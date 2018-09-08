习近平主席主持2018年中非合作论坛北京峰会取得圆满成功和丰硕成果

刚刚结束的2018年中非合作论坛北京峰会在重大国际地区问题上发出了中非自己的声音，在探索发展与合作道路上规划了中非自己的路径，为充满不确定因素的国际形势注入了强大的正能量，为全球治理提出了创新方案。

2018年中非合作论坛北京峰会在习近平主席的亲自主持和引领下，中非双方密切沟通，精诚协作，峰会进展非常顺利，气氛十分和谐，取得圆满成功。峰会达成一系列具有深远意义和重要影响的成果，其中最主要的就是中非双方一致同意构建更加紧密的命运共同体，非洲国家积极支持并踊跃参与共建“一带一路”，非方高度赞赏中方为下一阶段中非务实合作提出的“八大行动”，双方还一致认为应共同坚持多边主义，抵制单边行径，支持联合国发挥核心作用。这次峰会是中非友好大家庭的一次历史性聚会，是中非加强团结合作、促进共同发展的一座历史丰碑。

总的看，本次峰会具有以下几个鲜明特点：

首先是层次高、规模大。习近平主席同54个论坛非洲成员代表与会，包括40位总统、10位总理、1位副总统以及非盟委员会主席等。一同来华与会的非洲各国正部长级高级官员多达249位。出席峰会的非方领导人和代表团数量均创下历次中非峰会的纪录。此外，联合国秘书长以及26个国际和非洲地区组织代表应邀出席，中外参会人员超过3200人，成为迄今中国举办的规模最大、规格最高的主场外交活动。

二是活动密集、成果丰富。中非领导人共举行了峰会开幕式、领导人圆桌会议、企业家大会、双边会谈会见等100多场活动，持续时间超过一周，堪称“中非友好黄金周”。习近平主席一共主持了近70场双多边活动，创造了中国领导人主场外交会见外方领导人的纪录。双方见证签署的各类合作协议近150份，特别是28个国家和非盟委员会同中方签署共建“一带一路”合作文件，掀起了又一波支持参与“一带一路”建设的热潮，扩展了“一带一路”的朋友圈。峰会通过了《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛－北京行动计划（2019—2021年）》两个重要成果文件，推出了以实施“八大行动”为核心的上百项全面深化中非合作的新举措。

三是热烈友好、举世关注。中非领导人在峰会期间共叙友谊、共话合作，洋溢着平等、和谐、团结的气氛。非方领导人在开幕式和圆桌会议上纷纷盛赞中非历经国际风云变幻考验的友好传统，高度评价习近平主席真诚致力于中非团结互助的国际视野和大国担当，由衷感谢中国迄今为帮助非洲摆脱贫困、实现可持续发展作出的巨大贡献，公开批驳各种责难中非合作的不实之词，一致认为中国才是非洲大陆发展振兴最可信赖的伙伴。

中非双方各类媒体对峰会进行了全方位报道，峰会盛况和中非友好故事占据各家媒体头版。国际主流媒体也大量播发专题报道，论坛峰会成为全球舆论关注的焦点和亮点。

2018年中非合作论坛北京峰会的成功再次充分表明，中非传统友好基础深厚，中非务实合作生机勃勃，中非合作论坛机制务实高效，中非交流合作正继续走在国际对非合作的前列。就意义和影响而言：2018年中非合作论坛北京峰会为提升中非关系树立了新的宏伟目标，为加强中非合作开辟了新的上升通道，为深化南南合作拓展了新的广阔空间，为维护国际体系作出了新的积极贡献。

峰会期间，习近平主席在多个场合发表了一系列重要讲话，全面阐述了真实亲诚理念和正确义利观，所提出的“四个坚持”揭示了中非团结合作的本质特征，“六位一体”指明了中非关系发展的前进方向，“八大行动”规划了中非共同发展的具体路径，一一回答了中非关系“从哪里来、走什么路、向那里去”这些重大命题，是新时代中国对非外交新理念、新倡议、新举措的集中体现。

习近平主席指出，“海不辞水，故能成其大。”中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非早已结成休戚与共的命运共同体。我们愿同非洲人民心往一处想、劲往一处使，共筑更加紧密的中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范。

来源：央视网