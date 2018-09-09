开启地区和平稳定、互信合作新进程（钟声）

高水平的中俄关系造福于两国人民，堪称当今世界大国、邻国和谐共处的典范

应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于9月11日至12日赴俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛。这是中国国家元首首次出席东方经济论坛，也是下半年中俄最重要的双边高层交往，将为中俄全面战略协作伙伴关系发展注入新动力，开启地区和平稳定、互信合作的新进程。

俄罗斯各界对于习近平主席出席论坛热切期待。俄罗斯总统普京此前表示：“今年6月，中方热情友好地欢迎我们，可以说是宾至如归。俄方将尽力以同样的方式欢迎习近平主席访俄。”东方经济论坛主办方俄罗斯会展基金会新闻处表示，习近平主席率领的中国代表团将是第四届东方经济论坛上最具代表性的外国代表团。俄罗斯《消息报》刊文指出，习近平主席此行将是“俄中关系发展的新里程碑”。

习近平主席应邀赴俄罗斯出席东方经济论坛，延续了中俄双方相互支持对方举办重大活动的良好传统。2014年新年伊始，习近平主席应邀赴索契出席冬奥会开幕式，开创了中国国家元首赴境外出席大型国际体育赛事的先河；2015年中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之际，两国元首分别赴对方国家出席“5·9”和“9·3”庆典活动，进一步彰显双方共同维护世界反法西斯战争胜利成果和以联合国为基础的战后国际秩序的坚定决心；去年5月，普京总统应习近平主席邀请赴华出席首届“一带一路”国际合作高峰论坛，极大扩展了两国务实合作的纵深与空间，释放出中俄共同推动建设开放型世界经济的有力信号。从习近平主席索契冬奥会上“邻居办喜事，我当然要专程来当面向你贺喜，同俄罗斯人民分享喜庆”的由衷道贺，到2016年普京总统来华出席二十国集团杭州峰会时专程为习近平主席带来一箱冰激凌作为礼物的贴心安排，无不彰显两国元首你来我往的深厚友谊。

当前，中俄关系处于历史最好时期。今年上半年，两国都顺利完成各自国内重要政治议程，在实现国家和民族富强振兴的道路上迈出坚实步伐，也为中俄关系保持长期健康稳定发展奠定了坚实基础。今年6月，普京总统选择中国作为新任期首个进行国事访问的国家并出席上海合作组织青岛峰会，习近平主席向普京总统颁授了中国首枚“友谊勋章”，充分凸显了中俄关系的重要性和独特性。在两国元首引领下，双方各领域合作保持强劲势头，利益融合不断深化，“一带一路”建设同欧亚经济联盟对接取得重要早期收获。

东方经济论坛由普京总统2015年亲自倡议举办，是俄罗斯推进远东合作的重要举措。论坛举办4年来，规模不断扩大，影响力日益提升，逐渐成为亚太地区深化经济合作、探讨国际和地区问题的新平台。在当前逆全球化思潮、贸易保护主义、单边主义抬头的背景下，习近平主席赴俄出席论坛，既体现了中国对参与远东合作的高度重视，以及同地区国家一道促进本地区发展繁荣的坚定决心，也向世界表明，只有秉持互利共赢的原则，完善区域经济合作安排，推进贸易和投资便利化，共同构建人类命运共同体，才是推动区域经济发展的正确选择。

高水平的中俄关系造福于两国人民，堪称当今世界大国、邻国和谐共处的典范，为推动构建新型国际关系、构建人类命运共同体作出了重要贡献。人们共同期待，以习近平主席出席第四届东方经济论坛为新起点，中俄双方将进一步全面推进“一带一路”建设与欧亚经济联盟建设对接合作，不断造福两国和两国人民，为本地区经济一体化发展作出新的更大贡献。