第二十届中国国际投资贸易洽谈会8日在福建省厦门市开幕，国家主席习近平向投洽会致贺信。习主席强调，今年是改革开放40周年。中国对外开放的大门只会越开越大，希望投洽会以双向投资促进为主题，精耕细作，打造国际化、专业化、品牌化的精品，办成新一轮高水平对外开放的重要平台，为推动形成全面开放新格局、建设开放型世界经济发挥积极作用。

习主席的贺信，立足于改革开放40年的历史背景，对投洽会的发展提出了明确要求，指明了前进方向。习主席在贺信中，进一步强调中国对外开放的大门只会越开越大。这充分表明，新时代的中国将以更高站位、更宽视野、更大力度全面谋划和推进对外开放的伟大事业。这为推动新一轮高水平对外开放擘画了美好未来，提供了强大动力。

时光荏苒，风云激荡。回首改革开放40年光辉历程，对外开放是推动我国经济跨越式发展的重要法宝。作为世界看中国的一扇“窗口”，已经举办20届的投洽会在改革开放之初就是一张对外开放的靓丽名片。如今，投洽会已发展成全球最具影响力的国际投资盛会之一，正是中国不断扩大对外开放的一个缩影和重要历史见证。

中国对外开放的大门越开越大，需要搭建新一轮高水平对外开放的重要平台。无论是投洽会，还是今年下半年的进博会等，都是推进高水平开放的重要平台。要抓住重大机遇，勇于创新，以更加开放的思维谋求发展，以更加开放的胸怀拥抱世界。

作为中国对外开放的“风向标”，投洽会始终走在中国对外开放的前沿，不仅大步迈向国际投资博览盛会，还努力打造世界投资峰会，为双多边、第三方投资贸易洽谈搭建大舞台。未来，投洽会要继续不断拓展对外开放的广度和深度，朝着更高层次推进，打造双向投资促进、权威信息发布和投资趋势研讨三大平台，为促进国际、国内投资贸易活动发挥更大的作用。

办成新一轮高水平对外开放的重要平台，要主动融入国家战略，搭建起中国企业通向世界的桥梁和国际经贸投资的平台。适逢改革开放40年和“一带一路”倡议5周年，投洽会要按照习主席“打造国际化、专业化、品牌化的精品” 的要求，积极对接各项国家战略或倡议。一方面，集中展示中国各地投资环境、形象、政策和商机，为国际资本走进来创造机会；另一方面，集中展示世界各国(地区)投资环境、形象、政策和商机，为中国企业走出去打通渠道，坚定维护开放型世界经济和多边贸易体制，不断架构开放融通、合作共赢之路。

勇立潮头敢为先，奋楫扬帆展新局。新时代的中国，对外开放的步伐蹄疾而步稳。我们要以习主席的贺信为遵循，以时代发展的潮流为逻辑，发挥好“两个市场、两种资源”的优势，集聚全球伙伴，加强对外合作，为推动形成全面开放新格局、建设开放型世界经济发挥积极作用，为推动构建人类命运共同体续写时代新篇章。

央视评论员

来源：央视网