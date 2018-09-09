小女孩一组照片在朋友圈火了！网友：打肿多少人的脸

“刚好到羊甫车站上车的时候，就看到一个小女孩手里拿着半只雪糕，她妈妈牵着她，她刚坐到这个座位上，妈妈就和她说你这雪糕不要滴在人家干净的地板上。”

听完妈妈的话，这名女孩便走到垃圾筒边蹲了下来，对着垃圾桶吃起了那半只雪糕，很认真，生怕正在融化的雪糕落在地上。

看到这样的情景，田昆海忍不住拿出手机将这一幕拍了下来。