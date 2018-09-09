中美贸易战出现新动向，特朗普这个表态内有玄机！

（一）

事情正在起变化，贸易战最近出现了新动向。

9月7日，一天之内，美国通过三个渠道，释放了三个信号。

信号一，库德洛又漫天要价。

在7日接受CNBC采访时，白宫首席经济顾问库德洛说，美国仍然与中国继续谈判，但美国的要价很明确：“零关税、零壁垒、零补贴、停止知识产权盗窃，美国人的公司美国人自己拥有。”

美国很明确，但中国也很坚持，拒绝漫天要价、恶意指责。库德洛就承认，美国提出这个要价几个月了，但中国就是没有答应。

信号二，特朗普发出新威胁。

几个小时后，在“空军一号”专机上接受记者采访时，特朗普又大棒挥舞了。他说，在对2000亿美元中国商品加征关税后，美国还将对另外2670亿美元商品加征关税，“如果我愿意，将会很快。”

500亿+2000亿+2670亿，毫无疑问，这将是史无前例的贸易战。这还不包括中国反击的数量，特朗普在创造历史，但真不是好事。

信号三，美国还试图扩展新战场。

还是7日，彭博社援引三位知情人士的话说，特朗普政府正考虑启动奥巴马时期的一项行政令，允许美国对参与“恶意网络活动”的实体或个人进行制裁。此举瞄准的是中国企业，美国政府可能会以制裁所谓“盗窃”美国知识产权行为，冻结中国企业在美资产，或阻止中国企业到美国做生意。

据报道，即便在特朗普政府内部，上述举措也引起激烈争论，据说美国财长姆努钦强烈反对，但美国贸易代表莱特希泽等强硬派非常支持。

一天之内，三个信号，一些表态和举措相当意味深长。

美国磨刀霍霍，步步紧逼，大有不达目标不罢休的态势。





（二）

怎么看？

一句话：这是一场贸易战，但现在，更是一场舆论战和心理战。

事实上，美方最近频繁释放信息，就是不断向中方施压，试图迫使中国不堪压力，最后作出重大让步。

在自传《交易的艺术》一书中，特朗普就曾谈到做生意的四个阶段：

一是提出惊人的目标；

二是大肆宣传；

三是决策反复摇摆；

四是获得直观的结果。

他这样写道：“一个远高于预期的条件让对手无从下手——反复无常的变化给对手施加压力——给出次优条件让对手急于接受了事——达到最初想要的结果。”

从目前来看，特朗普显然把中美经贸博弈，当成了一笔“大生意”。

用一位朋友的话说，目前的态势，真有点像赌徒赌博一样，一方自以为本钱很多，有时也不管牌好牌坏，一股脑儿将本钱都推到桌前，迫使对方心中发毛，最后妥协。

特朗普深谙其中的战术，所以在关键节点，不断发动新的攻势。

要知道，对中国所有商品征税，特朗普其实以前早就说过。

但外界普遍认为，此举毫无理性。因此，当这个威胁边际效应不断降低之际，特朗普就又老调重弹一下，继续拿出来向中国施压。

此外，通过匿名信息源暗示将冻结中国企业资产，阻止中国企业与美国做生意，毫无疑问，也是在试探寻找对华的新筹码。试图以这种可怕后果，迫使中国最后妥协，签订城下之盟。

至于库德洛表态的“零关税、零壁垒、零补贴”，更多是舆论宣传攻势，显得美国态度很积极很诚恳，但实际却是猫腻重重。

别忘了，欧盟最近就公开表示，同意汽车零关税，欧盟可以取消所有美国汽车的关税，但美国也取消所有欧洲汽车的关税。但特朗普的第一反应却是：这不行，你们欧洲人习惯买你们的欧洲车，你们不买我们美国车……

那这还是零关税吗？





（三）

美国现在全面发动贸易战，周边怒怼墨西哥、加拿大，对欧盟也没好脸色，对日本更是各种敲打。

但显然，与中国的博弈，是其中最激烈的一场，跌宕起伏、惊心动魄，关乎中国的国运，也对世界格局产生重大影响。

中美的实力对比，决定了没有一方具有完胜的能力。而没有一颗强大的心脏、应对的智慧，肯定就斗不过特朗普这种耍横的“交易的艺术”。

怎么办？

既然是舆论战、心理战，那如果惊慌失措，无疑正中对方下怀。

最好的办法，就是淡定、从容、自信。

这也不是阿Q，这是理性的选择。

因为最坏的结果，不外乎中美两败俱伤，中国一些企业和行业肯定会遭受严重打击，但美国也不会全身而退。不然，也不会有美国150家行业协会发表公开信，警告美国加税措施，最终伤害的是美国企业和消费者利益。

不尝到一点苦头，可能就没有谈判的诚意。对中国来说，现在只能勇敢地迈过这道坎，别无选择。做好最坏的打算，争取最好的结果；战略上藐视，但战术上必须高度重视。

这毫无疑问是一次危机，但危机危机，危中有机。过去四十年，中国最严重的危机时期，毫无疑问是90年代初，西方严厉制裁封锁，中国经济一度岌岌可危，但新一轮改革开放，正是从那时开始，并使中国经济实现了凤凰涅槃。

最终，美国都害怕了中国制造，要寻找各种借口限制。

从最乐观的角度看，没有喘不过气来的压力，就没有壮士断腕的动力。还是那句话：实施更大规模的改革和开放，是我们对改革开放40周年最好的礼物，更是我们打赢这一贸易战的最大法宝。

对中国来说，与美国关系非常重要；但更重要的，还是办好中国自己的事情。



让市场在资源配置中真正起决定性作用，让改革开放给人民群众带来更多扎扎实实的获得感。

这样的中国，这样庞大的内需市场，这样勤劳的中国人民，不管是贸易战，还是舆论战、心理战，我们有什么可惧怕的？

来源：“牛弹琴”微信公众号 澎湃新闻