极参与者。5年来，在双方共同努力下，中哈共建“一带一路”合作取得丰硕成果。中国愿同哈萨克斯坦及其他有关各国一道，秉持共商共建共享理念，以开放包容姿态致力于共同发展和繁荣，把“一带一路”建设成为和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路，为造福各国人民、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

习近平最后预祝论坛圆满成功。