“五不”“四不能”原则体现中国外交特色 彰显中非团结合作决心

据中国之声《全国新闻联播》报道，在中非合作论坛北京峰会开幕式上，习近平主席提出对非“五不”“四不能”原则，深入阐述了中国对非外交原则和立场。专家表示，“五不”“四不能”原则体现中国外交的鲜明特色，彰显了中国致力于中非团结合作，谋求共同发展的坚定决心和毅力。

中非合作论坛北京峰会上，习近平主席提出的“五不”原则，即：不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。

对此，中国外交学院教授、非洲研究中心主任李旦表示，“五不”与中国外交的基本原则——和平共处五项原则一脉相承。他说：“对于中国而言，保持国家的独立，捍卫国家的尊严，是在开展对外交往当中的头等大事。在现在的新的国际环境和新的形势下，习近平主席借此把它发展成为‘五不’，一是对这个原则的继承，二是在新形势下的一种发扬。”

习近平主席在讲话中还指出，任何人都不能破坏中非人民的大团结，任何人都不能阻挡中非人民振兴的步伐，任何人都不能以想象和臆测否定中非合作的显著成就，任何人都不能阻止和干扰国际社会支持非洲发展的积极行动。对此，李旦认为，“四不能”铿锵有力地说出了中非人民的心声，有力地回击了西方国家抹黑中国的言论。

李旦表示：“很长一段时间以来，随着中非关系的迅猛发展，国际上总有一些势力，总有一些人‘看不惯’，或者说他们难以接受中非合作发展如此迅猛，总喜欢给中非合作造谣、泼脏水。习近平主席这次是从一个非常宏观和战略的高度，第一次在这么重大的国际场合给予了严厉的驳斥，掷地有声！谁有资格对中非合作进行评判？只有中非人民自己有这个资格。”

来源：央广网