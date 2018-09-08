习近平这样深耕中俄友谊

2018年9月11-12日，习近平将赴俄罗斯出席第四届东方经济论坛，这将是习近平担任中国国家主席以来第七次出访俄罗斯。

中俄两国山水相连，是好邻居、好伙伴、好朋友。习近平曾表示，“中俄关系是世界上最重要的一组双边关系，更是最好的一组大国关系。”新形势下继续巩固中俄友好关系，就要“坚定不移发展面向未来的关系”；“坚定不移发展合作共赢的关系”；“坚定不移发展两国人民友好关系”。

好邻居——两国元首密切互动 从克林姆林宫到北京，从索契到厦门，从巴厘岛到岘港；从两国关系到世界局势，从经贸合作到文化交流…… 5年多来，习近平和普京会面超过20次，创下多个“首次”。 2017年11月10日，习近平在越南岘港会见俄罗斯总统普京。图片来源：新华网 2013年3月，习近平当选中国国家主席后首次出访的目的地便是俄罗斯，开启了中俄关系发展新篇章。克里姆林宫隆重欢迎中国贵宾，普京全程陪同，历时8小时。俄罗斯国防部及联邦武装力量作战指挥中心第一次为外国元首打开大门。 2018年，普京开启新一届总统任期，同样选择中国作为首个国事访问国家。 2014年2月，习近平出席索契冬奥会开幕式。来源：新华网 2014年新春，习近平赴索契出席第二十二届冬奥会开幕式，开创了中国国家元首赴境外出席大型国际体育赛事的先河。两人会见时，习近平那句“邻居办喜事，我当然要专程来当面向你贺喜”，在中俄传诵一时。 2015年5月9日，习近平和夫人彭丽媛同普京等领导人出席红场阅兵仪式。来源：新华网 2015年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年、俄罗斯卫国战争胜利70周年，习近平与普京分别赴对方国家出席“5·9”和“9·3”庆典活动。在俄方庆典上，俄罗斯按照国际礼仪把普京总统右手边最尊贵的位置留给了习近平；在中方阅兵仪式上，习近平则全程陪同普京登上天安门城楼。 2017年7月，普京向习近平授予俄罗斯国家最高勋章“圣安德烈”勋章。来源：新华网 2017年7月，习近平访问俄罗斯，普京向习近平授予了俄罗斯国家最高奖章“圣安德烈”勋章。习近平表示：“我将珍藏这枚象征着中俄两国人民友谊的勋章。”2018年6月8日，习近平在人民大会堂向普京授予我国首枚“友谊勋章”。 在接受俄罗斯主流媒体采访时，习近平说：“我同普京总统建立了密切的工作关系和良好的个人友谊，保持年均5次会晤的频率，共同引领和规划两国关系发展。”

好伙伴——两国合作务实展开 自1996年起，中俄两国就建立了战略协作伙伴关系，2001年签署了《中俄睦邻友好合作条约》，2011年建立平等互信、相互支持、共同繁荣、世代友好的全面战略合作伙伴关系。2014年后，中俄全面战略协作伙伴关系进入新阶段。 20多年间，两国关系从“相互视为友好国家”到建设性伙伴，从战略协作伙伴到全面战略协作伙伴，迈上一个个台阶。 2018年6月8日，习近平同普京共同乘坐高铁前往天津。来源：新华网 2018年6月，习近平与普京共乘高铁自北京前往天津出席活动，并在高铁上见证了中俄铁路和货物运输等双边合作文件的签署。两国元首一致同意，秉持世代友好理念和战略协作精神，拓展和深化各领域合作，推动新时代中俄关系在高水平上实现更大发展。 据统计，2017年中俄双边贸易额达到840亿美元，同比增长超过20%。今年前4个月实现312亿美元，同比增长27.3%。中国连续多年是俄罗斯第一大贸易伙伴国，俄罗斯则是中国进口能源、机电及高新技术产品的主要来源国之一。 “一带一路”倡议的提出，又为中俄两国跨境基础设施领域合作提供了更多契机。中俄东线天然气管道项目以及位于北极圈内的亚马尔液化天然气项目顺利实施；中俄联合研制远程宽体客机项目合资公司在上海挂牌成立；跨黑龙江公路、铁路大桥以及中俄欧班列等互联互通基础设施建设稳步推进…… 近年来，随着电子商务蓬勃发展，两国跨境电商合作平台不断成熟。俄罗斯成为对中国跨境电商最具吸引力的海外市场之一。 2015年6月，中俄东线天然气管道工程中国境内段开工。来源：新华网

好朋友——两国人民友好往来 人民的深厚友谊是国家友好关系发展的力量源泉。中俄两国人民的友谊源远流长。 2013年3月23日，习近平在莫斯科国际关系学院发表演讲，提到库里申科的故事：抗日战争时期，苏联飞行大队长库里申科来华同中国人民并肩作战，他英勇牺牲在中国大地上。中国人民没有忘记这位英雄，一对普通的中国母子已为他守陵半个多世纪。 此次演讲中，习近平还讲述了新时期中俄友谊的感人故事：2004年俄罗斯发生别斯兰人质事件后，中国邀请部分受伤儿童赴华接受康复治疗。这些孩子在中国受到精心照料，俄方带队医生阿兰表示：“你们的医生给孩子们这么大的帮助，我们的孩子会永远记住你们的。” 2010年3月，习近平在符拉迪沃斯托克参观“海洋”全俄儿童中心并观看学生表演。来源：新华网 2008年，中国汶川特大地震发生后，俄罗斯在第一时间向中国伸出援手，并邀请灾区孩子到俄罗斯远东等地疗养。3年前，习近平在符拉迪沃斯托克“海洋”全俄儿童中心，亲眼目睹了俄罗斯老师给予中国儿童的悉心照料和温馨关怀。“中国孩子亲身体会到了俄罗斯人民的友爱和善良，这应验了‘大爱无疆’这句中国人常说的话。” 这样的故事还有很多，滋养着两国人民友谊之树枝繁叶茂。 战争时期，中俄两国人民相互支持，相互援助，并肩战斗，用鲜血和生命凝结成了战斗友谊。 和平年代，中俄携手抗洪救灾，生动体现了两国人民一家亲的深厚情谊。 2018年6月8日，习近平同普京在天津体育馆共同观看中俄青少年冰球友谊赛。来源：新华网 今年6月，习近平同普京在天津观看中俄青少年冰球友谊赛，共同执冰球落向冰面，为比赛开球。习近平对普京说，中俄两国青少年的比赛令人振奋，从中也看到了两国青少年的友谊。普京表示，希望这样的青少年冰球运动能成为俄中两国友谊的新纽带。 举办媒体交流年，互设文化中心，加强旅游合作，成立联合大学，制定2020年互派留学生规模达到10万人的目标……新时期，中俄人文交流不断加强。 “中俄关系只能前进，不能后退。”“巩固中俄世代友好的任务任重道远，没有休止符。”对于中俄关系的未来，习近平这样描述。 “长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”5年多前，习近平首访俄罗斯，曾引用这句中国古诗来展望中俄友好关系前景。而今，中俄友好大船正乘风破浪、继续远航……

（文/余晓玲） 来源：央视网