习近平寄语教师金句：要成为塑造学生的“大先生”

1、教师是立教之本、兴教之源

百年大计，教育为本。教师是立教之本、兴教之源，承担着让每个孩子健康成长、办好人民满意教育的重任。

——2013年9月9日，在向全国广大教师致慰问信中强调

2、教师要时刻铭记教书育人的使命，甘当人梯，甘当铺路石

教师要时刻铭记教书育人的使命，甘当人梯，甘当铺路石，以人格魅力引导学生心灵，以学术造诣开启学生的智慧之门。

——2014年5月4日，在北京大学师生座谈会上的讲话中强调

3、全国广大教师要做“四有”好老师

全国广大教师要做有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的好老师，为发展具有中国特色、世界水平的现代教育，培养社会主义事业建设者和接班人作出更大贡献。

——2014年9月9日，在同北京师范大学师生代表座谈时强调

4、教师的工作是塑造灵魂、塑造生命、塑造人的工作

教师重要，就在于教师的工作是塑造灵魂、塑造生命、塑造人的工作。一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。

——2014年9月9日，在同北京师范大学师生代表座谈时强调

5、好老师要有“捧着一颗心来，不带半根草去”的奉献精神

好老师要有“捧着一颗心来，不带半根草去”的奉献精神，自觉坚守精神家园、坚守人格底线，带头弘扬社会主义道德和中华传统美德，以自己的模范行为影响和带动学生。

——2014年9月9日，在同北京师范大学师生代表座谈时强调

6、努力做教育改革的奋进者、教育扶贫的先行者、学生成长的引导者

发展教育事业，广大教师责任重大、使命光荣。希望你们牢记使命、不忘初衷，扎根西部、服务学生，努力做教育改革的奋进者、教育扶贫的先行者、学生成长的引导者，为贫困地区教育事业发展、为祖国下一代健康成长继续作出自己的贡献。

——2015年9月9日，在给“国培计划（二〇一四）”北师大贵州研修班参训教师回信中强调

7、让教师成为让人羡慕的职业

各级党委和政府要满腔热情关心教师，让广大教师安心从教、热心从教、舒心从教、静心从教，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感，让教师成为让人羡慕的职业。

——2016年9月9日，在北京市八一学校看望慰问师生时强调

8、教师要成为塑造学生品格、品行、品味的“大先生”

教师做的是传播知识、传播思想、传播真理的工作，是塑造灵魂、塑造生命、塑造人的工作。教师不能只做传授书本知识的教书匠，而要成为塑造学生品格、品行、品味的“大先生”。

——2016年12月7日，在全国高校思想政治工作会议中强调

9、形成教师人人尽展其才、好老师不断涌现的良好局面

全面深化新时代教师队伍建设改革，要全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，遵循教育规律和教师成长发展规律，全面提升教师素质能力，深入推进教师管理体制机制改革，形成优秀人才争相从教、教师人人尽展其才、好老师不断涌现的良好局面。

——2017年11月20日，在十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议上强调

10、评价教师队伍素质的第一标准应该是师德师风

评价教师队伍素质的第一标准应该是师德师风。师德师风建设应该是每一所学校常抓不懈的工作，既要有严格制度规定，也要有日常教育督导。我们的教师队伍师德师风总体是好的，绝大多数老师都敬重学问、关爱学生、严于律己、为人师表，受到学生尊敬和爱戴。同时，也要看到教师队伍中存在的一些问题。对出现的问题，我们要高度重视，认真解决。

——2018年5月2日，在北京大学师生座谈会上的讲话中强调