小女孩一组照片在朋友圈火了！网友：打肿多少人的脸

上下之间，公交车上演着人生百态。
近日，一张小女孩蹲在公交车垃圾筒边吃雪糕的照片走红朋友圈，还上了微博热搜。
网友们不仅被她行为所感动，更是为小女孩良好的家教点赞，纷纷夸赞小女孩的母亲教得真好！
大家都说她是最美、最可爱的小乘客！
照片中，一名穿着黄色连衣裙的女孩蹲在垃圾筒旁，两只小手趴着垃圾筒边盖，低着头对着垃圾筒的中空位置，认认真真地吃着雪糕。
记者从朋友圈了解到，第一个发出这张照片的人就是昆明公交二公司29车队的党支部书记田昆海。
田昆海告诉记者，8月11日中午一点左右，他乘坐118路车外出进行路检路查工作。
“刚好到羊甫车站上车的时候，就看到一个小女孩手里拿着半只雪糕，她妈妈牵着她，她刚坐到这个座位上，妈妈就和她说你这雪糕不要滴在人家干净的地板上。”
听完妈妈的话，这名女孩便走到垃圾筒边蹲了下来，对着垃圾桶吃起了那半只雪糕，很认真，生怕正在融化的雪糕落在地上。
看到这样的情景，田昆海忍不住拿出手机将这一幕拍了下来。
就这样，小女孩蹲在垃圾筒边，一口一口地将雪糕吃完。这时，坐在女孩旁边的一名乘客还拿出了一张纸来，给那个女孩擦拭嘴边的雪糕。
“当时我们看到这个情况，特别感动，真的很少见。一般像我们平时坐车的话，有些成年人都会不自觉地吃零食、喝饮品，吃完喝完之后随手扔在地上。”
图片来源：新浪微博
正因为这个女孩的举止和一些成年人的行为形成鲜明对比，才让田昆海特别关注。
时隔20天后，田昆海将小女孩吃雪糕的照片发在朋友圈，称这绝对是最美、最可爱的小乘客。
没想到一传十，十传百，不但朋友圈纷纷转发这张照片，照片还上了微博。网友们纷纷赞扬女孩的母亲教育得当，为女孩和她妈妈点赞。
最高境界的“炫富”，就是有一个有教养的孩子
但也有网友在点赞的同时，担心急刹车的时候像雪糕棍子这样的硬物存在一定的安全隐患。建议大家最好还是遵守规定，不要在公共交通工具上吃东西，养成良好的乘车习惯。
无论如何
虽然不提倡大家在公交车上吃东西
但是一个2岁孩子都懂得
如此爱护环境卫生
还是忍不住为她疯狂打电话
你们觉得呢？
来源:春城晚报（ID：hai-ccwb）
责任编辑:刘丽丽
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