他们以心相许教育事业、培养学生成长成才！教师节前夕，李强应勇同他们座谈

全市广大教师要认真践行习近平总书记提出的“四有”好老师要求，把师德师风作为第一标准，把教书育人作为神圣职责，把提高本领作为必备功课，不负国家和社会寄予的期望，不辱时代赋予的使命。

上海市庆祝第34个教师节座谈会今天上午举行，市委书记李强代表市委、市政府向全市广大教师和教育工作者致以节日问候。他强调，上海要加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，出路是创新，关键靠人才，基础在教育。全市广大教师要认真践行习近平总书记提出的“四有”好老师要求，把师德师风作为第一标准，把教书育人作为神圣职责，把提高本领作为必备功课，不负国家和社会寄予的期望，不辱时代赋予的使命。

市委副书记、市长应勇主持座谈会，市委副书记尹弘出席。

座谈会上，市教卫工作党委汇报了全市教师队伍建设总体情况。上海市教育事业杰出贡献奖获得者、杨浦高级中学名誉校长于漪，第四届上海市教育功臣、上海交通大学医学院邱蔚六院士，第四届上海市教育功臣提名奖获得者、南湖职业学校校长芦秀兰，2018年上海市“四有”好教师（教书育人楷模）、金山区松隐小学班主任丁向阳分别结合自己的教书育人经历，畅谈心得感受。他们以心相许教育事业、培养学生成长成才的执着追求，赢得与会者长时间热烈掌声。

李强指出，百年大计，教育为本。上海始终把教育事业放在优先位置，近年来稳步推进中央交办的教育综合改革和高考综合改革试点任务，加快推进教育现代化，努力办好人民满意的教育。全市广大教师和教育工作者认真贯彻党的教育方针，扎根三尺讲台，潜心立德树人，培养了许许多多优秀人才，为教育事业发展作出了重要贡献。时代越是向前，知识和人才的重要性就愈发突出，教育的基础性、先导性、全局性地位和作用就更加凸显。我们比以往任何时候都更加渴求卓越的教育，更加需要优秀的教师。

“在我们的生命中，总有一些人是永生难忘的，其中一定有一位甚至几位老师，对老师的回忆最温暖，越久远越动人，最动人的就是良好的师德师风，让我们终身受益。”李强指出，全市广大教师要胸怀大局，坚守正道，更好担当起学生健康成长指导者和引路人的责任。信仰信念要坚定，心中要有国家和民族，自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实实践者。道德情操要高尚，遵从为人、为师、为学之道，脚踏实地、乐于奉献，淡泊明志、甘为人梯，真正成为受全社会尊敬的人。要坚持有教无类，一视同仁关爱每位学生，努力让每个孩子成为有用之才。

李强指出，培养社会主义建设者和接班人，是每一位教师的神圣职责。要把更多精力投向教育教学，热爱教学、倾心教学、研究教学，切实向教育教学要质量，帮助学生减少不必要的课业负担。要善于把价值观的“盐”溶到知识传授的“汤”里，把做人做事的基本道理、把社会主义核心价值观的内在要求、把实现中华民族伟大复兴的理想和责任，融入各类课程教学之中。

李强指出，当今时代，知识更新周期大大缩短，对教师能力素质提出新的更高要求。要注重终身学习，站在知识发展最前沿，不断充实、拓展、提高自己。要锐意改革创新，掌握教书育人规律，把握学生成长规律，更新教育理念，改进教育方法，努力形成独特的教学特色、育人风格。要多用探究式、启发式教学，激发学生的求知欲和好奇心，点燃学生对真善美的向往。

“一个人遇到好老师是人生的幸运，一座城市不断涌现一批又一批好老师是城市的希望。”李强强调，要大力弘扬优秀教师的先进事迹，在全社会形成尊师重教的良好风尚。全市各级党委和政府要满腔热情关心教师，营造更好的从教环境和政策保障体系，让广大教师能够安心从教、热心从教、舒心从教、静心从教，让教师真正成为令人向往的职业。

市领导诸葛宇杰、翁铁慧出席座谈会。第四届上海市教育功臣卞建鸿、庄松林、周美琴、郑时龄、闻玉梅、徐红、鲁慧茹及提名奖获得者，2018年上海市“四有”好教师（教书育人楷模）及提名奖获得者出席。