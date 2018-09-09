习近平就朝鲜国庆70周年向朝鲜最高领导人金正恩致贺电

9月9日，中共中央总书记、国家主席习近平就朝鲜国庆70周年向朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩致贺电。

习近平在贺电中说，值此朝鲜民主主义人民共和国成立70周年之际，我谨代表中国共产党、中国政府、中国人民，并以我个人的名义，向委员长同志并通过你，向朝鲜劳动党、朝鲜政府、朝鲜人民致以热烈的祝贺和诚挚的祝愿。

习近平表示，朝鲜民主主义人民共和国成立70年以来，朝鲜人民在社会主义革命和建设事业中取得了显著成就。近年来，委员长同志带领朝鲜党和人民，在经济社会发展等方面采取一系列积极举措并取得重要成果，朝鲜社会主义事业发展进入新的历史时期。我对此感到由衷高兴。

习近平强调，中朝两国是山水相连的友好邻邦。中朝传统友谊是两国老一辈领导人亲自缔造和精心培育的，是双方共同的宝贵财富。中国党和政府高度重视中朝友好合作关系，维护好、巩固好、发展好中朝关系是中国党和政府坚定不移的方针。今年我同委员长同志三次会晤，进一步明确了两国关系发展的方向。我愿同委员长同志携手推动中朝关系长期健康稳定发展，更好造福两国和两国人民，促进地区和平稳定。衷心祝愿朝鲜人民在以委员长同志为首的朝鲜劳动党领导下，在国家发展建设事业中取得更大成就。衷心祝愿朝鲜民主主义人民共和国繁荣昌盛、人民幸福安康。

来源： 新华网