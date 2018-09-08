图表：携手和平发展 共促繁荣稳定——习近平主席赴俄罗斯出席第四届东方经济论坛前瞻 新华社记者 卢哲 编制

新华社北京９月７日电 题：携手和平发展 共促繁荣稳定——习近平主席赴俄罗斯出席第四届东方经济论坛前瞻

新华社记者谢琳 郝薇薇

初秋九月，国家主席习近平的外交日程密集紧凑。中非盛会大幕甫落，俄罗斯之行即将开启。

应俄罗斯联邦总统普京邀请，习近平主席将于９月１１日至１２日赴俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛，为中俄全面战略协作伙伴关系发展注入新动力，为地区和平稳定、互信合作开启新进程。

世界格局、国际形势深刻演变，合作共赢、共同发展初心不改。从北京到符拉迪沃斯托克，中国理念、中国行动吸引世界目光。

凝聚共识 拓展区域合作新空间

东方经济论坛由普京总统２０１５年倡议举办，不但在俄罗斯实施远东开发战略中扮演重要角色，更逐渐成为亚太地区深化经济合作、探讨国际和地区问题的新平台。本届论坛以“远东：更多机遇”为主题，将吸引６０多个国家的数千名代表参加。

中方每年均派出大规模代表团出席东方经济论坛，此次习近平主席出席论坛，将是中国国家元首在论坛上的首次亮相。“论坛最重要的嘉宾”“论坛的中心事件”，俄罗斯各界对中国贵宾的到来高度关注、热切期待。

出席论坛期间，习近平主席将在论坛全会上致辞，视情出席论坛其他活动，并同出席论坛的有关国家领导人友好交流。面对国际格局加速调整，单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮持续涌动的新形势，如何继续深化地区合作、实现共同发展繁荣，中国主张备受关注。

“习近平主席来俄出席论坛是向世界表明，只有秉持互利共赢原则，完善区域经济合作安排，推进贸易和投资便利化，共同构建人类命运共同体，才是推动区域经济发展的正确选择。”中国驻俄罗斯大使李辉说。

加强中俄远东开发合作是习近平主席同普京总统达成的重要共识。从成立副总理级政府间合作委员会到越来越多中国企业落户俄远东地区，从资源深加工、港口物流、现代农业等多领域合作不断深化到同江铁路桥、黑河公路桥等互联互通项目建设稳步推进，中俄远东开发合作不断提速。目前，中国已成为俄远东地区第一大贸易伙伴和第一大外资来源国。

俄罗斯科学院远东研究所副所长安德烈·奥斯特洛夫斯基认为，作为世界第二大经济体，中国对全球经济和国际商品流通有着巨大影响力，俄中合作将在很大程度上促进东北亚地区经济发展。

“习近平主席出席东方经济论坛表明中方参与远东合作的积极姿态，必将加快东北亚经济整合进程，推动‘一带一路’建设在东北亚地区走深走实。”中国现代国际关系研究院研究员陈凤英说。

畅叙友谊 引领中俄关系新时代

这将是习近平自２０１３年担任中国国家主席以来第七次踏上俄罗斯土地，也是今年下半年中俄双边关系的头等大事。俄罗斯《消息报》说，这将是“俄中关系发展的新里程碑”。

在符拉迪沃斯托克，两国元首将实现今年年内的第三次会晤。近年来，两位领导人保持年均５次会晤的频率。３个月前，普京总统将中国作为新任期内首个进行国事访问的国家，此次习近平主席专程赴俄出席俄方举办的重要国际活动，“你来我往”之间，彰显两国元首的深厚友谊和两国关系的高水平。

政治互信不断深化，经贸合作提质升级，人文交流如火如荼，国际协作更加紧密。在两国元首的战略引领和亲自推动下，中俄全面战略协作伙伴关系处于历史最好时期，树立了大国、邻国交往的典范。

建设中俄东线天然气管道、联合研制远程宽体客机和重型直升机、成立中俄地区合作发展投资基金、互办国家主题年……一系列大项目、大合作推动两国利益融合持续深化，中国作为俄罗斯第一大贸易伙伴国、主要外资来源国和最大外国游客客源国的地位不断巩固。

今年以来，中俄全面战略协作伙伴关系呈现更加积极的发展势头，进入高水平、大发展的新时代，务实合作的新作为新气象尤其令人鼓舞。前４个月中俄贸易增速在中国主要贸易伙伴中位列第一，全年双边贸易额有望超过１０００亿美元；中国与欧亚经济联盟签署经贸合作协定，“一带一路”建设同欧亚经济联盟对接合作取得重要成果；“中俄地方合作交流年”进一步激发两国地方之间的合作热情，地方合作基本实现领域和地域全覆盖……

在俄期间，习近平主席将同普京总统举行会晤、出席签字仪式、共同会见记者并出席普京总统宴请。两国元首还将共同出席一系列丰富多彩的人文、经贸、地区等配套活动，进一步深化中俄传统友好，推动中俄全方位合作。

成熟稳定的中俄关系不仅是两国和两国人民的宝贵财富，也是世界和平稳定的重要支撑。“在国际形势复杂多变的背景下，习近平主席此行向世界传递明确信号，即中俄将进一步提升友好合作，共同增强不确定世界的稳定性。”外交学院教授高飞说。

开拓创新 展现中国外交新气象

出席中俄双边活动，在多边论坛发表致辞，同有关国家领导人友好交流……习近平主席此次俄罗斯之行时间不长，但活动丰富，多边与双边相互促进，大国关系和周边外交统一运筹，可谓重点突出、一举多得。

从出席索契冬奥会开幕式到单独访问韩国、蒙古国、英国，再到此次俄罗斯之行，短、平、快的“点穴式”外交成为中国特色大国外交开拓进取的生动写照。

今年以来，面对国际形势新情况新变化，中国外交高举构建人类命运共同体旗帜，与时俱进、主动谋划，展现新作为，体现新担当。从博鳌亚洲论坛到上海合作组织青岛峰会再到中非合作论坛北京峰会，主场外交精彩纷呈；从１１天５国的亚非之行到一国一论坛的俄罗斯之旅，出访安排高效务实。“新时代中国特色大国外交形式越来越多样，内涵越来越丰富，更具主动性、战略性。”中国人民大学教授金灿荣如此评价。

元首外交一路引领，中国与世界的合作纽带不断拉紧，“两个构建”的中国理念更加深入人心。西班牙《对外政策》杂志如是评论：中国理念正在全球得到广泛响应，这样的理念一旦付诸行动，人类就迈出了一大步。（参与记者：栾海、吴刚）

来源： 新华网