在“矢志不渝”中绘就中非合作新蓝图

特约评论员/艾佩韦

9月3日至4日，2018年中非合作论坛北京峰会成功举行。这是迄今为止我国举办的规模最大、规格最高的主场外交活动。习近平主席在峰会上发表一系列重要讲话，提出了加强中非关系的新思想新倡议新举措，指明了中非关系的历史方位和发展方向。

珍惜友谊，矢志不渝传承中非传统友好。“根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。”中非友谊源远流长，是经历过相似遭遇患难与共的兄弟之情，是肩负共同使命携手共进的伙伴之情。为了守护好这份友谊，中国始终尊重非洲、热爱非洲、支持非洲，坚持把中非人民的利益放在首位。凡是答应非洲兄弟的事情，中国都会尽心尽力办好。面对非洲兄弟的医疗需要，中国医疗队长期留守非洲大地，即便遭遇埃博拉病毒，也始终同非洲人民在一起。面对非洲兄弟的发展需要，中国竭力推进中非合作，共建“一带一路”，让合作成果更多地惠及中非人民。中国用最大的诚意传承中非传统友好，用最实的行动“浇灌”中非友谊之树。

平等相待，矢志不渝深化中非政治互信。政治互信是中非合作的前提，平等相待是实现政治互信的基石。中非合作是基于相似遭遇和共同使命，是一条同心同向、守望相助的合作共赢之路，不存在以贷款加重非洲债务负担、不存在以合作方式攫取非洲资源，更不存在以资金蚕食非洲国家主权等问题，一系列看得见、摸得着的合作成果是最好的例证。在事实基础上，中国仍将继续坚持做到不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。中国用“五不”承诺有力回击了西方媒体的抹黑言论，进一步夯实了中非合作的政治互信基础。

以义为先，矢志不渝推进中非共同发展。中国相信中非合作的必由之路就是发挥各自优势，把中国发展同助力非洲发展紧密结合，实现合作共赢、共同发展。为了这一目标，中国始终坚持真实亲诚的理念和正确的义利观，并主张多予少取、先予后取、只予不取。从100多亿美元增至1700亿美元的中非贸易额，从肯尼亚的蒙内铁路到北汽南非工厂，从惠及25个非洲国家的“万村通”项目到“中企助力非洲制造”，再加上，中国免除了20多个非洲国家2015年底到期的无息贷款债务，向18个非洲国家提供了多批紧急人道主义粮食援助等等，一串串数据既展现初中非合作的丰硕成果，也彰显了中国以义为先的合作原则，更回应了“让合作成果更多惠及中非人民”的共同发展目标。

开放包容，矢志不渝加强中非团结协作。实现长治久安、发展振兴，是非洲人民的心愿，也是国际社会的责任。面对和平与发展的时代命题，面对霸权主义、保护主义、饥荒疫情等多重挑战，中国始终坚持开放包容、兼收并蓄的合作原则，主动担当构建人类命运共同体的历史使命，自愿同国际合作伙伴一道，支持非洲和平与发展，并引领国际社会加强对非合作、提升南南合作。中国也将同非洲人民一起，心往一处想、劲儿往一处使，共筑责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范，让世界和平发展大潮更加强劲。

中非合作论坛北京峰会标注了中非合作的新起点、绘就了中非合作的新蓝图，也必将抒写中非合作的新篇章、创造中非合作的新辉煌。（艾佩韦）

来源：荔枝网